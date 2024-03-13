https://ukraina.ru/20240313/1053851889.html

Киселев анонсировал большое интервью Путина

Киселев анонсировал большое интервью Путина - 13.03.2024 Украина.ру

Киселев анонсировал большое интервью Путина

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента Владимира Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, которое выйдет в эфир в среду в 10:00

2024-03-13T09:12

2024-03-13T09:12

2024-03-13T09:36

владимир путин

новости

киселев

россия

запад

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"После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над "и". Ждем и готовимся", — сказал Киселев, стоя на фоне Сенатского дворца Кремля.Интервью покажут в 10:00 в среду, 13 марта, на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости.В конце февраля глава государства огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором оценил ход спецоперации на Украине и сообщил о поставках новых видов вооружений в российские войска. Он также объявил о запуске пяти национальных проектов и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической, социальной и других сферах.

https://ukraina.ru/20240310/1053796723.html

россия

запад

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владимир путин, новости, киселев, россия, запад