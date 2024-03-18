Зеленскому рассказали как ВСУ укрепляют оборону - 18.03.2024 Украина.ру
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Зеленскому рассказали как ВСУ укрепляют оборону
Зеленскому рассказали как ВСУ укрепляют оборону - 18.03.2024 Украина.ру
Зеленскому рассказали как ВСУ укрепляют оборону
В попытках сдержать наступление российских подразделений на Украине продолжается строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщил в понедельник, 18 марта, глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам заседания ставки
2024-03-18T16:34
2024-03-18T16:34
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
сво
оборона
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Кроме этого, Зеленскому сообщили об оперативной ситуации на фронте. Президент озабочен расходами и поступлениями боеприпасов в украинскую армию, а также защитой объектов критической инфраструктуры Украины. Ранее военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный сообщил Украина.ру, что у Киева нет единого органа, который мог бы создать сплошную линию обороны ВСУ.
https://ukraina.ru/20240316/1053884795.html
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев, сво, оборона
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев, СВО, оборона

Зеленскому рассказали как ВСУ укрепляют оборону

16:34 18.03.2024
 
Сырский и Зеленский
Сырский и Зеленский
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В попытках сдержать наступление российских подразделений на Украине продолжается строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщил в понедельник, 18 марта, глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам заседания ставки

"По продолжению строительства оборонительных рубежей. Заслушали премьер-министра и главу Специальной службы транспорта министерства обороны Богдана Бондара. Работа продолжается", – сказано в телеграм-канале президента.

Кроме этого, Зеленскому сообщили об оперативной ситуации на фронте. Президент озабочен расходами и поступлениями боеприпасов в украинскую армию, а также защитой объектов критической инфраструктуры Украины.
Ранее военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный сообщил Украина.ру, что у Киева нет единого органа, который мог бы создать сплошную линию обороны ВСУ.
Нью-Йорк
16 марта, 09:00
Оборонительное гнездо ВСУ: эксперт о том, что происходит в донбасском Нью-ЙоркеВСУ оборудовали оборонительные рубежи в поселке Нью-Йорк в Донбассе, однако ставку при атаках российской армии они все равно будет делать на живую силу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКиевСВОоборона
 
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