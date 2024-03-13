https://ukraina.ru/20240313/1053851889.html
Киселев анонсировал большое интервью Путина
Киселев анонсировал большое интервью Путина - 13.03.2024 Украина.ру
Киселев анонсировал большое интервью Путина
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента Владимира Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, которое выйдет в эфир в среду в 10:00
2024-03-13T09:12
2024-03-13T09:12
2024-03-13T09:36
владимир путин
новости
киселев
россия
запад
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"После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над "и". Ждем и готовимся", — сказал Киселев, стоя на фоне Сенатского дворца Кремля.Интервью покажут в 10:00 в среду, 13 марта, на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости.В конце февраля глава государства огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором оценил ход спецоперации на Украине и сообщил о поставках новых видов вооружений в российские войска. Он также объявил о запуске пяти национальных проектов и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической, социальной и других сферах.
https://ukraina.ru/20240310/1053796723.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, киселев, россия, запад
Владимир Путин, Новости, Киселев, Россия, Запад
Киселев анонсировал большое интервью Путина
09:12 13.03.2024 (обновлено: 09:36 13.03.2024)
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента Владимира Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, которое выйдет в эфир в среду в 10:00