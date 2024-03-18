Зеленскому рассказали как ВСУ укрепляют оборону

Оборонительное гнездо ВСУ: эксперт о том, что происходит в донбасском Нью-Йорке ВСУ оборудовали оборонительные рубежи в поселке Нью-Йорк в Донбассе, однако ставку при атаках российской армии они все равно будет делать на живую силу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов