Война за Арктику. Эксперт рассказал, как Запад хочет "сбросить" Россию из Балтики и перекрыть Севморпуть
В борьбе за Арктику у России есть союзник в лице Китая. Пекин заинтересован в совместном владении ресурсами Северного морского пути. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
США хотели бы руками других европейских государств начать войну за арктические ресурсы против России. Швеция только что вступила в НАТО и это событие совпало по времени с резкими заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "Запад должен повоевать с Россией", рассказал политолог.
Не надо думать, что в военной риторике Запада речь идет только про Украину. Речь идет и о северных широтах. Во-первых, НАТО проводит арктические учения. Во-вторых, в этот регион входит Балтика, добавил он.
"Формула "Балтийское море будет внутренним морем НАТО" - это не только способ сбросить Россию из балтийского региона. Это попытка закрыть нам Северный морской путь. В ответ на эти игры мы воссоздаем Ленинградский и Московский военные округа", - отметил Перенджиев.
В борьбе за Арктику у России есть союзник в лице Китая. Пекин заинтересован в совместном владении ресурсами Северного морского пути. Если по Украине Китай останется над схваткой, то в борьбе за Арктику он окажет прямую военную поддержку России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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