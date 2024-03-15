Предвыборная атака на НПЗ: как киевские артисты сводят с ума российских автомобилистов
13:00 15.03.2024 (обновлено: 14:09 15.03.2024)
© Фото : Вениамин Кондратьев / TelegramПожар на Ильском НПЗ
© Фото : Вениамин Кондратьев / Telegram
В марте Украина всерьёз взялась за российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Под удар попали НПЗ в Рязанской, Ленинградской, Нижегородской и Ростовской областях, на которые совокупно приходится около 12% мощностей российской нефтепереработки
А в радиусе поражения украинских дронов — 1000–1100 км — находятся НПЗ совокупной мощностью 170 млн тонн.
До этого ВСУ били по нефтеперекачивающим станциям на трубопроводе "Дружба", нефтебазам в приграничье, а также пытались атаковать терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.
НПЗ познаётся в сравнении
Немецкому философу Фридриху Ницше приписывается фраза "Всё познаётся в сравнении". Поэтому и знакомиться с российской нефтепереработкой нужно в сравнении. Как с общемировой, так и с украинской, чтобы было нагляднее.
Россия стабильно входит в топ-3 стран-экспортёров нефти, занимая третью строчку. На первое место по итогам 2023 года вырвались США, став страной-бензоколонкой № 1, опередив Саудовскую Аравию. В прошлом году нефть впервые с 2009 года стала главным экспортным товаром США. В 2019 году в России добыли 561,1 млн тонн нефти, экспортировали 266 млн тонн нефти. Украину в данном рейтинге удастся обнаружить в самом конце — в 2016 году там добыли 1,6 млн тонн нефти.
Также Россия входит в топ-3 стран-переработчиков нефти. На первом месте, как и полагается, страна-бензоколонка № 1 со столицей в Вашингтоне, переработавшая в 2019 году 800 млн тонн нефти. На втором месте — Китай с 650 млн тонн переработанной нефти. На третьем месте в 2019 году была Россия, где переработали 285 млн тонн нефти и половину от этого объёма экспортировали.
Для понимания места Украины стоит привести две цифры. Первая — 52 млн тонн (примерно такие мощности по переработке нефти достались Украине от УССР). Вторая цифра — 3 млн тонн. Столько незадолго до начала СВО перерабатывали на единственном работающем на всю страну Кременчугском НПЗ.
Украине достались от УССР шесть нефтеперерабатывающих и один газоперерабатывающий завод (Шебелинский). Ещё до Майдана стараниями "крепких хозяйственников" и "успешных бизнесменов" были закрыты пять НПЗ. России от РСФСР достались 26 НПЗ с мощностями переработки свыше 1 млн тонн. Теперь их 37. Мелкие НПЗ с мощностями пару сотен тысяч тонн можно не считать, хотя их десятки.
Важнейший качественный показатель для НПЗ — глубина переработки нефти. Чем выше он, тем лучше перерабатывается нефть и тем меньше остаётся мазута, который уже не заправишь в бак и на котором вскоре не смогут ходить суда — экологические стандарты становятся всё жестче. В 2005 году глубина переработки нефти на НПЗ России составляла 67,6%. К 2018 году она выросла до 83,4%. Это меньше среднеевропейских показателей в 85–90% и американских 90–95%, однако прогресс за 20 лет заметен невооружённым взглядом.
В 2011 году, за год до закрытия на Украине Лисичанского НПЗ, в России завершился длинный цикл модернизации нефтеперерабатывающих предприятий, начавшийся примерно в 2003 году. За это время в модернизацию НПЗ вложили 1 трлн рублей. В 2011 году ВИНК подписали с государством соглашение о глобальной реконструкции и модернизации НПЗ, которая должна была завершиться к 2018 году, но из-за санкций сроки модернизации съехали.
К ноябрю 2023 году Минэнерго заключило с нефтяниками инвестиционные соглашения на 1 трлн рублей. К 2028 году в России появится 50 новых установок переработки нефти мощностью 4 млн тонн бензина (больше Кременчугского НПЗ) и 25 млн тонн дизельного топлива. Но и без этой модернизации мощность российской нефтепереработки в 95 раз больше украинской.
Модернизация НПЗ в России идёт непросто: сроки часто "сдвигаются вправо", а государство постоянно балансирует между желанием пополнить бюджет, изъяв часть прибыли нефтяников, и осознанием того, что эти деньги нужны для модернизации. Но она идёт, и санкции (до СВО Россия ежегодно закупала в ЕС оборудования для НПЗ на 1,3 млрд евро) её замедлили, но не сорвали. ВИНКи нашли альтернативы европейскому оборудованию внутри России и в дружественных странах за её пределами. Схожая история и с катализаторами для нефтепереработки: в 2014 году доля отечественных катализаторов в нефтепереработке составляла менее 32%, а в 2023 году достигла 76%.
Понять, что такое модернизация нефтепереработки, можно на примере Туапсинского НПЗ, по которому ВСУ также наносили удары дронами. До модернизации его мощность составляла 4,4 млн тонн. После модернизации — 12 млн тонн. Проще говоря, от старого завода там не осталось ничего — на его месте построили новое предприятие.
Биржа ≠ розница
При этом радость в украинских СМИ от роста биржевых цен в России на бензин до 60 тыс. рублей за тонну впервые с сентября будет недолгой.
Во-первых, танки ездят не на бензине, так что на боевых действиях это не скажется. Дизтоплива Россия производит в два раза больше, чем требуется внутреннему рынку, и половина данного вида топлива экспортируется. Поэтому владельцы дизельных автомобилей кризиса на рынке вообще не заметят.
13 марта, 17:01Вспомнить про "Шилку": кто и чем защитит российские НПЗ от украинских дроновУкраина увеличила число атак по территории РФ при помощи беспилотников. Одной из главных целей таких ударов, как показывает статистика, являются предприятия нефтегазового сектора. По мнению экспертов, защита таких объектов от БПЛА требует включения в эту проблему собственников заводов
Во-вторых, у государства хватает рычагов влияния на ВИНКи: есть и "пряники", и "кнуты". Экспорт бензина из России запрещён с 1 марта по 1 сентября — это превентивный шаг власти, призванный сдержать сезонный рост стоимости топлива. До СВО Россия экспортировала лишь 10% производимого в стране бензина. При необходимости плечо России подставит Белоруссия, где недозагружены Мозырский и Новополоцкий НПЗ.
В-третьих, как показывает практика, ВС РФ достаточно быстро адаптируются к изменениям в украинской тактике, поэтому эффектность и эффективность подобных ударов достаточно быстро упадёт. Зато в ответ по территории Украины наверняка прилетят десятки гераней из "оранжереи" министра Шойгу.
Кроме того, не стоит забывать, что Россия экспортирует половину перерабатываемых в стране нефтепродуктов, что позволяет сокращать их экспорт, компенсируя выпадающие доходы госбюджета ростом мировых цен или большими отгрузками нефти. США и ЕС в 2022-2023 годах всячески пытались отрезать Россию от источников доходов. На это были направлены угольное, нефтяное и нефтепродуктовое эмбарго.
В случае с углём эмбарго и правда сработало — из-за потери европейского рынка уголь приходится возить дольше и дальше, продавая за полцены. Но с нефтью и нефтепродуктами история сложнее. Их не стало больше на мировом рынке, напротив, добыча была сокращена в рамках соглашений ОПЕК+, а нефть, которая ранее шла в Европу, теперь отгружается в Индию и Китай. И если изначально в этих странах могли покупать нефть со скидкой, то теперь такой опции нет — просто из-за санкций Россия и арабские страны поменялись рынками.
Теперь России приходится переплачивать за доставку нефти: осенью 2023 года доставка барреля нефти из Новороссийска в Индию обходилась примерно в шесть долларов против двух долларов в Европу. Да, доставка обходится в три раза дороже. Вот только это не настолько долго и не настолько дорого, чтобы Россия разорилась. Этой цели не смогли добиться ЕС и США сообща, Украина с ней тем более не справится.
Таким образом, на экономику России подобные атаки если и повлияют, то крайне незначительно, а рост цен на бирже скажется на розничных ценах отнюдь не сразу и лишь в том случае, если это допустят власти, которым накануне выборов переписывание ценников на АЗС не понравится. По сути, именно на провоцирование паники и направлены удары — не имея возможности победить, киевская власть пытается свести граждан России с ума.
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При этом удары по объектам нефтепереработки и топливным базам вполне логичны с медийной точки зрения.
13 марта, 15:20Экономист Алексей Зубец о реальных последствиях воздушных налетов дронов СБУ на НПЗ в РоссииСБУ атаковала дронами объекты нефтяной инфраструктуры на территории России. На территории НПЗ в Нижегородской области после падения беспилотника начался пожар и была остановлена крупнейшая первичная установка по переработке нефти. БПЛА атаковали также НПЗ в Рязанской и Ленинградской областях.
Во-первых, по НПЗ удобно бить: каждый завод является большой площадной целью с заранее известными координатами, промазать по которым невозможно. Но у каждой такой цели свои пожарные расчёты, которые регулярно проводят тренировки и способны потушить пожар, не позволив ему причинить существенный вред оборудованию.
Во-вторых, НПЗ с обилием высотных пустотелых построек, заполненных горючими веществами, очень уязвимы, поэтому ярко горят и быстро выводятся из строя копеечными относительно стоимости самого завода боеприпасами. Но НПЗ так же быстро восстанавливаются, так как строятся с учётом специфических стандартов безопасности и с солидным разнесением объектов, которые должны уцелеть как после пожаров, так и после попадания по ним авиабомб. Для осознания это факта достаточно просто жить в реальном мире, а не в его причудливом медиа-отражении, из которого не вылезают представители киевской власти, среди которых много продюсеров и артистов.
Но так как медийные факторы для киевской власти первичны, то здравый смысл отступает на задний план. Особенно в случае с российской нефтепереработкой, о которой, похоже, на Украине ничего не знают, чего не скажешь о знаниях российской власти об украинской нефтепереработке.
Россия вывела из строя все украинские НПЗ — за исключением тех, которые уничтожила сама же украинская власть задолго до начала СВО своей бесхозяйственностью — ещё в первые полгода с начала СВО. Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ ВКС РФ выводили из строя несколькими ударами крылатых ракет с боевой частью в сотни килограммов взрывчатки, а не беспилотниками, которые в силу большой дальности полёта неспособны нести значимую боевую нагрузку.