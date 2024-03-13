Война за Арктику. Эксперт рассказал, как Запад хочет "сбросить" Россию из Балтики и перекрыть Севморпуть - 13.03.2024 Украина.ру
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Война за Арктику. Эксперт рассказал, как Запад хочет "сбросить" Россию из Балтики и перекрыть Севморпуть
Война за Арктику. Эксперт рассказал, как Запад хочет "сбросить" Россию из Балтики и перекрыть Севморпуть - 13.03.2024 Украина.ру
Война за Арктику. Эксперт рассказал, как Запад хочет "сбросить" Россию из Балтики и перекрыть Севморпуть
В борьбе за Арктику у России есть союзник в лице Китая. Пекин заинтересован в совместном владении ресурсами Северного морского пути. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-03-13T04:30
2024-03-13T04:30
новости
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арктика
китай
александр перенджиев
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балтийское море
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США хотели бы руками других европейских государств начать войну за арктические ресурсы против России. Швеция только что вступила в НАТО и это событие совпало по времени с резкими заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "Запад должен повоевать с Россией", рассказал политолог.Не надо думать, что в военной риторике Запада речь идет только про Украину. Речь идет и о северных широтах. Во-первых, НАТО проводит арктические учения. Во-вторых, в этот регион входит Балтика, добавил он.В борьбе за Арктику у России есть союзник в лице Китая. Пекин заинтересован в совместном владении ресурсами Северного морского пути. Если по Украине Китай останется над схваткой, то в борьбе за Арктику он окажет прямую военную поддержку России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, арктика, китай, александр перенджиев, эммануэль макрон, нато, всу, балтийское море, сша, франция
Новости, Россия, Арктика, Китай, Александр Перенджиев, Эммануэль Макрон, НАТО, ВСУ, Балтийское море, США, Франция

Война за Арктику. Эксперт рассказал, как Запад хочет "сбросить" Россию из Балтики и перекрыть Севморпуть

04:30 13.03.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктическая экспедиция "Кара-зима 2015"
Арктическая экспедиция Кара-зима 2015 - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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В борьбе за Арктику у России есть союзник в лице Китая. Пекин заинтересован в совместном владении ресурсами Северного морского пути. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
США хотели бы руками других европейских государств начать войну за арктические ресурсы против России. Швеция только что вступила в НАТО и это событие совпало по времени с резкими заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "Запад должен повоевать с Россией", рассказал политолог.
Не надо думать, что в военной риторике Запада речь идет только про Украину. Речь идет и о северных широтах. Во-первых, НАТО проводит арктические учения. Во-вторых, в этот регион входит Балтика, добавил он.
"Формула "Балтийское море будет внутренним морем НАТО" - это не только способ сбросить Россию из балтийского региона. Это попытка закрыть нам Северный морской путь. В ответ на эти игры мы воссоздаем Ленинградский и Московский военные округа", - отметил Перенджиев.
В борьбе за Арктику у России есть союзник в лице Китая. Пекин заинтересован в совместном владении ресурсами Северного морского пути. Если по Украине Китай останется над схваткой, то в борьбе за Арктику он окажет прямую военную поддержку России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Константин Кнырик интервью
11 марта, 19:13
Константин Кнырик: На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружиеПока на Западе нет фигур, с которыми Россия могла бы заключить долгосрочный договор о безопасности, Москва обеспечивает свою безопасность теми методами и средствами, которые ей доступны. Если угрозы будут существенными, то она готова применять и тактическое ядерное оружие, считает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
 
НовостиРоссияАрктикаКитайАлександр ПеренджиевЭммануэль МакронНАТОВСУБалтийское мореСШАФранция
 
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