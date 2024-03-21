В ЕС боятся успехов России на фронте - Politico - 21.03.2024 Украина.ру
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В ЕС боятся успехов России на фронте - Politico
В ЕС боятся успехов России на фронте - Politico - 21.03.2024 Украина.ру
В ЕС боятся успехов России на фронте - Politico
В Евросоюзе опасаются прорыва российских войск летом этого года, пишет издание Politico 21 марта
2024-03-21T11:52
2024-03-21T11:52
новости
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европа
россия
урсула фон дер ляйен
ольга стефанишина
сергей шойгу
еврокомиссия
ес
politico
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Politico приводит слова заместителя директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алиссы де Карбоннель.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне украинского кризиса "пыталась заполнить вакуум лидерства", который уже долгое время существует из-за того, что французское и немецкое правительства сосредоточились на внутренней политике, заявил представитель Немецкого института международных отношений и безопасности.Журналисты Politico пишут, что это всё помогает фон дер Ляйен в её стремлении остаться на посту главы ЕК.При этом не все европейские лидеры согласны с политикой главы Еврокомиссии. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает за изменение курса ЕС в отношении Украины, пишет Politico.Украина при этом заявляет, что ЕС должен принимать решения в срочном порядке. Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина сказала, что Украина, якобы, была "основным поставщиком безопасности для стран ЕС и НАТО".Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия с начала 2024 года потеряла 71 тысячу военнослужащих и 11 тысяч военной техники.
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новости, украина, европа, россия, урсула фон дер ляйен, ольга стефанишина, сергей шойгу, еврокомиссия, ес, politico, зарубежье, вс рф
Новости, Украина, Европа, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Ольга Стефанишина, Сергей Шойгу, Еврокомиссия, ЕС, Politico, Зарубежье, ВС РФ

В ЕС боятся успехов России на фронте - Politico

11:52 21.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В Евросоюзе опасаются прорыва российских войск летом этого года, пишет издание Politico 21 марта
Politico приводит слова заместителя директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алиссы де Карбоннель.
"Существуют большие опасения, что мы можем стать свидетелями переломного момента этим летом, когда Россия совершит реальные прорывы", - сказала она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне украинского кризиса "пыталась заполнить вакуум лидерства", который уже долгое время существует из-за того, что французское и немецкое правительства сосредоточились на внутренней политике, заявил представитель Немецкого института международных отношений и безопасности.
Журналисты Politico пишут, что это всё помогает фон дер Ляйен в её стремлении остаться на посту главы ЕК.
При этом не все европейские лидеры согласны с политикой главы Еврокомиссии. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает за изменение курса ЕС в отношении Украины, пишет Politico.
Украина при этом заявляет, что ЕС должен принимать решения в срочном порядке. Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина сказала, что Украина, якобы, была "основным поставщиком безопасности для стран ЕС и НАТО".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия с начала 2024 года потеряла 71 тысячу военнослужащих и 11 тысяч военной техники.
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
07:34
Русским надо взять Киев. Украинские эксперты не видят перспектив для страныНа Украине в экспертном сообществе обсуждают итоги президентских выборов в России, гадают, к каким последствиям может привести анонсированное Россией создание санитарных зон для защиты населения приграничных областей РФ и думают над тем, почему украинцы теряют оптимизм
 
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