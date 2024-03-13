Донецкий фронт: позиции ВСУ разносят ФАБами и выжигают "Солнцепеками" - 13.03.2024 Украина.ру
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Донецкий фронт: позиции ВСУ разносят ФАБами и выжигают "Солнцепеками"
Донецкий фронт: позиции ВСУ разносят ФАБами и выжигают "Солнцепеками" - 13.03.2024 Украина.ру
Донецкий фронт: позиции ВСУ разносят ФАБами и выжигают "Солнцепеками"
Российская армия продолжает успешно отодвигать ВСУ от Донецка: взят населенный пункт Невельское
2024-03-13T08:35
2024-03-13T08:37
эксклюзив
донецк
авдеевка
сво
спецоперация
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После освобождения Авдеевки и Марьинки там, где у украинцев оборонительные позиции были созданы на скорую руку, им не удается долго сопротивляться российскому натиску. Поэтому во вторник пало Невельское, поселок на севере Донецка.Значение овладения этим населенным пунктом в том, что из него велись постоянные обстрелы Куйбышевского, Кировского и Ворошиловского (центр) районов Донецка.О ситуации на донецком фронте изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова:"Теперь укропы не могут обстреливать Донецк. Невельское и Ласточкино за нами, Орловка и Первомайское почти за нами. Из этих поселков обстреливался Донецк, теперь нет. Это первое значение овладение Невельским.Второе, теперь мы угрожаем западному флангу Первомайского, к центру которого продвигаются наши штурмовые группы, и восточному флангу Красногоровки.Третье, из Невельского мы можем наступать на Карловку, из которой сейчас укропы продолжают обстреливать Донецк. Четвертое, мы начинаем перерезать снабжение оставшейся авдеевской группировки, вытесненной из города. Правда, не стоит все же предаваться шапкозакидательским настроениям – бои идут тяжелые". На авдеевском фронте украинские укрепы разносят ФАБами, а на марьинском – РСЗО и "Солнцепеками".Несмотря на важность задачи отодвинуть ВСУ от Донецка все-таки ключевая битва на Донбассе сейчас разворачивается на бахмутском направлении."После овладения Красным/Ивановским рано или поздно падет Часов Яр. Затем настанет время Константиновки. Это последняя украинская крепость на всем протяжении донбасского фронта на отрезке Времевский выступ – Бахмут. Это также крупный логистический центр, через который ВСУ сейчас снабжает свои горловский, бахмутский и донецкий фронты.Мне наши военные говорят: возьмем Константиновку – можно будет считать, что донбасский фронт ВСУ посыплется. За ВСУ останется только Славянско-Краматорская агломерация. Правда, есть еще сильный укреп на запад от Донецка – Курахово. Там есть свои крепости – местная ТЭЦ, ее наши бомбили, и Кураховский трубный завод", - сказала Бобкова.
https://ukraina.ru/20240310/1053801770.html
https://ukraina.ru/20240311/1053815417.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донецк, авдеевка, сво, спецоперация
Эксклюзив, Донецк, Авдеевка, СВО, Спецоперация

Донецкий фронт: позиции ВСУ разносят ФАБами и выжигают "Солнцепеками"

08:35 13.03.2024 (обновлено: 08:37 13.03.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российская армия продолжает успешно отодвигать ВСУ от Донецка: взят населенный пункт Невельское
После освобождения Авдеевки и Марьинки там, где у украинцев оборонительные позиции были созданы на скорую руку, им не удается долго сопротивляться российскому натиску. Поэтому во вторник пало Невельское, поселок на севере Донецка.
Значение овладения этим населенным пунктом в том, что из него велись постоянные обстрелы Куйбышевского, Кировского и Ворошиловского (центр) районов Донецка.
О ситуации на донецком фронте изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова:
Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками- Пинчук - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 17:09
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"Теперь укропы не могут обстреливать Донецк. Невельское и Ласточкино за нами, Орловка и Первомайское почти за нами. Из этих поселков обстреливался Донецк, теперь нет. Это первое значение овладение Невельским.
Второе, теперь мы угрожаем западному флангу Первомайского, к центру которого продвигаются наши штурмовые группы, и восточному флангу Красногоровки.
Третье, из Невельского мы можем наступать на Карловку, из которой сейчас укропы продолжают обстреливать Донецк.

Четвертое, мы начинаем перерезать снабжение оставшейся авдеевской группировки, вытесненной из города.

Правда, не стоит все же предаваться шапкозакидательским настроениям – бои идут тяжелые".
На авдеевском фронте украинские укрепы разносят ФАБами, а на марьинском – РСЗО и "Солнцепеками".
Несмотря на важность задачи отодвинуть ВСУ от Донецка все-таки ключевая битва на Донбассе сейчас разворачивается на бахмутском направлении.
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
11 марта, 15:12
Российские войска бьются за Работино и используют опыт АвдеевкиРоссийская армия продолжает наступление по всей линии новороссийского фронта от Орехова в Запорожской области до Купянска в Харьковской. ВСУ ожесточенно сопротивляется, время от времени переходя в контратаки
"После овладения Красным/Ивановским рано или поздно падет Часов Яр. Затем настанет время Константиновки. Это последняя украинская крепость на всем протяжении донбасского фронта на отрезке Времевский выступ – Бахмут. Это также крупный логистический центр, через который ВСУ сейчас снабжает свои горловский, бахмутский и донецкий фронты.
Мне наши военные говорят: возьмем Константиновку – можно будет считать, что донбасский фронт ВСУ посыплется. За ВСУ останется только Славянско-Краматорская агломерация. Правда, есть еще сильный укреп на запад от Донецка – Курахово. Там есть свои крепости – местная ТЭЦ, ее наши бомбили, и Кураховский трубный завод", - сказала Бобкова.
 
ЭксклюзивДонецкАвдеевкаСВОСпецоперация
 
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08:35Донецкий фронт: позиции ВСУ разносят ФАБами и выжигают "Солнцепеками"
08:13Херсон – наш. Как освобождали город 80 лет назад
08:07Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами"
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