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"Самая кровавая": историк рассказал о войне в Югославии

"Самая кровавая": историк рассказал о войне в Югославии - 16.03.2024 Украина.ру

"Самая кровавая": историк рассказал о войне в Югославии

Когда идёт речь о войне в Югославии, имеются в виду четыре гражданских конфликта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Боснийской войны, автор книг о русских добровольцах в Югославии и Донбассе Михаил Поликарпов

2024-03-16T09:18

2024-03-16T09:18

2024-03-16T09:18

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Первый. Война в Словении в 1991 году.Второй. Война в Хорватии с 1991 по 1995 год.Третий. Война в Боснии с 1992 по 1995 год (самая кровавая).Четвертый. Война в Косово с 1998 по 1999 год."Еще была недовойна в 2001 году, когда косовские албанцы пытались вторгнуться в Македонию", - напомнил он.Прошло уже около 30 лет, а в истории до сих пор нет объективного исторического исследования о ходе боевых действий. Это основано на том, что неизвестно, как принимались главные политические решения, считает историк.Поликарпов рассказал об одном таком политическом решении, которое знает."В 1990-м году в Боснии шли выборы президента. Тогда это еще была Югославская республика, и выборы были не всеобщие, а в скупщине (в парламенте). Сначала на них побеждал проюгославски настроенный Фикрет Абдич. Он получал большинство голосов. Но потом его каким-то образом заставили снять свою кандидатуру. В результате власти пришел исламист Алия Изетбегович", объяснил специалист.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Даже если Россия не закопает ВСУ в поле, к зиме она точно контузит их и заставит выть читайте на сайте Украина.ру.

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новости, югославия, донбасс, вооруженные силы украины, босния и герцеговина