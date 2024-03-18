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Российские военные атакуют объекты по всей территории Украины, звучат взрывы
Российские военные атакуют объекты по всей территории Украины, звучат взрывы - 18.03.2024 Украина.ру
Российские военные атакуют объекты по всей территории Украины, звучат взрывы
Украинские СМИ пишут о взрывах в разных регионах страны. Так, серия взрывов прозвучала в Кременчуге Полтавской области
2024-03-18T07:55
2024-03-18T07:55
2024-03-18T08:01
новости
кременчуг
украина
полтавская область
взрыв
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Также взрывы несколько раз звучали в Кривом Роге Днепропетровской области.Мощные взрывы слышали и в Светловодске Кировоградской области.Кроме того, СМИ информировали о взрывах в Хмельницкой области.Накануне вечером взрывы раздавались в Харьковской области, Конотопе Сумской области.Телеграм-канал "Донбасский партизан" сообщил, что имеется первичная информация о поражении объектов в Виннице, Кременчуге, Луцке, Сумах, Светловодске, а также в Харьковской, Житомирской и Ровенской областях.
https://ukraina.ru/20240306/1053736238.html
кременчуг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кременчуг, украина, полтавская область, взрыв
Новости, Кременчуг, Украина, Полтавская область, взрыв
Российские военные атакуют объекты по всей территории Украины, звучат взрывы
07:55 18.03.2024 (обновлено: 08:01 18.03.2024)
Украинские СМИ пишут о взрывах в разных регионах страны. Так, серия взрывов прозвучала в Кременчуге Полтавской области
Также взрывы несколько раз звучали в Кривом Роге Днепропетровской области.
Мощные взрывы слышали и в Светловодске Кировоградской области.
"Наши корреспонденты сообщают о минимум пяти мощных взрывах в Светловодске", - говорится в телеграм-канале издания "Зеркало недели".
Кроме того, СМИ информировали о взрывах в Хмельницкой области.
Накануне вечером взрывы раздавались в Харьковской области, Конотопе Сумской области.
Телеграм-канал "Донбасский партизан" сообщил, что имеется первичная информация о поражении объектов в Виннице, Кременчуге, Луцке, Сумах, Светловодске, а также в Харьковской, Житомирской и Ровенской областях.