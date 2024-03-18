Сколько агентов НАТО в парламенте Сербии и чем отличаются выборы в России и в Европе - серб Банджур - 18.03.2024 Украина.ру
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Сколько агентов НАТО в парламенте Сербии и чем отличаются выборы в России и в Европе - серб Банджур
Сколько агентов НАТО в парламенте Сербии и чем отличаются выборы в России и в Европе - серб Банджур - 18.03.2024 Украина.ру
Сколько агентов НАТО в парламенте Сербии и чем отличаются выборы в России и в Европе - серб Банджур
Депутат Народной Скупщины Республики Сербия в 2020-2022 годах Милош Банджур в студии Украина.ру рассказал об отношении сербских политиков к России, о том, что... Украина.ру, 18.03.2024
2024-03-18T18:00
2024-03-18T18:00
видео
россия
сербия
запад
нато
выборы
сво
президентские выборы
ядерная война
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Депутат Народной Скупщины Республики Сербия в 2020-2022 годах Милош Банджур в студии Украина.ру рассказал об отношении сербских политиков к России, о том, что общего между нашими странами, а также проанализировал, как сказался украинский конфликт на Сербии и выразил надежду на то, что противостояние России и Запада не выльется в глобальную ядерную войну: 00:59 – о позиции Сербии в отношении России; 05:10 – что приходится пережить сербским политикам, которые симпатизируют России, и как украинский конфликт сказался на Сербии в целом? 10:58 – о том, как и почему Милош Банджур стал наблюдателем на выборах президента России; 15:31 – в чём отличия выборов в России и на Западе? 22:30 – возобладает ли здравый смысл и удастся ли глобальному миру устоять?
россия
сербия
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видео, россия, сербия, запад, нато, выборы, сво, президентские выборы, ядерная война, видео
Видео, Россия, Сербия, Запад, НАТО, выборы, СВО, президентские выборы, ядерная война

Сколько агентов НАТО в парламенте Сербии и чем отличаются выборы в России и в Европе - серб Банджур

18:00 18.03.2024
 
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Депутат Народной Скупщины Республики Сербия в 2020-2022 годах Милош Банджур в студии Украина.ру рассказал об отношении сербских политиков к России, о том, что общего между нашими странами, а также проанализировал, как сказался украинский конфликт на Сербии и выразил надежду на то, что противостояние России и Запада не выльется в глобальную ядерную войну:
00:59 – о позиции Сербии в отношении России;
05:10 – что приходится пережить сербским политикам, которые симпатизируют России, и как украинский конфликт сказался на Сербии в целом?
10:58 – о том, как и почему Милош Банджур стал наблюдателем на выборах президента России;
15:31 – в чём отличия выборов в России и на Западе?
22:30 – возобладает ли здравый смысл и удастся ли глобальному миру устоять?
 
ВидеоРоссияСербияЗападНАТОвыборыСВОпрезидентские выборыядерная война
 
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