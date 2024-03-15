https://ukraina.ru/20240315/1053900103.html
На выборах президента РФ может произойти самое страшное для противников с Запада - председатель ЦИК
На выборах президента РФ может произойти самое страшное для противников с Запада - председатель ЦИК - 15.03.2024 Украина.ру
На выборах президента РФ может произойти самое страшное для противников с Запада - председатель ЦИК
Международные наблюдатели, приехавшие на выборы президента России смогут увидеть правду о стране. Об этом заявила 15 марта председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова
2024-03-15T12:02
2024-03-15T12:02
2024-03-15T12:02
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запад
владимир путин
цик
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Первая сессия заседания ЦИК будет посвящена организации голосования в регионах Донбасса и Новороссии. Там впервые проходит федеральная избирательная компания, "тем более такая важная - по выборам президента", подчеркнула Памфилова.По ее словам, несмотря на колоссальное давление Запада, в РФ аккредитовано более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.Памфилова выразила огромное уважение, отдала "дань мужеству тех людей, которые не смотря на все эти угрозы, приехали и готовы поехать в субъекты РФ, Донецкую, Луганскую Народные Республики, Херсонскую область".Она добавила, что наблюдатели планируют посетить не менее 52-53 регионов, и заверила, что им будет обеспечена вся необходимая поддержка."Все наши коллеги в субъектах РФ к этому готовы и обеспечат им полное выполнение прав международных наблюдателей", - сказала Памфилова.Голосование проходит в России с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендует четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ukraina.ru/20240315/1053898879.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
выборы, новости, россия, запад, владимир путин, цик
На выборах президента РФ может произойти самое страшное для противников с Запада - председатель ЦИК
Международные наблюдатели, приехавшие на выборы президента России смогут увидеть правду о стране. Об этом заявила 15 марта председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова
Первая сессия заседания ЦИК будет посвящена организации голосования в регионах Донбасса и Новороссии. Там впервые проходит федеральная избирательная компания, "тем более такая важная - по выборам президента", подчеркнула Памфилова.
"А вдруг [международные наблюдатели] увидят правду, и вдруг это прорвется через блокаду, информационное вранье, которым потчуют нас все эти годы. По-моему это самое страшное для тех, кто проводит антироссийскую политику", - указала она.
По ее словам, несмотря на колоссальное давление Запада, в РФ аккредитовано более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.
Памфилова выразила огромное уважение, отдала "дань мужеству тех людей, которые не смотря на все эти угрозы, приехали и готовы поехать в субъекты РФ, Донецкую, Луганскую Народные Республики, Херсонскую область".
Она добавила, что наблюдатели планируют посетить не менее 52-53 регионов, и заверила, что им будет обеспечена вся необходимая поддержка.
"Все наши коллеги в субъектах РФ к этому готовы и обеспечат им полное выполнение прав международных наблюдателей", - сказала Памфилова.
Голосование проходит в России с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендует четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.