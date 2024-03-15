"Подорвались на собственных минах": эксперт о том, как западные наемники участвуют в атаках на границе РФ
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
С военной точки зрения для ВСУ атаки украинских ДРГ на границе - это чистейшей воды авантюра. В составе украинских диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии, в радиоперехватах слышна английская речь. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье. Новые атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую область отличаются масштабами. С политической точки зрения с помощью атак ДРГ киевские власти попытались "вытянуть козырь" перед выборами, но ничего не получилось, рассказал военный.
С военной точки зрения для ВСУ это была чистейшей воды авантюра. Вражеские группы диверсантов так бестолково шли вперед, что подорвались на собственных минах. Отмечу также, что в составе этих диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии, отметил эксперт.
"Также полно афроамериканцев. Особенно на Шебекинском направлении. В радиоперехватах слышна сплошная английская речь. Наши разведчики сами видели этих "шоколадных мальчиков", - сообщил Алёхин.
В общем, ситуация на российской границе остается напряженной. Атаки диверсантов на приграничные районы РФ – это "репетиция" к выборам 17 марта. Особенно в том, что касается использования дронов и беспилотников самолетного типа, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.