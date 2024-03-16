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"Приключения капитана Врунгеля": первый сериал Давида Черкасского

"Приключения капитана Врунгеля": первый сериал Давида Черкасского - 16.03.2024 Украина.ру

"Приключения капитана Врунгеля": первый сериал Давида Черкасского

С 16 по 20 марта 1976 года, во время весенних школьных каникул, на центральном канале телевидения СССР состоялась премьера мультсериала производства студии "Киевнаучфильм" "Приключения капитана Врунгеля". Мультфильм сразу покорил Советскую школоту и держал в напряжении аж до самого 1979 года, когда показали последние серии

2024-03-16T16:00

2024-03-16T16:00

2024-03-16T16:00

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киев

1970-е

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В 1937 году в журнале "Пионер" вышла повесть бывшего моряка Андрея Сергеевича Некрасова "Приключения капитана Врунгеля". Совершенно в духе того времени, она была насквозь пропитана политикой, произведение детворе полюбилось. В 1939 году его издали уже в книжном варианте, но тут свое веское слово сказали бушевавшие в стране репрессии. На тюремные нары по ложному обвинению в сотрудничестве с германской разведкой посадили иллюстратора книги известного в СССР художника Константина Ротова, и "Приключения капитана Врунгеля" тут же пропали из магазинов. Их возвращение произошло только во второй половине 50-х годов, когда Ротова реабилитировали, и вновь они имели огромный успех.Произведение пользовалось такой широкой популярностью, что в 70-х годах творческое объединение "Экран" заказало писателю Ивану Воробьёву сценарий для полнометражного мультфильма. Готовую рукопись передали в производство на Киевскую студию "Киевнаучфильм" где работу поручили мультипликатору Давиду Яновичу Черкасскому. Для него это стало первой работой над полным метром. До этого он выпускал лишь небольшие малознакомые широкой публике мультфильмы.Черкасский, по его собственному признанию, любил Врунгеля с детства, но не столько сам текст, сколько иллюстрации того самого художника Ротова. В свое время они произвели на Давида Яновича такое впечатление, что он сам увлёкся живописью и, будучи самоучкой, в 1959 году пришёл в мультипликацию.Получив задание, Черкасский начал с того, что переписал сценарий. По первому варианту капитан Врунгель просто сидел в кабинете и рассказывал о своей кругосветке. Режиссер решил, что так будет не совсем интересно и "отправил" капитана непосредственно в путешествие. Кроме того, другой герой – Фукс, изначально спрятался на яхте "Беда" от своих дружков. Черкасский же придумал похищение статуи Венеры Милосской и связанных с этим заказчика и его подручных. А так как с середины шестидесятых начался настоящий бум шпионских романов и фильмов, охотиться за ними автор отправил явную пародию на Джеймса Бонда — агента Ноль-ноль-икс. По воспоминаниям Черкасского, работая первые 3-4 месяца над будущим шедевром, его создатели ещё не знали, что у них получится в результате.Заказчик, Центральное телевидение, поставил аниматорам жесткие сроки исполнения работ. От них требовали выдавать по три получасовых серии в год, и это при том, что даже по общепринятым нормативам десятиминутный мультфильм создавался 8-9 месяцев. Тогда Черкасский решил схитрить: чтобы каждый раз не прорисовывать воду, художники-аниматоры накладывали анимацию на реальные съемки воды. Как вспоминал потом сам режиссёр:"Для реализации идеи нам построили специальные станки, чтоб при съёмке само море не просвечивало, ведь его изображение мы выводили на полотно. Станок был наверху. Ты передвинул перекладку, чтоб в кадре действие произошло, и картинка начала двигаться, потом поднимаешься по лесенке и смотришь, как план выглядит, а потом обратно спускаешься. И так весь день по лестнице: туда-сюда, туда-сюда…"Работали аниматоры методом перекладки, это когда нарисованный персонаж разделяется на отдельные части тела и покадрово, изображая движение, эти части двигают на специальном столе. Рисунков было более 16 000 на одну серию. Главным художником группы был Радна Филиппович Сахалтуев, который с самого начала становления Черкасского-режиссера-мультипликатора и до самого конца работал художником-постановщиком практически на всех его проектах.Несмотря на все ухищрения, аниматоры буквально жили на студии. Черкасский вспоминал:"В конце каждого года, когда нужно было сдавать картину, мы все жили на студии. Нам дирекция поставила стулья, кровати — мы там спали, жили, позволяли себе некоторые вольности, в том числе и выпивали, и барышни приходили… Как говорится, всё "не отходя от станка".С озвучиванием большинства персонажей проблем не возникало, так, например, первого помощника Лома озвучивал актер Евгений Паперный, Джулико Бандитто говорил голосом актера Семёна Фарады, а вот голос главного героя подобрать не удавалось до последнего момента. И только накануне сдачи первых трех серий кому-то из помощников режиссера пришло в голову, что на эту роль идеально подойдёт Зиновий Гердт. Актёра пригласили в Киев и, как только совместили картинку капитана с записанным голосом, всё встало на свои места.Из-за того, что Зиновия Ефимовича пригласили в последний момент, пришлось нарушить технологический процесс. Обычно сначала записывается фонограмма, а потом на неё накладывается картинка. С Врунгелем же в первых трёх сериях пришлось всё делать наоборот: Зиновий Гердт подстраивался под уже готовое изображение. Остальные десять серий уже снимали без нарушений техпроцесса.С голосом Гердта капитан Врунгель превратился в более обаятельного персонажа. В оригинале главный герой – фактически обманщик, но мягкий тембр озвучившего его актера сделал Врунгеля добрым фантазёром. Интонации других героев иногда брали прямо из жизни.Евгений Паперный, озвучивший сразу нескольких героев, вспоминал, что голос Шефа был скопирован с машиниста сцены Щукинского училища Николая Береснева. Старший же помощник Лом является смесью характеров сценариста и друга Черкасского Леонида Слуцкого и самого Паперного.Большинство прописанных в книге комичных моментов режиссёр сохранил, и они отлично совпали с собственной страстью Черкасского к почти сюрреалистичному юмору. Так его Фукс легко таскает на себе статую в чехле от контрабаса, неудачливого и при этом постоянно невозмутимого агента Ноль-ноль-икс вечно выручает его собака: она и его друг, и верный помощник, и вертолёт. А гангстеры могут идти по дну моря, обеспечивая себе кислород игрой на гармошке.Некоторые работавшие над мультфильмом аниматоры часто вспоминают, что в студии царила довольно демократичная, а иногда даже слишком расслабленная обстановка. Аниматоры играли в футбол, иногда выпивали, а когда приближалось время сдачи материала, начинался форменный аврал. Приходилось идти на массу ухищрений, чтобы не сорвать сроки и не потерять полагавшиеся по закону премии. В результате мультфильм буквально нашпигован ляпами, видными только наметанным глазам художников-мультипликаторов. Тем не менее, каждый раз сдавать материал успевали в срок.По окончании работ над каждой серией её сначала принимали на студии, потом – в ГосКино, а затем уже в Москве её принимали заказчики. Принимали "на ура!", и даже в финале прислали мультипликаторам правительственную телеграмму с благодарностью.Серии пользовались огромной, если не сказать безграничной популярностью. Мультфильм с удовольствием смотрели не только дети, но даже их родители, и бабушки и дедушки, буквально выросшие на книге, послужившей для мультфильма исходным материалом.Съёмки "Приключений капитана Врунгеля" стали для режиссёра Давида Яновича Черкасского в его мультипликационной карьере настоящим трамплином. Он получил всенародное признание, а следом и заказ на следующий полнометражный мультфильм "Доктор Айболит". Когда и тот вызывал среди маленьких зрителей настоящий фурор, началось создание вершины творчества режиссера мультфильма "Остров сокровищ".Но в 1979 году, когда на Центральном телевидении прошли последние серии "Приключений капитана Врунгеля", для киевских мультипликаторов всё ещё было впереди. Они только готовились к будущим свершениям и упивались (иногда в буквальном смысле) негаданно-нечаянно свалившейся на них славой.

https://ukraina.ru/20230823/1048879017.html

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https://ukraina.ru/20191201/1025866360.html

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Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, мультфильм, мультипликация, сериал, киев, 1970-е