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Над Белгородской областью сбили семь снарядов "Вампир"
Над Белгородской областью сбили семь снарядов "Вампир" - 15.03.2024 Украина.ру
Над Белгородской областью сбили семь снарядов "Вампир"
Над Белгородской областью уничтожены семь снарядов "Вампир", сообщили 15 марта в Минобороны РФ
2024-03-15T09:55
2024-03-15T09:55
2024-03-15T09:55
новости
белгородская область
россия
белгород
вячеслав гладков
минобороны рф
снаряды
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"Около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении МО РФ.В российском военном ведомстве уточнили, что над Белгородской областью уничтожены семь реактивных снарядов.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале уточнил, что семь снарядов сбиты на подлете к городу. По предварительным данным, пострадали два мирных жителя. У одного мужчины диагностировали ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в больницу. У второго мужчины лицо порезано осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему, уточнил глава региона.В Белгороде повреждены 23 квартиры в семи многоквартирных домов. Также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона, повреждены беговые дорожки, отметил Гладков.В Белгородском районе зафиксированы различные повреждения в нескольких квартирах одного многоквартирного дома, 5 частных жилых домах и двух зданиях торговых центров. Также повреждено 8 машин.
https://ukraina.ru/20240314/1053891496.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, минобороны рф, снаряды
Новости, Белгородская область, Россия, Белгород, Вячеслав Гладков, Минобороны РФ, снаряды
Над Белгородской областью сбили семь снарядов "Вампир"
Над Белгородской областью уничтожены семь снарядов "Вампир", сообщили 15 марта в Минобороны РФ
"Около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении
МО РФ.
В российском военном ведомстве уточнили, что над Белгородской областью уничтожены семь реактивных снарядов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале уточнил
, что семь снарядов сбиты на подлете к городу.
По предварительным данным, пострадали два мирных жителя. У одного мужчины диагностировали ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в больницу. У второго мужчины лицо порезано осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему, уточнил глава региона.
В Белгороде повреждены 23 квартиры в семи многоквартирных домов. Также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона, повреждены беговые дорожки, отметил Гладков.
В Белгородском районе зафиксированы различные повреждения в нескольких квартирах одного многоквартирного дома, 5 частных жилых домах и двух зданиях торговых центров. Также повреждено 8 машин.