Зеленскому рассказали как ВСУ укрепляют оборону
Сырский и Зеленский
В попытках сдержать наступление российских подразделений на Украине продолжается строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщил в понедельник, 18 марта, глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам заседания ставки
"По продолжению строительства оборонительных рубежей. Заслушали премьер-министра и главу Специальной службы транспорта министерства обороны Богдана Бондара. Работа продолжается", – сказано в телеграм-канале президента.
Кроме этого, Зеленскому сообщили об оперативной ситуации на фронте. Президент озабочен расходами и поступлениями боеприпасов в украинскую армию, а также защитой объектов критической инфраструктуры Украины.
Ранее военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный сообщил Украина.ру, что у Киева нет единого органа, который мог бы создать сплошную линию обороны ВСУ.
16 марта, 09:00Оборонительное гнездо ВСУ: эксперт о том, что происходит в донбасском Нью-ЙоркеВСУ оборудовали оборонительные рубежи в поселке Нью-Йорк в Донбассе, однако ставку при атаках российской армии они все равно будет делать на живую силу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов