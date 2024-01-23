https://ukraina.ru/20240123/1052853720.html

"Живу здесь уже 12 лет": россиянка поплакалась, что ей не дают паспорт Украины, а хочется уехать

"Живу здесь уже 12 лет": россиянка поплакалась, что ей не дают паспорт Украины, а хочется уехать - 23.01.2024 Украина.ру

"Живу здесь уже 12 лет": россиянка поплакалась, что ей не дают паспорт Украины, а хочется уехать

Бывшая участница украинской музыкальной группы Yuko Юлия Юрина пожаловалась, что Украина уже 12 лет не дает ей гражданство. Об этом она рассказала в одной из соцсетей

2024-01-23T17:45

2024-01-23T17:45

2024-01-23T17:45

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Юлия Юрина уже 12 лет живет на Украине, однако она до сих пор не получила украинское гражданство.Юлия родилась в Анапе. В 2012 году переехала в Киев, где поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств на кафедру фольклора. В 2016 году стала солисткой группы Yuko, которая участвовала в нацотборе на "Евровидение-2019".В соцсетях певица пожаловалась, что живет на Украине уже 12 лет, а гражданство ей так и не удалось получить. Видео Юрина записала на украинском языке."Я живу здесь уже 12 лет, занимаюсь традиционной украинской культурой, продвигаю ее здесь, создаю украинские альбомы, концерты, учу этому уже очень много лет и… Жду это (украинское гражданство. – Ред.) очень много лет. Я не хочу достичь своего стеклянного потолка. Мне и так уже нет пути к телевидению, радио. Я не выездная и не могу ничего сделать, чтобы продвигать украинскую культуру за границей. Сколько мне еще ждать?" – заявила она.Далее Юлия сделала ряд публикаций, из которых следует, что через год у неё заканчивается срок действия неких российских документов, на основании которых у неё есть украинский вид на жительство.Юрина пишет, что обновить документы у неё нет возможности, опасаясь, что в России её "посадят за деятельность и высказывания".В сентябре 2022 года Юрина опубликовала фото коллекции футболок и отметила, что "часть средств от продажи футболок пойдут на поддержку [украинских] бойцов". Судя по соцсетям и выступлениям в прессе, Юрина выступает против специальной военной операции на Украине.

https://ukraina.ru/20240123/1052850202.html

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новости, украина, певица, украинская певица, гражданство, паспорт, россия