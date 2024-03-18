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Нападение на приграничные регионы России. Тактика ВС РФ совершенствуется

Нападение на приграничные регионы России. Тактика ВС РФ совершенствуется - 18.03.2024 Украина.ру

Нападение на приграничные регионы России. Тактика ВС РФ совершенствуется

12 марта 2024 года, в первый день досрочного голосования по выборам президента РФ, в приграничных районах России (прежде всего, в Курской и Белгородской областях_ резко обострилась обстановка

2024-03-18T13:28

2024-03-18T13:28

2024-03-18T13:28

эксклюзив

россия

атака

курская область

белгородская область

президентские выборы

владимир путин

украина

вооруженные силы украины

сергей шойгу

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Вооруженные силы Украины, кроме регулярных обстрелов и попыток ракетных атак, которые производились с возрастающей интенсивностью, на этот раз опробовали несколько другую тактику боевого применения. Она носила комплексный, комбинированный подход. Основная цель масштабной провокации с украинской стороны напрямую связана с выборами президента РФ. Поэтому в медийном пространстве Украины и некоторых западных СМИ усиленно муссировалась тема РДК (Русского добровольческого корпуса)*, легиона "Свободная Россия"*, некоего "Сибирского батальона", состоящих из граждан России, а также из "бывших военнопленных". Надо признать, в рядах диверсантов действительно находились граждане России, по тем или иным причинам оказавшиеся в рядах противника (в количественном составе ─ сущий мизер). В основном эти группировки предназначались для громогласных заявлений о захвате любого села или хутора в приграничной зоне.С военной точки зрения обстрелы и попытки вторжения на некоторых участках белгородского приграничья — авантюра чистейшей воды. С политической — стремление получить верный, по их мнению, козырь. А именно сорвать выборы в Белгородском регионе, посеять панику среди мирных жителей, вызвать недоверие и враждебность к властям всех уровней.Попытки прорывов через государственную границу противник предпринял на нескольких направлениях. Настоящие боевые действия развернулись в Грайворонском городском округе (селения Сподарюшино, Козинка, Горьковский), Шебекинском (Новая Таволжанка, Староселье) и Белгородском районах (Гоптовка — Нехотеевка, пункт международного пропуска на федеральной трассе), а также на участке границы между Сумской и Курской областями (н.п. Теткино). Эти населённые пункты находятся вблизи госграницы — расстояние между ними и Украиной составляет всего два-три километра.Сами же диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) — это обычные подразделения регулярных вооружённых сил Украины ротного и батальонного звена. К ним командование добавляет наёмников из Германии, Франции и Грузии. Ранее представителей этих государств можно было наблюдать на харьковском направлении, включающем в себя белгородское приграничье.Попытки украинских формирований прорваться через границу на российскую территорию начались в ночь на 12 марта. Тогда вылазке террористов предшествовали артобстрел и массированная атака БПЛА на российские регионы. На разных участках линии государственной границы развернулись настоящие бои с применением танков, бронетехники, артиллерии, а также дронов-камикадзе и БПЛА самолетного типа. Всю неделю белгородское приграничье напоминало самую настоящую линию боевого соприкосновения, как и на других направлениях фронта. Вот только несколько выдержек из официальных сообщений МО РФ:"14 марта российские военные совместно с пограничными органами ФСБ сорвали очередную попытку прорыва на территорию Белгородской области, на этот раз — в районе приграничного населенного пункта Козинка. Боевики решили использовать фактор внезапности. Группа до 30 человек на двух вертолетах Ми-8 высадилась в одном километре от государственной границы России. Затем она скрытно выдвинулась в направлении села Козинка, расположенного прямо у границы, и заняла несколько домов на его окраине.При попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ России. Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов было осуществлено дистанционное минирование местности. Боевики понесли потери и начали отступать на территорию Украины. Одна группа попыталась закрепиться в доме на Республиканской улице, примыкающей к границе, но она была блокирована российскими подразделениями. А отступившие боевики вышли на минное поле и были уничтожены.Одновременно с этим огнем РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы", — подчеркнули в военном ведомстве.Позднее российские подразделения отбили несколько атак ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе поселка Тёткино Курской области. В итоге в тот день террористические формирования Украины потеряли 234 боевика, семь танков и три БМП Bradley, сообщили в министерстве обороны.В последующие дни попытки прорыва через российскую границу продолжались. Боевики атаковали в районе населенного пункта Сподарюшино в Белгородской области. Диверсанты были отброшены упреждающими действиями российских подразделений. Ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.Владимир Путин 15 марта попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о ситуации с атаками ВСУ на приграничные регионы. На совещании с постоянными членами Совбеза РФ 15 марта президент страны подчеркнул, что противник предпринял несколько попыток выхода из укрепления на наши территории, используя главным образом спецподразделения иностранных наемников и силы поддержки ВСУ.Как действовали части и подразделения минобороны в связке с пограничниками, Росгвардией и отрядами белгородской самообороны?Первое. Отчетливо просматривалось четкое и слаженное взаимодействие всех силовых структур, участвующих в отражении атак на приграничные районы РФ. За минувшее время были сделаны соответствующие выводы и извлечены уроки из ошибок, допущенных во время наступления противника летом минувшего года. Тогда ВСУ атаковали практически те же населенные пункты в Грайворонском и Шебекинском районах Белгородчины. На этот раз грамотно сработали все средства разведки, как наземные, так и воздушные. Мы заранее выявили пути возможного выдвижения ДРГ противника, участки прорывов. Были подготовлены и замаскированы огневые позиции артиллеристов, минометчиков. На некоторых участках местности диверсанты попали в огневые мешки, по ним велся прицельный огонь с разных направлений. Одновременно дальнобойная артиллерия, САУ и РСЗО при поддержки армейской авиации и ударных вертолетов наносили мощное огневое поражение по местам скопления и передвижения диверсионных групп, пунктам управления, складам боеприпасов и боевой техники. Группы спецназа министерства обороны и Росгвардии выявляли скрытые и замаскированные огневые позиции вражеских РСЗО "Вампир" и оперативно-тактических комплексов "Точка-У", из которых велась ракетная стрельба по приграничью и Белгороду. Несколько установок было уничтожено плотным огнем артиллерии. Весомую помощь силовикам оказали мужественные бойцы отрядов самообороны. В тяжелых условиях, под регулярными обстрелами противника, они эвакуировали местных жителей приграничных сел, дежурили и патрулировали Белгород ночью, обеспечивали безопасность на избирательных участках в дни голосования.Второе. Голосование в Белгороде и области проходило на фоне продолжающихся обстрелов. Только за один день украинские боевики выпускали по областному центру 22-30 реактивных снарядов из различных систем РСЗО. Одновременно запускались дроны-камикадзе и беспилотники дальнего радиуса действия, способные нести на себя немалый боезапас.Средства ПВО и РЭБ отрабатывали боевые задачи в круглосуточном режиме, уничтожая и подавляя воздушные цели противника. Авторитетные военные специалисты особо отмечают, что средства противовоздушной обороны отрабатывают сложные задачи с высокой эффективностью и максимальным процентом поражения.Третье. Особенностью конфликта на Украине стало широкое распространение средств контрбатарейной борьбы. В начале спецоперации ВСУ обладали инициативой в этой области, во многом за счет большего опыта применения. Нашим артиллеристам пришлось учиться на собственных ошибках – сокращать как время огневого налета, так и время на развертывание огневых позиций. Специальная военная операция ясно показала, что без пушек и взаимодействии с БПЛА победить врага невозможно.В современных условиях ведения боевых действий, когда насыщенность средств ПВО выбивает пилотируемую авиацию с пьедестала самого эффективного и высокоточного средства поражения, одолеть противника без превосходства в артиллерии просто нереально! СВО на Украине, да еще в противоборстве с вооружением НАТО, внесла не просто коррективы в алгоритмы применения артиллерии, а перевернула всю существовавшую ранее тактику её применения, подходы к её использованию.С первых дней активных боевых действий артиллерийские подразделения ВС РФ применялись согласно требованиям, изложенным в боевом уставе. На начальном этапе они носили, в сущности, ограниченный характер. Однако при нарастании сопротивления украинской армии наши батареи и дивизионы включилась в боевую работу в полном объеме. Со временем были выработаны новые способы и формы применения подразделений, обусловленных современным изменением форматов и принципов вооруженной борьбы.Мы вновь вернулись к проверенной тактике ─ действовать в составе артиллерийских групп. В войсках группировок стали использоваться крупнокалиберные артиллерийские и реактивные системы: РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С"; самоходное орудие 2С7 "Малка"; самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Тактика применения артиллерии изменилась под влиянием мощного контрбатарейного противодействия, во многом обусловленного использованием украинской стороной станций артиллерийской разведки, поставленных из США.Сейчас наши подразделения постоянно находятся в движении, перемещаясь с одного места в другое, чтобы избежать накрытия вражеским огнем. В таком случае командиры артиллерийских батарей загодя определяют огневые позиции, для которых подготавливаются заблаговременные расчеты стрельбы по плановым целям. После чего артиллеристы совершают марш, разворачиваются в назначенном месте, производят несколько залпов и тут же покидает огневую позицию.Для работы с внезапно появляющимися целями огромное значение приобрели средства беспилотной разведки — различные нештатные дроны и квадрокоптеры, а также штатные БПЛА, позволяющие в реальном масштабе времени вскрывать цели противника и корректировать огонь.Даже обычный Mavic, летающий на пару километров и способный находиться в воздухе хотя бы 20–30 минут, многократно повышает боевые возможности даже не всей батареи, а отдельного орудия или миномета. Связка корректировщика БПЛА с толковым командиром артиллерийского (минометного) взвода в настоящее время позволяет справляться с задачами, решить которые ранее было невозможно или по крайней мере очень сложно. Например, до активного использования дронов для поражения цели, не имея при этом точных координат, приходилось применять несоразмерно большие артиллерийские силы и наносить удар по огромной площади. С появлением в артиллерии собственных разведывательных БПЛА мы можем говорить о придании обычным орудиям и минометам элементов высокоточного оружия, что на поле боя может иметь решающее тактическое значение.Применимо к дронам отдельно можно отметить использование традиционных "высокоточных" артиллерийских боеприпасов типа "Китолов", "Краснополь", "Смельчак" и ряда других. Совместно с беспилотными средствами разведки и наведения данный вид оружия вышел на новый уровень: подсветку целей теперь можно осуществлять с воздуха, а не с земли, как это было до появления БПЛА. Это в значительной степени повышает эффективность воздействия по ненаблюдаемым с земли целям.Мы пришли к современным алгоритмам, где данные о цели прямо с планшетов операторов дронов попадают на планшеты артиллерийских расчётов, тут же утверждаются, если есть необходимость, старшими командирами, а часто без всякой лишней управленческой ступени в режиме реального времени выполняется стрельба по выявленным целям через считанные минуты после их обнаружения. Нами были мастерски отработаны способы применения высокоточных боеприпасов, типа "Краснополь" и "Китолов", которые превратились в настоящий кошмар для ВСУ.Всё это говорит о том, что модернизация нашей артиллерии по-настоящему лишь только начинается, и впереди огромная работа. Работа военной промышленности, которая в кратчайшее время должна дать фронту мощные дальнобойные современные артиллерийские системы, а также самую современную "периферию" - станции артиллерийской разведки, системы разведки, целеуказания, управления огнём на самых передовых цифровых платформах.Перечисленные факторы позволили частям и подразделениям ВС РФ во взаимодействии с другими силовыми структурами успешно решать оперативно-тактические задачи на Харьковском направлении и в Белгородском приграничье. Впереди тяжелая, кропотливая работа по решению задач стратегического уровня.* - запрещённая в РФ террористическая организация

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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