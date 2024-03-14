Немецкий концерн Rheinmetall заработал рекордную сумму на украинском кризисе - 14.03.2024 Украина.ру
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Немецкий концерн Rheinmetall заработал рекордную сумму на украинском кризисе
Немецкий концерн Rheinmetall заработал рекордную сумму на украинском кризисе - 14.03.2024 Украина.ру
Немецкий концерн Rheinmetall заработал рекордную сумму на украинском кризисе
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall достиг рекордных показателей по продажам в 2023 году, сообщили 14 марта журналисты Bayerischer Rundfunk
2024-03-14T12:45
2024-03-14T12:45
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В Rheinmetall ожидают постоянного роста продаж и прибыли из-за конфликта на Украине и модернизации вооружений в странах НАТО. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ожидает "продолжающегося сильного роста выручки и прибыли".В 2023 году продажи Rheinmetall выросли на двенадцать процентов. На конец 2023 года портфель заказов достиг рекордного уровня – 38,3 миллиардов евро, в сравнении в 2022 годом – 26,6 млрд евро.При этом, акционеры компании также получат более высокие дивиденды.Немецкое издание Tagesschau в декабре опубликовало отчёт исследовательского института мира SIPRI в Стокгольме, в котором проанализировали спрос на оружие.Конфликт на Украине и геополитическая напряженность в мире увеличили спрос на вооружение. В частности, Rheinmetall смог увеличить продажи на шесть процентов, пишет Tagesschau.В январе министр экономики Украины Юлия Свириденко на вебинаре Центра экономической стратегии заявила, что Украина планирует открыть пять оборонных предприятиях совместно с западными компаниями.Ранее сообщалось о намерении создать на Украине совместное предприятие с немецким концерном Rheinmetall.
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новости, украина, германия, rheinmetall ag, оружие, вооружение
Новости, Украина, Германия, Rheinmetall AG, оружие, вооружение

Немецкий концерн Rheinmetall заработал рекордную сумму на украинском кризисе

12:45 14.03.2024
 
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP / Martin Meissner
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall достиг рекордных показателей по продажам в 2023 году, сообщили 14 марта журналисты Bayerischer Rundfunk
В Rheinmetall ожидают постоянного роста продаж и прибыли из-за конфликта на Украине и модернизации вооружений в странах НАТО. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ожидает "продолжающегося сильного роста выручки и прибыли".
"Впервые в истории концерна объем продаж в этом году должен достичь порядка десяти миллиардов евро", - говорится в статье.
В 2023 году продажи Rheinmetall выросли на двенадцать процентов. На конец 2023 года портфель заказов достиг рекордного уровня – 38,3 миллиардов евро, в сравнении в 2022 годом – 26,6 млрд евро.
При этом, акционеры компании также получат более высокие дивиденды.
Немецкое издание Tagesschau в декабре опубликовало отчёт исследовательского института мира SIPRI в Стокгольме, в котором проанализировали спрос на оружие.
Конфликт на Украине и геополитическая напряженность в мире увеличили спрос на вооружение. В частности, Rheinmetall смог увеличить продажи на шесть процентов, пишет Tagesschau.
В январе министр экономики Украины Юлия Свириденко на вебинаре Центра экономической стратегии заявила, что Украина планирует открыть пять оборонных предприятиях совместно с западными компаниями.
Ранее сообщалось о намерении создать на Украине совместное предприятие с немецким концерном Rheinmetall.
Умеров и Залужный на заседании группы в формате Рамштайн - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
19 декабря 2023, 01:01
ВС ФРГ заказали десятки тысяч снарядов для ВСУВооруженные силы Германии поручили немецкой оборонной компания Rheinmetall произвести и поставить в 2025 году несколько десятков тысяч снарядов разных типов для Вооружённых сил Украины. Соответствующее заявление опубликовал концерн
 
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