"Подорвались на собственных минах": эксперт о том, как западные наемники участвуют в атаках на границе РФ - 15.03.2024 Украина.ру
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"Подорвались на собственных минах": эксперт о том, как западные наемники участвуют в атаках на границе РФ
"Подорвались на собственных минах": эксперт о том, как западные наемники участвуют в атаках на границе РФ - 15.03.2024 Украина.ру
"Подорвались на собственных минах": эксперт о том, как западные наемники участвуют в атаках на границе РФ
С военной точки зрения для ВСУ атаки украинских ДРГ на границе - это чистейшей воды авантюра. В составе украинских диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии, в радиоперехватах слышна английская речь. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-03-15T04:30
2024-03-15T04:30
новости
россия
польша
грузия
геннадий алехин
всу
дрг
диверсия
иностранные наемники
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Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье. Новые атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую область отличаются масштабами. С политической точки зрения с помощью атак ДРГ киевские власти попытались "вытянуть козырь" перед выборами, но ничего не получилось, рассказал военный.С военной точки зрения для ВСУ это была чистейшей воды авантюра. Вражеские группы диверсантов так бестолково шли вперед, что подорвались на собственных минах. Отмечу также, что в составе этих диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии, отметил эксперт.В общем, ситуация на российской границе остается напряженной. Атаки диверсантов на приграничные районы РФ – это "репетиция" к выборам 17 марта. Особенно в том, что касается использования дронов и беспилотников самолетного типа, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, польша, грузия, геннадий алехин, всу, дрг, диверсия, иностранные наемники
Новости, Россия, Польша, Грузия, Геннадий Алехин, ВСУ, ДРГ, диверсия, иностранные наемники

"Подорвались на собственных минах": эксперт о том, как западные наемники участвуют в атаках на границе РФ

04:30 15.03.2024
 
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
С военной точки зрения для ВСУ атаки украинских ДРГ на границе - это чистейшей воды авантюра. В составе украинских диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии, в радиоперехватах слышна английская речь. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье. Новые атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую область отличаются масштабами. С политической точки зрения с помощью атак ДРГ киевские власти попытались "вытянуть козырь" перед выборами, но ничего не получилось, рассказал военный.
С военной точки зрения для ВСУ это была чистейшей воды авантюра. Вражеские группы диверсантов так бестолково шли вперед, что подорвались на собственных минах. Отмечу также, что в составе этих диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии, отметил эксперт.
"Также полно афроамериканцев. Особенно на Шебекинском направлении. В радиоперехватах слышна сплошная английская речь. Наши разведчики сами видели этих "шоколадных мальчиков", - сообщил Алёхин.
В общем, ситуация на российской границе остается напряженной. Атаки диверсантов на приграничные районы РФ – это "репетиция" к выборам 17 марта. Особенно в том, что касается использования дронов и беспилотников самолетного типа, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
Станислав Стремидловский интервью
Вчера, 06:10
Станислав Стремидловский: Для Польши уже звучит набат из Киева, полякам пора опомниться, их не пощадятЗаместитель начальника генштаба Войска польского генерал Кароль Дымановский заявил, что 300 тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к переброске в Польшу.
 
НовостиРоссияПольшаГрузияГеннадий АлехинВСУДРГдиверсияиностранные наемники
 
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