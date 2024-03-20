https://ukraina.ru/20240320/1053999602.html

Алексей Самойлов: Когда Франция грамотно заменит ВСУ, русский медведь вырвется из клетки

Алексей Самойлов: Когда Франция грамотно заменит ВСУ, русский медведь вырвется из клетки - 20.03.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: Когда Франция грамотно заменит ВСУ, русский медведь вырвется из клетки

Франция сейчас предпринимает абсолютную провокацию. Прикрываясь странами НАТО и своими ядерными силами, она начинает колоть пикой большого русского медведя, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-03-20T14:56

2024-03-20T14:56

2024-03-20T14:56

интервью

россия

всу

украина

эммануэль макрон

франция

иностранные наемники

запад

ядерное оружие

запорожье

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину. На начальном этапе его численность составит около 2 тыс. человек. Некоторые эксперты полагают, что если такая интервенция все же состоится, то целью этой группировки будут не прямые боестолкновения с армией России, а создание цепи военных баз, которые будут обеспечивать логистику поставок вооружения.- Алексей Николаевич, расскажите, пожалуйста, подробнее, о какой логистике идет речь.- Макрон сейчас работает на свой европейский имидж. Его заявления о войне с Россией и о создании европейской военное организации вне рамок НАТО подняли его на информационный пик в Европе. Европейцы действительно опасаются, что к власти в США придет Трамп, и НАТО фактически перестанет исполнять свои функции (потому что американцы будут меньше вкладывать туда средств). Им надо что-то делать. Так что Макрон оседлал эту повестку своими заявлениями и решениями об отправке войск на Украину.Если войска отправляются на Украину, на них выделяется определенные средства и им ставят какие-то цели. И прежде чем послать куда-то воинский контингент, надо обеспечить его существование на его территории. А для этого нужно сперва направить силы, которые бы создали там пункты для размещения личного состава, полигоны для тренировок и обеспечили бы логистику. Особенно, если Франция действительно собирается задействовать на Украине группировку на десятки тысяч человек.Так что с военной точки зрения Париж все делает правильно. Пока эти французские солдаты в боевых действиях с Россией участвовать не будут. Пока для этого есть украинцы и наемники.- Если я правильно понял ваши рассуждения, то Франция рассчитывает надолго прописаться на Украине.- Этот вариант равновероятен (50 на 50). Просто демонстрацией это не закончится. Уж очень тут большие риски для Франции.Если просто так завести туда людей, то российская разведка может вычислить места их расположения и нанести по ним удар. Получится так, что Макрон пожертвовал двумя тысячами своих граждан непонятно ради чего. Ему придется за это долго оправдываться перед французами, Европой и всем миром. Это будет огромный ущерб для его репутации. Он эти риски понимает.Если Париж все же примет такое решение, то оно будет осознанным, просчитанным и будет носить стратегический характер.- В чем же состоит эта стратегическая цель Франции?- В том, чтобы как можно скорее заполнить своим военным континентом территорию Украины и не дать зайти туда России.Это точное повторение стратегии США и Великобритании по открытию Второго фронта накануне победы Советского Союза над Гитлером. Союзники тогда тоже подготовили логистику и забросили мощную армию в Европу, чтобы не дать нам занять всю Германию.Украина нужна Западу не только как территория для размещения войск. Украина – это идеальная логистика между Черным морем и Европой. Украина богата своими полезными ископаемыми. Украина интересна им с точки зрения транспортировки российских энергоресурсов в Европу (газотранспортная система и нефтепровод работают).А какие на Украине богатые сельскохозяйственные земли. Да, Херсонская и Запорожская область стали частью РФ, но ведь там полно других агропромышленных регионов. В условиях борьбы за продовольствие этот фактор приобретает стратегическое значение.- Вернемся к логистике. Сейчас в телеграм-каналах гуляет отрывок из телепередачи по французскому телевидению, где на карте Украины показаны четыре точки: Львов, Киев, Днепропетровск, Запорожье. Сколько им понадобится времени, чтобы заполнить такое большое пространство?- Львов-Киев-Запорожье – это около 1000 километров. Кроме того, я пока не понимаю, как французы рассчитывают преодолеть крюк из Киева в Запорожье. Это можно сделать либо через Харьков и Днепропетровск (это дальше), либо через Черкассы (это ближе, но там слабее пропускная способность).Если французы действительно планируют вывести свой контингент на линию соприкосновения с российской армии в Запорожской области, то это разумно. Именно это направление станет ключевым для хода боевых действий. Если Запорожье сломается, наши войска пойдут вперед без особого сопротивления. Там у ВСУ нет второй Славянско-Краматорской агломерации.Самое главное, что Запорожье – это мосты через Днепр. И железнодорожные, и автомобильные. По ним можно наладить серьезное перемещение войск. На это выход на Правобережье к Николаеву и Одессе. А там у ВСУ пустота. У противника нет сил и средств выстроить там укрепления. А без Одессы и Николаева Украина будет уже не так интересна Западу.Так что Франция правильно делает, что пытается помочь киевскому режиму удержать Запорожские плацдармы. Именно для того, чтобы предотвратить наземную операцию России с выходом к Черному морю.- Сколько у нас есть времени в запасе, прежде чем Франция начет реализовывать этот замысел?- Об этом знают только сотрудники оперативного управления Генштаба и штабов, которые работают на конкретных направлениях. Только они могут примерно подсчитать, сколько войск там сосредоточено у ВСУ, какие перемещения предпринимает противник и сколько иностранных боевиков находятся на этих территориях.Мы уже несколько раз сталкивались с тем, что на Украине появляются серьезные западные вооружения, несмотря на разговоры в духе: "Мы не знаем, мы не дадим". Перехватывать "Таурусы" и сбивать F-16 нам точно придется. Французы тоже придут со своими ракетами SCALP и истребительной авиацией, способной эти боеприпасы нести.Франция рассчитывает, что прямой удар по ней не будет произведен, поскольку это единственная страна в Европе, обладающая ядерной триадой. Париж считает, что для него это якобы щит.Я не знаю, что у них там с ядерными ракетами наземного базирования, потому что они давно не производили учебно-боевые пуски. Может быть, они не в очень хорошем состоянии. Но подводные лодки достаточно тихие. И ядерное вооружение у них достойное внимания. Французские самолеты тоже способны нести тактические ядерные заряды и даже более мощные боеприпасы.Все это очень опасно. Макрон играет ва-банк. Ему деваться некуда. Франция собирается воевать с Россией под "зонтиком" своих ядерных сил, полагая, что Россия не ответит.- А мы ответим?- Мы ответим тогда, когда это будет нужно. Просто "нужно/не нужно" для российского обывателя и "нужно/не нужно" для российского руководства – это разные вещи.Франция сейчас предпринимает абсолютную провокацию. Прикрываясь странами НАТО и своими ядерными силами, она начинает колоть пикой большого русского медведя. Этот медведь пока еще в клетке. Неизвестно, выдержит ли клетка, когда медведь захочет выйти и разорвать обидчика.Европа должна осознать, что мы ударим тогда, когда посчитаем нужным. Понятно, что из-за 2000 французов мы не будем запускать "Калибры" с тактическими ядерными зарядами с подводных лодок и кораблей. Но французские генералы, которые планируют масштабную операцию в соответствии с замыслами Макрона, должны понимать последствия.Во-первых, неизвестно, будет ли жить сам Макрон и французские генералы. Во-вторых, неизвестно, как будут жить их дети и внуки. Хиросиму и Нагасаки они не изучают. Они делают вид, что этого не было, только цветы носят. На самом же деле мы можем обеспечить Франции десятилетия колоссальных проблем.Если они это забыли, надо им об этом напомнить.

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

https://ukraina.ru/20240320/1053988027.html

https://ukraina.ru/20240320/1053983474.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, украина, эммануэль макрон, франция, иностранные наемники, запад, ядерное оружие, запорожье