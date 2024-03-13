https://ukraina.ru/20240313/1053851128.html

Донецкий фронт: позиции ВСУ разносят ФАБами и выжигают "Солнцепеками"

Донецкий фронт: позиции ВСУ разносят ФАБами и выжигают "Солнцепеками" - 13.03.2024 Украина.ру

Донецкий фронт: позиции ВСУ разносят ФАБами и выжигают "Солнцепеками"

Российская армия продолжает успешно отодвигать ВСУ от Донецка: взят населенный пункт Невельское

2024-03-13T08:35

2024-03-13T08:35

2024-03-13T08:37

эксклюзив

донецк

авдеевка

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/04/1053684905_0:295:3034:2002_1920x0_80_0_0_74d7e3b077bfd446c8c6a1f6023ab97f.jpg

После освобождения Авдеевки и Марьинки там, где у украинцев оборонительные позиции были созданы на скорую руку, им не удается долго сопротивляться российскому натиску. Поэтому во вторник пало Невельское, поселок на севере Донецка.Значение овладения этим населенным пунктом в том, что из него велись постоянные обстрелы Куйбышевского, Кировского и Ворошиловского (центр) районов Донецка.О ситуации на донецком фронте изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова:"Теперь укропы не могут обстреливать Донецк. Невельское и Ласточкино за нами, Орловка и Первомайское почти за нами. Из этих поселков обстреливался Донецк, теперь нет. Это первое значение овладение Невельским.Второе, теперь мы угрожаем западному флангу Первомайского, к центру которого продвигаются наши штурмовые группы, и восточному флангу Красногоровки.Третье, из Невельского мы можем наступать на Карловку, из которой сейчас укропы продолжают обстреливать Донецк. Четвертое, мы начинаем перерезать снабжение оставшейся авдеевской группировки, вытесненной из города. Правда, не стоит все же предаваться шапкозакидательским настроениям – бои идут тяжелые". На авдеевском фронте украинские укрепы разносят ФАБами, а на марьинском – РСЗО и "Солнцепеками".Несмотря на важность задачи отодвинуть ВСУ от Донецка все-таки ключевая битва на Донбассе сейчас разворачивается на бахмутском направлении."После овладения Красным/Ивановским рано или поздно падет Часов Яр. Затем настанет время Константиновки. Это последняя украинская крепость на всем протяжении донбасского фронта на отрезке Времевский выступ – Бахмут. Это также крупный логистический центр, через который ВСУ сейчас снабжает свои горловский, бахмутский и донецкий фронты.Мне наши военные говорят: возьмем Константиновку – можно будет считать, что донбасский фронт ВСУ посыплется. За ВСУ останется только Славянско-Краматорская агломерация. Правда, есть еще сильный укреп на запад от Донецка – Курахово. Там есть свои крепости – местная ТЭЦ, ее наши бомбили, и Кураховский трубный завод", - сказала Бобкова.

https://ukraina.ru/20240310/1053801770.html

https://ukraina.ru/20240311/1053815417.html

донецк

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, донецк, авдеевка, сво, спецоперация