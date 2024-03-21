https://ukraina.ru/20240321/1054011461.html

Как польские фермеры сорвали формирование трёх бригад ВСУ

Как польские фермеры сорвали формирование трёх бригад ВСУ - 21.03.2024 Украина.ру

Как польские фермеры сорвали формирование трёх бригад ВСУ

В среду, 20 марта, польские фермеры провели акции протеста, в которых приняли участие около 70 тысяч человек. Хотя требования выдвигались к правительству Польши и Брюсселю, удар пришёлся и по Киеву.

2024-03-21T07:46

2024-03-21T07:46

2024-03-21T07:46

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С самого утра 20 марта новости в польских СМИ напоминали сводку боевых действий. "Рядом с городом Лодзь заблокирована автострада А2 в обоих направлениях. В окрестностях Познани затруднено движение на региональных дорогах S5 и S11. Под Жешувом заблокирована развязка на дороге S19. В окрестностях Варшавы затруднено движение в трёх уездах. Въезд в город Кельце заблокирован с семи направлений. Заблокирована важная развязка "Берег" на автостраде А4. Заблокирована дорога S61 перед въездом в Литву"…Это лишь незначительная часть сообщений радио, телевидения и интернет-порталов об акции протеста польских фермеров, организованных их профсоюзом "Солидарность" и рядом других организаций. Они требовали ограничить ввоз аграрной продукции с Украины и внести изменения в "Зелёную повестку" ЕС, которая делает работу большинства сельхозпредприятий убыточной.По всей Польше фермеры объявили о проведении различных акций протеста на более чем 580 локациях, в которых приняли участие около 70 тысяч человек. Дороги они целый день блокировали на своих тракторах, а в Варшаве и десятках других городов пикетировали органы власти, проводили шествия, иногда сопровождающиеся перекрытием движения на несколько часов. При этом общественный транспорт и автомобили экстренных служб фермеры пропускали без проблем.В целом на протяжении дня не было никаких столкновений фермеров с полицией, в отличие от акции 6 марта в Варшаве. Даже когда протестующие вывалили навоз и старые автомобильные шины у дома спикера Сейма Шимона Головни, полиция лишь пообещала открыть производство "по фактам засорения общественного места и несанкционированного размещения информационных материалов", но не пыталась помешать фермерам или задержать их.Из-за протестов польских фермеров приостановил работу автомобильный пункт пропуска "Мамоново-2 – Гжехотки" на границе с РФ в Калининградской области, а блокада автомобильных КПП на границе с Украиной была ужесточена. В частности, фермеры полностью перекрыли движение автобусов и грузовиков через пункт пропуска "Медыка – Шегини", и целый день не пропускали даже легковые автомобили. К вечеру поляки разблокировали этот КПП для пассажирского транспорта, но проезд грузовиков и дальше ограничивают, как и на всех остальных автомобильных пунктах пропуска на польско-украинской границе.Власти Польши всеми силами пытались снизить накал протестов 20 марта. Накануне министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский подписал соглашение с представителями большинства фермерских организаций страны, согласно которому сохраняется эмбарго на агропродукцию с Украины, и с самого утра чиновник рассказывал об этом в студиях различных СМИ.Один из пунктов подписанного с фермерами соглашения предусматривает, что Министерство сельского хозяйства обратится к премьеру Польши Дональду Туску с просьбой прекратить через польскую территорию транзит с Украины аграрной продукции, попавшей под эмбарго. В документе стороны также задекларировали, что торговые отношения между двумя странами должны быть урегулированы, в частности относительно доступа на рынок таких продуктов, как зерно, рапс, кукуруза, сахар, мясо птицы, яйца, мягкие фрукты и яблоки.Не обошлось в этом соглашении и без политических деклараций. В документе сказано, что "причиной нынешней ситуации в польском сельском хозяйстве является прежде всего агрессия РФ против Украины, а также безоговорочное согласие ЕС на неограниченный импорт сельскохозяйственных товаров с Украины, которое поддержало предыдущее правительство Польши". При этом сам Секерский заявил, что понимает позицию фермеров, закупающих не польские, а российские удобрения – ведь те попросту дешевле.Поскольку информация о якобы причастности России к протестам польских фермеров регулярно вбрасывается в СМИ Польши, а особенно Украины, её вынужден был опровергать польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский."Нет", – ответил чиновник на вопрос ведущего Польского радио о том, пытается ли Москва с помощью своих спецслужб повлиять на польских аграриев с целью продлить их протесты по всей стране. При этом глава МВД обвинил бывшую правящую партию "Право и справедливость" (ПиС) в разжигании протестных настроений среди фермеров "в противовес конструктивным шагам нынешнего правительства по урегулированию кризиса в польском сельском хозяйстве".На это сразу же ответил советник близкого к ПиС президента Польши Анджея Дуды по вопросам сельского хозяйства Ян Ардановский. "Эти протесты касаются жизненных вопросов европейского сельского хозяйства. Они не организованы оппозицией. Нет никакого политического управления протестами" – заявил он агентству РАР.Кроме этого, с утра польские СМИ распространяли пресс-релиз Европейского парламента (ЕП), в котором было сказано, что ЕП и другие институты ЕС в ответ на сельскохозяйственные протесты в Европе договорились ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, освобожденной от таможенных пошлин, в частности, яиц, птицы, сахара, а также овса, кукурузы и мёда. Согласно сообщению, предварительное соглашение продлевает на один год освобождение от таможенных пошлин, предоставленное Украине с 2022 года, но с "механизмами поддержки", нацеленными на определенные чувствительные продукты.Правда, уже в среду после обеда стало известно, что предварительное соглашение, заключенное между институтами Евросоюза в ночь на 20 марта, окончательно утвердить не удалось. Решение о продлении мер по либерализации торговли для Украины ещё на один год пока отложено, что грозит сорвать саммит ЕС 21-22 марта, на котором опять будут обещать политическую, военную и экономическую поддержку Киеву, сообщила брюссельская редакция американского издания POLITICO.Несколько стран-членов Евросоюза отказались поддержать документ, попросив больше времени, чтобы оценить влияние соглашения, сообщили изданию два европейских дипломата и один чиновник ЕС. Участники переговоров также решили не расширять базовый период 2022-2023 годов для расчета лимитов, включив в него 2021 год, когда импорт с Украины в ЕС был значительно ниже.Но это стало "красной линией" для Парижа, заявил в среду утром министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно. "Соглашение всё ещё не является таким, каким мы хотели его видеть", – сказал Фесно. Он добавил, что солидарность с Украиной не должна достигаться "ценой чрезмерной дестабилизации" европейских рынков. Эти слова подтвердили предыдущее сообщение POLITICO о том, что Франция присоединилась к Польше, которая призвала к дальнейшим ограничениям на импорт украинской аграрной продукции.В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск выразил надежду, что польская и украинская стороны достигнут договорённости по сельскохозяйственным вопросам до встречи правительств двух стран, которая запланирована на следующую неделю."Надеюсь, что до 28 марта, а в этот день мы планируем встречу с украинским правительством в Варшаве, мы примем совместные решения с Украиной, которые будут гораздо безопаснее для польских аграриев", – заявил Туск на пресс-конференции 20 марта.Он добавил, что в течение двух недель будет найдено решение по вопросам утверждения лицензий и согласия правительства на пропуск агропродукции с территории Украины. "Если будет нужно, то также остановим транзит на определённое время. И я хочу, чтобы это было по согласию с украинскими властями, не хочу им вредить", – отметил Туск.При этом в Киеве продолжают подсчитывать убытки от приостановки транзита через Польшу, введённого де-факто. "6,5 млрд гривен ($166,8 млн). Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни вследствие блокирования границы поляками в марте. Это полторы полностью обеспеченные всем бригады ВСУ", – написал в своём Телеграм-канале глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Он добавил, что в прошлом месяце эта цифра составляла 7 млрд гривен ($179,6 млн).Таким образом, польские фермеры уже сорвали формирование как минимум трёх бригад Вооружённых сил Украины. Может, России стоит ещё снизить цены на удобрения, поставляемые в Польшу?

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240319/1053986676.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

украина, польша, варшава, туск, анджей дуда, ес, вооруженные силы украины, politico, эксклюзив