https://ukraina.ru/20240312/1053844748.html

Зеленский исключил демобилизацию на Украине – законодательством не предусмотрена

Зеленский исключил демобилизацию на Украине – законодательством не предусмотрена - 12.03.2024 Украина.ру

Зеленский исключил демобилизацию на Украине – законодательством не предусмотрена

В украинском законодательстве не предусмотрена демобилизация во время активных боевых действий. Её проведение полностью исключил президент страны Владимир Зеленский, передаёт Le Monde и BFM TV

2024-03-12T17:14

2024-03-12T17:14

2024-03-12T17:14

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украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

рада

верховная рада

мобилизация

сво

всу

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Вместо демобилизации, военнослужащим ВСУ намерены предложить отпуск и ротацию. За счёт чего или кого это будет возможно, Зеленский не уточнил. Также президент напомнил о новом законе об усилении мобилизации в стране, уточнив, что его положения уже согласованы Радой в первом чтении. Мобилизация на Украине ни разу не останавливалась и будет продолжена, пообещал Зеленский. Ранее в Верховной Раде обещали рассмотреть новый законопроект об усилении мобилизации во втором чтении до конца марта. Среди положений закона значилась и обязательная демобилизация военнослужащих ВСУ после 36 месяцев службы.

https://ukraina.ru/20240306/1053752113.html

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, верховная рада, мобилизация, сво, всу