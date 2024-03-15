https://ukraina.ru/20240315/1053883066.html

"Подорвались на собственных минах": эксперт о том, как западные наемники участвуют в атаках на границе РФ

"Подорвались на собственных минах": эксперт о том, как западные наемники участвуют в атаках на границе РФ - 15.03.2024 Украина.ру

"Подорвались на собственных минах": эксперт о том, как западные наемники участвуют в атаках на границе РФ

С военной точки зрения для ВСУ атаки украинских ДРГ на границе - это чистейшей воды авантюра. В составе украинских диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии, в радиоперехватах слышна английская речь. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-03-15T04:30

2024-03-15T04:30

2024-03-15T04:30

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геннадий алехин

всу

дрг

диверсия

иностранные наемники

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Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье. Новые атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую область отличаются масштабами. С политической точки зрения с помощью атак ДРГ киевские власти попытались "вытянуть козырь" перед выборами, но ничего не получилось, рассказал военный.С военной точки зрения для ВСУ это была чистейшей воды авантюра. Вражеские группы диверсантов так бестолково шли вперед, что подорвались на собственных минах. Отмечу также, что в составе этих диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии, отметил эксперт.В общем, ситуация на российской границе остается напряженной. Атаки диверсантов на приграничные районы РФ – это "репетиция" к выборам 17 марта. Особенно в том, что касается использования дронов и беспилотников самолетного типа, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240314/1053868078.html

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новости, россия, польша, грузия, геннадий алехин, всу, дрг, диверсия, иностранные наемники