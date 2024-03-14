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Немецкий концерн Rheinmetall заработал рекордную сумму на украинском кризисе

Немецкий концерн Rheinmetall заработал рекордную сумму на украинском кризисе - 14.03.2024 Украина.ру

Немецкий концерн Rheinmetall заработал рекордную сумму на украинском кризисе

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall достиг рекордных показателей по продажам в 2023 году, сообщили 14 марта журналисты Bayerischer Rundfunk

2024-03-14T12:45

2024-03-14T12:45

2024-03-14T12:45

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В Rheinmetall ожидают постоянного роста продаж и прибыли из-за конфликта на Украине и модернизации вооружений в странах НАТО. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ожидает "продолжающегося сильного роста выручки и прибыли".В 2023 году продажи Rheinmetall выросли на двенадцать процентов. На конец 2023 года портфель заказов достиг рекордного уровня – 38,3 миллиардов евро, в сравнении в 2022 годом – 26,6 млрд евро.При этом, акционеры компании также получат более высокие дивиденды.Немецкое издание Tagesschau в декабре опубликовало отчёт исследовательского института мира SIPRI в Стокгольме, в котором проанализировали спрос на оружие.Конфликт на Украине и геополитическая напряженность в мире увеличили спрос на вооружение. В частности, Rheinmetall смог увеличить продажи на шесть процентов, пишет Tagesschau.В январе министр экономики Украины Юлия Свириденко на вебинаре Центра экономической стратегии заявила, что Украина планирует открыть пять оборонных предприятиях совместно с западными компаниями.Ранее сообщалось о намерении создать на Украине совместное предприятие с немецким концерном Rheinmetall.

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