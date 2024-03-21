https://ukraina.ru/20240321/1054014361.html

В ЕС боятся успехов России на фронте - Politico

В ЕС боятся успехов России на фронте - Politico - 21.03.2024 Украина.ру

В ЕС боятся успехов России на фронте - Politico

В Евросоюзе опасаются прорыва российских войск летом этого года, пишет издание Politico 21 марта

2024-03-21T11:52

2024-03-21T11:52

2024-03-21T11:52

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Politico приводит слова заместителя директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алиссы де Карбоннель.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне украинского кризиса "пыталась заполнить вакуум лидерства", который уже долгое время существует из-за того, что французское и немецкое правительства сосредоточились на внутренней политике, заявил представитель Немецкого института международных отношений и безопасности.Журналисты Politico пишут, что это всё помогает фон дер Ляйен в её стремлении остаться на посту главы ЕК.При этом не все европейские лидеры согласны с политикой главы Еврокомиссии. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает за изменение курса ЕС в отношении Украины, пишет Politico.Украина при этом заявляет, что ЕС должен принимать решения в срочном порядке. Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина сказала, что Украина, якобы, была "основным поставщиком безопасности для стран ЕС и НАТО".Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия с начала 2024 года потеряла 71 тысячу военнослужащих и 11 тысяч военной техники.

https://ukraina.ru/20240321/1053999236.html

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новости, украина, европа, россия, урсула фон дер ляйен, ольга стефанишина, сергей шойгу, еврокомиссия, ес, politico, зарубежье, вс рф