Российские военные атакуют объекты по всей территории Украины, звучат взрывы - 18.03.2024 Украина.ру
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Российские военные атакуют объекты по всей территории Украины, звучат взрывы
Российские военные атакуют объекты по всей территории Украины, звучат взрывы - 18.03.2024 Украина.ру
Российские военные атакуют объекты по всей территории Украины, звучат взрывы
Украинские СМИ пишут о взрывах в разных регионах страны. Так, серия взрывов прозвучала в Кременчуге Полтавской области
2024-03-18T07:55
2024-03-18T08:01
новости
кременчуг
украина
полтавская область
взрыв
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Также взрывы несколько раз звучали в Кривом Роге Днепропетровской области.Мощные взрывы слышали и в Светловодске Кировоградской области.Кроме того, СМИ информировали о взрывах в Хмельницкой области.Накануне вечером взрывы раздавались в Харьковской области, Конотопе Сумской области.Телеграм-канал "Донбасский партизан" сообщил, что имеется первичная информация о поражении объектов в Виннице, Кременчуге, Луцке, Сумах, Светловодске, а также в Харьковской, Житомирской и Ровенской областях.
https://ukraina.ru/20240306/1053736238.html
кременчуг
украина
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новости, кременчуг, украина, полтавская область, взрыв
Новости, Кременчуг, Украина, Полтавская область, взрыв

Российские военные атакуют объекты по всей территории Украины, звучат взрывы

07:55 18.03.2024 (обновлено: 08:01 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Украинские СМИ пишут о взрывах в разных регионах страны. Так, серия взрывов прозвучала в Кременчуге Полтавской области
Также взрывы несколько раз звучали в Кривом Роге Днепропетровской области.
Мощные взрывы слышали и в Светловодске Кировоградской области.
"Наши корреспонденты сообщают о минимум пяти мощных взрывах в Светловодске", - говорится в телеграм-канале издания "Зеркало недели".
Кроме того, СМИ информировали о взрывах в Хмельницкой области.
Накануне вечером взрывы раздавались в Харьковской области, Конотопе Сумской области.
Телеграм-канал "Донбасский партизан" сообщил, что имеется первичная информация о поражении объектов в Виннице, Кременчуге, Луцке, Сумах, Светловодске, а также в Харьковской, Житомирской и Ровенской областях.
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
6 марта, 13:00
Споры об украденных активах, взрывы и разрушения, безумный Макрон. Главное на Украине на 13:00 6 марта
 
НовостиКременчугУкраинаПолтавская областьвзрыв
 
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