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Российские военные атакуют объекты по всей территории Украины, звучат взрывы

Российские военные атакуют объекты по всей территории Украины, звучат взрывы - 18.03.2024 Украина.ру

Российские военные атакуют объекты по всей территории Украины, звучат взрывы

Украинские СМИ пишут о взрывах в разных регионах страны. Так, серия взрывов прозвучала в Кременчуге Полтавской области

2024-03-18T07:55

2024-03-18T07:55

2024-03-18T08:01

новости

кременчуг

украина

полтавская область

взрыв

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Также взрывы несколько раз звучали в Кривом Роге Днепропетровской области.Мощные взрывы слышали и в Светловодске Кировоградской области.Кроме того, СМИ информировали о взрывах в Хмельницкой области.Накануне вечером взрывы раздавались в Харьковской области, Конотопе Сумской области.Телеграм-канал "Донбасский партизан" сообщил, что имеется первичная информация о поражении объектов в Виннице, Кременчуге, Луцке, Сумах, Светловодске, а также в Харьковской, Житомирской и Ровенской областях.

https://ukraina.ru/20240306/1053736238.html

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новости, кременчуг, украина, полтавская область, взрыв