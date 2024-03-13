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Исторический миф: "новая хронология" академика Фоменко

Исторический миф: "новая хронология" академика Фоменко - 13.03.2024 Украина.ру

Исторический миф: "новая хронология" академика Фоменко

Странна судьба человека. Блестящий математик и удивительный художник, академик (самый настоящий – не "Нью-Йоркской академии") Анатолий Тимофеевич Фоменко, родившийся 13 марта 1945 года в Сталино (Донецке), известен, в первую очередь, как автор одной из самых абсурдных фолк-исторических концепций. Почему столь мощный аналитический ум дал сбой?

2024-03-13T16:00

2024-03-13T16:00

2024-03-13T16:00

история

история

исторические мифы

миф

фальсификация

хронология

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Будущий академик родился в интеллигентной семье: отец – горный инженер, кандидат технических наук, мать – учительница русского языка и литературы.В 1950 году его отец, как лицо, оказавшееся во время войны на оккупированной фашистами территории, вынужден был вместе с семьёй переехать в Магадан. В 1959 году стало возможно переехать в Луганск. Там Фоменко окончил школу с золотой медалью, дважды получал бронзовые медали ВДНХ. В 1958-59 годах газета "Пионерская правда" напечатала его фантастический рассказ "Тайна Млечного пути".В 1967 году окончил мехмат МГУ, с 1969 года работал на кафедре дифференциальной геометрии механико-математического факультета МГУ. В 1970 году защитил кандидатскую, а в 1972 году – докторскую диссертацию.С 1981 года – профессор МГУ, работал на кафедре высшей геометрии и топологии. С 1992 года – завкафедрой дифференциальной геометрии и приложений механико-математического факультета МГУ.В 1990 году избран член-корреспондентом АН СССР, а в 1994 –действительным членом РАН по Отделению математики.Автор более 280 научных публикаций по математике, включая 27 монографий, 10 учебников и учебных пособий. Книги Фоменко по математике переведены на многие иностранные языки. Под его руководством защищены более 55 кандидатских и 11 докторских диссертаций.Фоменко – оригинальный художник-график, причём некоторые его картины являются графическим выражением математических функций. В результате получаются абстрактно-футуристические пейзажи. Сам он говорил об этом так: "доказательство строгого математического факта удаётся сначала “разглядеть” лишь в неформальных геометрических образах, и только потом оформить как аккуратное логическое рассуждение. Оказалось также, что и при чтении лекций по математике часто бывает полезным проиллюстрировать сложное математическое доказательство неформальными изображениями. Это помогает студентам быстрее вникнуть в суть проблемы. В этом смысле многие мои графические работы имеют прикладной характер".В 1988 году Фоменко стал художником-постановщиком мультфильма "Перевал" по сценарию Кира Булычёва (писателю он, правда, не понравился, но дело было в режиссуре, а не в графике)."Новая Хронология" Фоменка начиналась с анализа звёздного каталога "Альмагест", написанного Клавдием Птолемеем в середине IIвека нашей эры. Вообще с датировкой этого памятника и в классической истории не всё слава Богу – есть обоснованное мнение, что реальные наблюдения были сделаны примерно за сто лет до Птолемея. Однако, группа Фоменко пришла к выводам, что на самом деле наблюдения были сделаны значительно позже – в 600-1300 годах, а потом фальсифицированы, чтобы сделать их более старыми.После длительных дискуссий и взаимных оскорблений с историками "фоменковцы" всё же признали, что датировка "Альмагеста" может подтверждать и традиционную хронологию, а скандал бы затеян исключительно для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. О том, что датировка каталога перекрёстно подтверждается другими источниками, математикам знать не обязательно…Судя по всему, именно на этапе, когда Фоменко сам поверил в свою датировку "Альмагеста", кто-то подсунул ему труды "историолога" Николая Морозова (кстати – тоже академика по химии и математике), который ещё в 1920-х годах, опираясь только на астрономические данные, "разоблачил" "клерикальный заговор" и "установил", что Иисус Христос жил на 400 лет позже.Результатам совмещения сомнений в официальной датировке исторических событий и писаний Морозова (который даже на волне критики традиционной истории марксистами считался фриком), стала совершенно абсурдная концепция новой хронологии.По мнению "новых хронологов", сколько-нибудь достоверная история начинается XVIII века. В XVII веке распалась великая ордынско-российская империя ("Тартария"), охватывавшая всю Ойкумену от Атлантики до Тихого океана. Возникшие на её обломках государства срочно договорились выдумать всю предыдущую историю (а также, например, существовавшие ранее языки), чтобы: а) было забыто существование этого государства (дабы никому не пришло в голову его восстановить); б) чтобы история была длиннее. Среди прочего была выдумана история отдельных стран, например – Китая, который вовсе не существовал.Соответственно, первым языком в мире был русский (благо люди, не знающие историю, совершенно точно не могут иметь представления о лингвистике), а первой религией – христианство (древнегреческое язычество было сконструировано на его основе).Главными злодеями были назначены Романовы, а также некие Скалигер и Петавиус. Если вам две последние фамилии ничего не говорят, в этом нет ничего удивительного – они и профессиональным историкам неизвестны (кроме узких специалистов). Собственно, это люди, которые в целях сугубо церковных в XVII веке привели к общему знаменателю (по версии "фоменковцев" – выдумали) хронологию библейских событий. Участвовать вместе в каком-то заговоре те другие и третьи не могли по определению, ибо Романовы были православными, Скалигер – протестантом, а Петавиус – католиком.Некоторые идеи Фоменко сугубо теоретически могли бы потянуть на открытие. Например, статистический анализ летописей и хронографов привёл его к выводу о том, что под разными годами описываются одни и те же события и одни и те же действующие лица (под разными именами).Это не такой уж абсурд – статистические методы и должны дать такой результат. Абсурдны выводы исследователей – причина таких совпадений вовсе не в позднейших фальсификациях, а в особенностях самих источников. Фоменко, будучи незнакомым с принципами научной критики исторических источников, полагает, что летописи и хронографы – сборники информации о происходивших в прошлом событиях. На самом деле, писали их, как правило, монахи, которым чаще всего не было дела до мирской суеты (хотя, разумеется, какие-то политические реалии в их произведениях отражались, что очень хорошо видно в "Повести временных лет") и целью которых было извлечь из проистекающих событий нравоучительные выводы. В частности, все исторические события монахом рассматриваются как повторение библейских историй и описываются в соответствии с "первоисточником"…Впрочем, статистические исследования на открытие всё же не тянут, поскольку "исследователей" неоднократно ловили на подгонке данных под результат. К тому же не забываем, у них своя альтернативная география – ну путают люди Швецию и Испанию, считают их одной страной. И, соответственно, сравнивают хроники этих стран, обнаруживая там удивительные совпадения…Ну и вообще – как говорил классик, стоит чудесам начаться, их уже просто так не остановишь… Отказавшись от научной методологии непременно придешь к магии. Вот, например, доказывая, что папа Григорий VII Гильдебранд на самом деле Иисус Христос (которыйродился в 1152 году в Крыму, что на сто лет позже папы – долгожитель попался…), Фоменко или, скорее, кто-то из его литературных негров обнаружил, что Гильдебранд переводится как "Золотом горящий". О том, что все фамилии без исключения – смысловые, автор "открытия" не знал. И развивая "доказательства" всюду даёт фамилию в переводе. Но это же типичная магическая процедура – назвав "подлинное" имя человека или явления можно обрасти над ним власть… Интересно, а если нашего героя назвать "Восточный сын близнеца" (буквальный перевод сочетания "Анатолий Фоменко")? По магической логике это должно нам дать какое-то тайное знание о сущности рассматриваемого персонажа… Мы это знание не разглядели, может читателям повезёт больше.Вообще, первооснова появлений концепций типа фоменковской – непонимание методологии исторической науки, незнание принципов взаимодополнения и критики источников. При всей неточности исторической информации, которую мы получаем, большая часть исторических событий подтверждается сочетанием различных источников: агиография подтверждается летописями, летописи – археологией, археология – актовым материалом, актовый материал – дендрохронологией и т.п.Впрочем, как правило рациональная критика подобных концепций не имеет силы. Ведь, допустим, по строительству московского метрополитена в свободном доступе есть буквально терабайты информации – строительная документация, газеты, воспоминания, фото- и киноплёнки… Но находятся ведь альтернативно одарённые персонажи, которые заявляют, что СССР в 1935 году не мог построить метро, а значит его просто… откопали.Почему же серьёзный учёный занялся антинаучной ерундой? Тут всё просто. Первая книга по "новой хронологии" появилась в 1993 году. Сами помните, что это были за времена. С одной стороны, за науку не платили, с другой – появился огромный спрос на разного рода антинаучные концепции. "Исследования" "новой хронологии" позволяли банальным образом заработать денег.Насколько можно понять, сейчас пик интереса к "новой хронологии" прошёл, а её сторонники превратились в замкнутую секту. Это мешает дальнейшему распространению концепции (на фоне роста патриотизма идея великого российского государства от океана до океана могла бы быть востребована), но в общем-то "исследователям" денег хватает.

https://ukraina.ru/20200723/1028331967.html

https://ukraina.ru/20231112/1050795246.html

https://ukraina.ru/20200201/1026505358.html

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2024

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история, исторические мифы, миф, фальсификация, хронология