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Предвыборная атака на НПЗ: как киевские артисты сводят с ума российских автомобилистов

Предвыборная атака на НПЗ: как киевские артисты сводят с ума российских автомобилистов - 15.03.2024 Украина.ру

Предвыборная атака на НПЗ: как киевские артисты сводят с ума российских автомобилистов

В марте Украина всерьёз взялась за российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Под удар попали НПЗ в Рязанской, Ленинградской, Нижегородской и Ростовской областях, на которые совокупно приходится около 12% мощностей российской нефтепереработки

2024-03-15T13:00

2024-03-15T13:00

2024-03-15T14:09

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А в радиусе поражения украинских дронов — 1000–1100 км — находятся НПЗ совокупной мощностью 170 млн тонн.До этого ВСУ били по нефтеперекачивающим станциям на трубопроводе "Дружба", нефтебазам в приграничье, а также пытались атаковать терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.НПЗ познаётся в сравненииНемецкому философу Фридриху Ницше приписывается фраза "Всё познаётся в сравнении". Поэтому и знакомиться с российской нефтепереработкой нужно в сравнении. Как с общемировой, так и с украинской, чтобы было нагляднее.Россия стабильно входит в топ-3 стран-экспортёров нефти, занимая третью строчку. На первое место по итогам 2023 года вырвались США, став страной-бензоколонкой № 1, опередив Саудовскую Аравию. В прошлом году нефть впервые с 2009 года стала главным экспортным товаром США. В 2019 году в России добыли 561,1 млн тонн нефти, экспортировали 266 млн тонн нефти. Украину в данном рейтинге удастся обнаружить в самом конце — в 2016 году там добыли 1,6 млн тонн нефти.Также Россия входит в топ-3 стран-переработчиков нефти. На первом месте, как и полагается, страна-бензоколонка № 1 со столицей в Вашингтоне, переработавшая в 2019 году 800 млн тонн нефти. На втором месте — Китай с 650 млн тонн переработанной нефти. На третьем месте в 2019 году была Россия, где переработали 285 млн тонн нефти и половину от этого объёма экспортировали. Для понимания места Украины стоит привести две цифры. Первая — 52 млн тонн (примерно такие мощности по переработке нефти достались Украине от УССР). Вторая цифра — 3 млн тонн. Столько незадолго до начала СВО перерабатывали на единственном работающем на всю страну Кременчугском НПЗ.Украине достались от УССР шесть нефтеперерабатывающих и один газоперерабатывающий завод (Шебелинский). Ещё до Майдана стараниями "крепких хозяйственников" и "успешных бизнесменов" были закрыты пять НПЗ. России от РСФСР достались 26 НПЗ с мощностями переработки свыше 1 млн тонн. Теперь их 37. Мелкие НПЗ с мощностями пару сотен тысяч тонн можно не считать, хотя их десятки.Важнейший качественный показатель для НПЗ — глубина переработки нефти. Чем выше он, тем лучше перерабатывается нефть и тем меньше остаётся мазута, который уже не заправишь в бак и на котором вскоре не смогут ходить суда — экологические стандарты становятся всё жестче. В 2005 году глубина переработки нефти на НПЗ России составляла 67,6%. К 2018 году она выросла до 83,4%. Это меньше среднеевропейских показателей в 85–90% и американских 90–95%, однако прогресс за 20 лет заметен невооружённым взглядом.В 2011 году, за год до закрытия на Украине Лисичанского НПЗ, в России завершился длинный цикл модернизации нефтеперерабатывающих предприятий, начавшийся примерно в 2003 году. За это время в модернизацию НПЗ вложили 1 трлн рублей. В 2011 году ВИНК подписали с государством соглашение о глобальной реконструкции и модернизации НПЗ, которая должна была завершиться к 2018 году, но из-за санкций сроки модернизации съехали.К ноябрю 2023 году Минэнерго заключило с нефтяниками инвестиционные соглашения на 1 трлн рублей. К 2028 году в России появится 50 новых установок переработки нефти мощностью 4 млн тонн бензина (больше Кременчугского НПЗ) и 25 млн тонн дизельного топлива. Но и без этой модернизации мощность российской нефтепереработки в 95 раз больше украинской.Модернизация НПЗ в России идёт непросто: сроки часто "сдвигаются вправо", а государство постоянно балансирует между желанием пополнить бюджет, изъяв часть прибыли нефтяников, и осознанием того, что эти деньги нужны для модернизации. Но она идёт, и санкции (до СВО Россия ежегодно закупала в ЕС оборудования для НПЗ на 1,3 млрд евро) её замедлили, но не сорвали. ВИНКи нашли альтернативы европейскому оборудованию внутри России и в дружественных странах за её пределами. Схожая история и с катализаторами для нефтепереработки: в 2014 году доля отечественных катализаторов в нефтепереработке составляла менее 32%, а в 2023 году достигла 76%.Понять, что такое модернизация нефтепереработки, можно на примере Туапсинского НПЗ, по которому ВСУ также наносили удары дронами. До модернизации его мощность составляла 4,4 млн тонн. После модернизации — 12 млн тонн. Проще говоря, от старого завода там не осталось ничего — на его месте построили новое предприятие.Биржа ≠ розницаПри этом радость в украинских СМИ от роста биржевых цен в России на бензин до 60 тыс. рублей за тонну впервые с сентября будет недолгой.Во-первых, танки ездят не на бензине, так что на боевых действиях это не скажется. Дизтоплива Россия производит в два раза больше, чем требуется внутреннему рынку, и половина данного вида топлива экспортируется. Поэтому владельцы дизельных автомобилей кризиса на рынке вообще не заметят.Во-вторых, у государства хватает рычагов влияния на ВИНКи: есть и "пряники", и "кнуты". Экспорт бензина из России запрещён с 1 марта по 1 сентября — это превентивный шаг власти, призванный сдержать сезонный рост стоимости топлива. До СВО Россия экспортировала лишь 10% производимого в стране бензина. При необходимости плечо России подставит Белоруссия, где недозагружены Мозырский и Новополоцкий НПЗ.В-третьих, как показывает практика, ВС РФ достаточно быстро адаптируются к изменениям в украинской тактике, поэтому эффектность и эффективность подобных ударов достаточно быстро упадёт. Зато в ответ по территории Украины наверняка прилетят десятки гераней из "оранжереи" министра Шойгу.Кроме того, не стоит забывать, что Россия экспортирует половину перерабатываемых в стране нефтепродуктов, что позволяет сокращать их экспорт, компенсируя выпадающие доходы госбюджета ростом мировых цен или большими отгрузками нефти. США и ЕС в 2022-2023 годах всячески пытались отрезать Россию от источников доходов. На это были направлены угольное, нефтяное и нефтепродуктовое эмбарго.В случае с углём эмбарго и правда сработало — из-за потери европейского рынка уголь приходится возить дольше и дальше, продавая за полцены. Но с нефтью и нефтепродуктами история сложнее. Их не стало больше на мировом рынке, напротив, добыча была сокращена в рамках соглашений ОПЕК+, а нефть, которая ранее шла в Европу, теперь отгружается в Индию и Китай. И если изначально в этих странах могли покупать нефть со скидкой, то теперь такой опции нет — просто из-за санкций Россия и арабские страны поменялись рынками. Теперь России приходится переплачивать за доставку нефти: осенью 2023 года доставка барреля нефти из Новороссийска в Индию обходилась примерно в шесть долларов против двух долларов в Европу. Да, доставка обходится в три раза дороже. Вот только это не настолько долго и не настолько дорого, чтобы Россия разорилась. Этой цели не смогли добиться ЕС и США сообща, Украина с ней тем более не справится.Таким образом, на экономику России подобные атаки если и повлияют, то крайне незначительно, а рост цен на бирже скажется на розничных ценах отнюдь не сразу и лишь в том случае, если это допустят власти, которым накануне выборов переписывание ценников на АЗС не понравится. По сути, именно на провоцирование паники и направлены удары — не имея возможности победить, киевская власть пытается свести граждан России с ума.***При этом удары по объектам нефтепереработки и топливным базам вполне логичны с медийной точки зрения.Во-первых, по НПЗ удобно бить: каждый завод является большой площадной целью с заранее известными координатами, промазать по которым невозможно. Но у каждой такой цели свои пожарные расчёты, которые регулярно проводят тренировки и способны потушить пожар, не позволив ему причинить существенный вред оборудованию.Во-вторых, НПЗ с обилием высотных пустотелых построек, заполненных горючими веществами, очень уязвимы, поэтому ярко горят и быстро выводятся из строя копеечными относительно стоимости самого завода боеприпасами. Но НПЗ так же быстро восстанавливаются, так как строятся с учётом специфических стандартов безопасности и с солидным разнесением объектов, которые должны уцелеть как после пожаров, так и после попадания по ним авиабомб. Для осознания это факта достаточно просто жить в реальном мире, а не в его причудливом медиа-отражении, из которого не вылезают представители киевской власти, среди которых много продюсеров и артистов.Но так как медийные факторы для киевской власти первичны, то здравый смысл отступает на задний план. Особенно в случае с российской нефтепереработкой, о которой, похоже, на Украине ничего не знают, чего не скажешь о знаниях российской власти об украинской нефтепереработке.Россия вывела из строя все украинские НПЗ — за исключением тех, которые уничтожила сама же украинская власть задолго до начала СВО своей бесхозяйственностью — ещё в первые полгода с начала СВО. Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ ВКС РФ выводили из строя несколькими ударами крылатых ракет с боевой частью в сотни килограммов взрывчатки, а не беспилотниками, которые в силу большой дальности полёта неспособны нести значимую боевую нагрузку.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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