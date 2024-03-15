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Над Белгородской областью сбили семь снарядов "Вампир"

Над Белгородской областью сбили семь снарядов "Вампир" - 15.03.2024 Украина.ру

Над Белгородской областью сбили семь снарядов "Вампир"

Над Белгородской областью уничтожены семь снарядов "Вампир", сообщили 15 марта в Минобороны РФ

2024-03-15T09:55

2024-03-15T09:55

2024-03-15T09:55

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вячеслав гладков

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"Около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении МО РФ.В российском военном ведомстве уточнили, что над Белгородской областью уничтожены семь реактивных снарядов.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале уточнил, что семь снарядов сбиты на подлете к городу. По предварительным данным, пострадали два мирных жителя. У одного мужчины диагностировали ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в больницу. У второго мужчины лицо порезано осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему, уточнил глава региона.В Белгороде повреждены 23 квартиры в семи многоквартирных домов. Также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона, повреждены беговые дорожки, отметил Гладков.В Белгородском районе зафиксированы различные повреждения в нескольких квартирах одного многоквартирного дома, 5 частных жилых домах и двух зданиях торговых центров. Также повреждено 8 машин.

https://ukraina.ru/20240314/1053891496.html

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новости, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, минобороны рф, снаряды