"По этому списку уже работают": эксперт назвал причины череды смертей военкомов на Западенщине - 21.03.2024 Украина.ру
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"По этому списку уже работают": эксперт назвал причины череды смертей военкомов на Западенщине
"По этому списку уже работают": эксперт назвал причины череды смертей военкомов на Западенщине - 21.03.2024 Украина.ру
"По этому списку уже работают": эксперт назвал причины череды смертей военкомов на Западенщине
В условиях тотальной мобилизации организованное сопротивление украинцев наблюдается именно на Западной Украине. К такому выводу пришел доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко в интервью изданию Украина.ру
2024-03-21T09:05
2024-03-21T09:05
западная украина
ровно
александр семченко
the washington post
всу
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Подобная тенденция сохраняется в украинском Ровно, считает эксперт, так как этот регион считают краем подпольщиков, а военкоматчиков там убивали еще до мобилизации.“Там работали и советские партизаны, и бандеровцы. Где сопротивляются сильнее — там меньше берут. Кстати, хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") на портале "Немезида" опубликовали список сотрудников ТЦК из 2600 человек. Я думаю, что по этому списку тоже работают люди на местах”, - утверждает Семченко.Тактика, которую применяют украинские военкомы, оставила некоторые села на Западной Украине практически без мужчин. В этом удостоверились журналисты The Washington Post, которые пообщались с местными жителями.Супруга одного из мобилизованных посетовала, что “людей ловят на улице, как собак”. Таким образом забрали и ее мужа.“После того, как он остановился выпить кофе на главной дороге недалеко от Макова, к нему подошли солдаты и попросили документы. Несмотря на диагностированный у него остеохондроз и заболевание суставов, медкомиссия управилась с Валентином за 10 минут. Затем его отправили на линию соприкосновения, где он был ранен” – рассказала женщина.Западные журналисты отмечают, что в этом регионе мобилизационная компания “сеет панику и негодование”. В частности, так происходит в маленьких сельских городах и деревнях, где военкомы “рыщут по опустевшим улицам в поисках оставшихся мужчин”.При этом закон для местных военкомов не писан: 70-летний пенсионер пожаловался WP, что в Макове солдаты ВСУ регулярно останавливали и допрашивали его, несмотря на возраст.“Пакуют пачками” мужчин и в других областях Украины: недалеко от Купянска Харьковской области в селе Шевченково сотрудники военкомата “отловили последних мужчин”. По словам харьковчан, в регионе проживет львиная доля граждан, которые действительно ждут возвращения России. В связи с этим, военкомы пытаются призвать как можно больше людей в ВСУ, чтобы “уменьшить количество пророссийских людей”.
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западная украина, ровно, александр семченко, the washington post, всу
Западная Украина, Ровно, Александр Семченко, The Washington Post, ВСУ

"По этому списку уже работают": эксперт назвал причины череды смертей военкомов на Западенщине

09:05 21.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Евгений Котенко
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В условиях тотальной мобилизации организованное сопротивление украинцев наблюдается именно на Западной Украине. К такому выводу пришел доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко в интервью изданию Украина.ру
Подобная тенденция сохраняется в украинском Ровно, считает эксперт, так как этот регион считают краем подпольщиков, а военкоматчиков там убивали еще до мобилизации.
Там работали и советские партизаны, и бандеровцы. Где сопротивляются сильнее — там меньше берут. Кстати, хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") на портале "Немезида" опубликовали список сотрудников ТЦК из 2600 человек. Я думаю, что по этому списку тоже работают люди на местах”, - утверждает Семченко.
Тактика, которую применяют украинские военкомы, оставила некоторые села на Западной Украине практически без мужчин. В этом удостоверились журналисты The Washington Post, которые пообщались с местными жителями.
Супруга одного из мобилизованных посетовала, что “людей ловят на улице, как собак”. Таким образом забрали и ее мужа.
После того, как он остановился выпить кофе на главной дороге недалеко от Макова, к нему подошли солдаты и попросили документы. Несмотря на диагностированный у него остеохондроз и заболевание суставов, медкомиссия управилась с Валентином за 10 минут. Затем его отправили на линию соприкосновения, где он был ранен” – рассказала женщина.
Западные журналисты отмечают, что в этом регионе мобилизационная компания “сеет панику и негодование”. В частности, так происходит в маленьких сельских городах и деревнях, где военкомы “рыщут по опустевшим улицам в поисках оставшихся мужчин”.
При этом закон для местных военкомов не писан: 70-летний пенсионер пожаловался WP, что в Макове солдаты ВСУ регулярно останавливали и допрашивали его, несмотря на возраст.
“Пакуют пачками” мужчин и в других областях Украины: недалеко от Купянска Харьковской области в селе Шевченково сотрудники военкомата “отловили последних мужчин”. По словам харьковчан, в регионе проживет львиная доля граждан, которые действительно ждут возвращения России. В связи с этим, военкомы пытаются призвать как можно больше людей в ВСУ, чтобы “уменьшить количество пророссийских людей”.
 
Западная УкраинаРовноАлександр СемченкоThe Washington PostВСУ
 
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