https://ukraina.ru/20240313/1053850698.html

Война за Арктику. Эксперт рассказал, как Запад хочет "сбросить" Россию из Балтики и перекрыть Севморпуть

Война за Арктику. Эксперт рассказал, как Запад хочет "сбросить" Россию из Балтики и перекрыть Севморпуть - 13.03.2024 Украина.ру

Война за Арктику. Эксперт рассказал, как Запад хочет "сбросить" Россию из Балтики и перекрыть Севморпуть

В борьбе за Арктику у России есть союзник в лице Китая. Пекин заинтересован в совместном владении ресурсами Северного морского пути. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-03-13T04:30

2024-03-13T04:30

2024-03-13T04:30

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александр перенджиев

эммануэль макрон

нато

всу

балтийское море

сша

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США хотели бы руками других европейских государств начать войну за арктические ресурсы против России. Швеция только что вступила в НАТО и это событие совпало по времени с резкими заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "Запад должен повоевать с Россией", рассказал политолог.Не надо думать, что в военной риторике Запада речь идет только про Украину. Речь идет и о северных широтах. Во-первых, НАТО проводит арктические учения. Во-вторых, в этот регион входит Балтика, добавил он.В борьбе за Арктику у России есть союзник в лице Китая. Пекин заинтересован в совместном владении ресурсами Северного морского пути. Если по Украине Китай останется над схваткой, то в борьбе за Арктику он окажет прямую военную поддержку России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240311/1053824681.html

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новости, россия, арктика, китай, александр перенджиев, эммануэль макрон, нато, всу, балтийское море, сша, франция