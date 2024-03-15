https://ukraina.ru/20240315/1053898879.html
Пытаются сорвать выборы в России. Представители ГУР прибыли в Харьков для помощи диверсантам - Алехин
Пытаются сорвать выборы в России. Представители ГУР прибыли в Харьков для помощи диверсантам - Алехин - 15.03.2024 Украина.ру
Пытаются сорвать выборы в России. Представители ГУР прибыли в Харьков для помощи диверсантам - Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин 15 марта рассказал, что в Харьков прибыли высокопоставленные представители Главного управления разведки (ГУР) Украины, чтобы руководить действиями подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытаются сорвать выборы в Белгородском регионе
2024-03-15T10:36
2024-03-15T10:36
2024-03-15T10:36
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Российская дальнобойная артиллерия, реактивная система залпового огня, ударный вертолет и армейская авиация наносят удары по объектам в Харькове, рассказал Алехин в комментарии для телеграм-канала репортера Сладкова.Он назвал ситуацию сложной и отметил, что главной целью противника является срыв выборов президента РФ в некоторых приграничных районах Белгородской области.Обозреватель также описал ситуацию на утро пятницы в приграничье."С раннего утра в городе выли сирены, ракетная опасность. Противник ночью с помощью беспилотников самолетного типа, реактивных систем залпового огня "Vampire" нанес несколько огневых ударов по приграничным районам Белгорода, включая сам областной центр. Большинство целей было уничтожено. Утром это продолжилось. Оперативно сработали информационные структуры МО, сообщив что на подлете к Белгороду было уничтожено семь воздушных целей: это реактивные снаряды "Vampire" чешского производства и сбиты два беспилотника… <…> На всех участках началось голосование. После сигнала ракетной опасности люди спустились в подвал. После отбоя, пошли голосовать", - описал обстановку он.Губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что два человека пострадали после утреннего обстрела Белгорода, одного из них госпитализировали, ко второму направлена бригада медиков.
https://ukraina.ru/20240315/1053896906.html
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белгородская область, белгород, харьков, выборы, россия, геннадий алехин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, новости
Белгородская область, Белгород, Харьков, выборы, Россия, Геннадий Алехин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Новости
Пытаются сорвать выборы в России. Представители ГУР прибыли в Харьков для помощи диверсантам - Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин 15 марта рассказал, что в Харьков прибыли высокопоставленные представители Главного управления разведки (ГУР) Украины, чтобы руководить действиями подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытаются сорвать выборы в Белгородском регионе
Российская дальнобойная артиллерия, реактивная система залпового огня, ударный вертолет и армейская авиация наносят удары по объектам в Харькове, рассказал Алехин в комментарии для телеграм-канала репортера Сладкова.
"В частности, харьковский гражданский аэропорт используется, как площадка подскока, а также места дислокации и перемещения подразделений ВСУ, которые перебросили в сторону белгородского приграничья: Великий Бурлук, Чугуев, Волчанск, Липцы… наша разведка сработала хорошо, были нанесены точечные удары по пунктам управления и по перемещаемой технике, личному составу в сторону госграницы", - сказал Алехин.
Он назвал ситуацию сложной и отметил, что главной целью противника является срыв выборов президента РФ в некоторых приграничных районах Белгородской области.
Обозреватель также описал ситуацию на утро пятницы в приграничье.
"С раннего утра в городе выли сирены, ракетная опасность. Противник ночью с помощью беспилотников самолетного типа, реактивных систем залпового огня "Vampire" нанес несколько огневых ударов по приграничным районам Белгорода, включая сам областной центр. Большинство целей было уничтожено. Утром это продолжилось. Оперативно сработали информационные структуры МО, сообщив что на подлете к Белгороду было уничтожено семь воздушных целей: это реактивные снаряды "Vampire" чешского производства и сбиты два беспилотника… <…> На всех участках началось голосование. После сигнала ракетной опасности люди спустились в подвал. После отбоя, пошли голосовать", - описал обстановку он.
Губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что два человека пострадали после утреннего обстрела Белгорода, одного из них госпитализировали, ко второму направлена бригада медиков.