https://ukraina.ru/20240321/1054003963.html

"По этому списку уже работают": эксперт назвал причины череды смертей военкомов на Западенщине

"По этому списку уже работают": эксперт назвал причины череды смертей военкомов на Западенщине - 21.03.2024 Украина.ру

"По этому списку уже работают": эксперт назвал причины череды смертей военкомов на Западенщине

В условиях тотальной мобилизации организованное сопротивление украинцев наблюдается именно на Западной Украине. К такому выводу пришел доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко в интервью изданию Украина.ру

2024-03-21T09:05

2024-03-21T09:05

2024-03-21T09:05

западная украина

ровно

александр семченко

the washington post

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101232/16/1012321681_0:187:2624:1663_1920x0_80_0_0_4892a30dbce5dd4a31738aa9b819602b.jpg

Подобная тенденция сохраняется в украинском Ровно, считает эксперт, так как этот регион считают краем подпольщиков, а военкоматчиков там убивали еще до мобилизации.“Там работали и советские партизаны, и бандеровцы. Где сопротивляются сильнее — там меньше берут. Кстати, хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") на портале "Немезида" опубликовали список сотрудников ТЦК из 2600 человек. Я думаю, что по этому списку тоже работают люди на местах”, - утверждает Семченко.Тактика, которую применяют украинские военкомы, оставила некоторые села на Западной Украине практически без мужчин. В этом удостоверились журналисты The Washington Post, которые пообщались с местными жителями.Супруга одного из мобилизованных посетовала, что “людей ловят на улице, как собак”. Таким образом забрали и ее мужа.“После того, как он остановился выпить кофе на главной дороге недалеко от Макова, к нему подошли солдаты и попросили документы. Несмотря на диагностированный у него остеохондроз и заболевание суставов, медкомиссия управилась с Валентином за 10 минут. Затем его отправили на линию соприкосновения, где он был ранен” – рассказала женщина.Западные журналисты отмечают, что в этом регионе мобилизационная компания “сеет панику и негодование”. В частности, так происходит в маленьких сельских городах и деревнях, где военкомы “рыщут по опустевшим улицам в поисках оставшихся мужчин”.При этом закон для местных военкомов не писан: 70-летний пенсионер пожаловался WP, что в Макове солдаты ВСУ регулярно останавливали и допрашивали его, несмотря на возраст.“Пакуют пачками” мужчин и в других областях Украины: недалеко от Купянска Харьковской области в селе Шевченково сотрудники военкомата “отловили последних мужчин”. По словам харьковчан, в регионе проживет львиная доля граждан, которые действительно ждут возвращения России. В связи с этим, военкомы пытаются призвать как можно больше людей в ВСУ, чтобы “уменьшить количество пророссийских людей”.

западная украина

ровно

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

западная украина, ровно, александр семченко, the washington post, всу