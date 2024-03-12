Зеленский исключил демобилизацию на Украине – законодательством не предусмотрена - 12.03.2024 Украина.ру
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Зеленский исключил демобилизацию на Украине – законодательством не предусмотрена
Зеленский исключил демобилизацию на Украине – законодательством не предусмотрена - 12.03.2024 Украина.ру
Зеленский исключил демобилизацию на Украине – законодательством не предусмотрена
В украинском законодательстве не предусмотрена демобилизация во время активных боевых действий. Её проведение полностью исключил президент страны Владимир Зеленский, передаёт Le Monde и BFM TV
2024-03-12T17:14
2024-03-12T17:14
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
рада
верховная рада
мобилизация
сво
всу
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Вместо демобилизации, военнослужащим ВСУ намерены предложить отпуск и ротацию. За счёт чего или кого это будет возможно, Зеленский не уточнил. Также президент напомнил о новом законе об усилении мобилизации в стране, уточнив, что его положения уже согласованы Радой в первом чтении. Мобилизация на Украине ни разу не останавливалась и будет продолжена, пообещал Зеленский. Ранее в Верховной Раде обещали рассмотреть новый законопроект об усилении мобилизации во втором чтении до конца марта. Среди положений закона значилась и обязательная демобилизация военнослужащих ВСУ после 36 месяцев службы.
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, верховная рада, мобилизация, сво, всу
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Рада, Верховная Рада, мобилизация, СВО, ВСУ

Зеленский исключил демобилизацию на Украине – законодательством не предусмотрена

17:14 12.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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В украинском законодательстве не предусмотрена демобилизация во время активных боевых действий. Её проведение полностью исключил президент страны Владимир Зеленский, передаёт Le Monde и BFM TV
"Есть дебаты у парламентариев, они спорят о том, когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них можно и тому подобное. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал", – сказал глава киевского режима.
Вместо демобилизации, военнослужащим ВСУ намерены предложить отпуск и ротацию. За счёт чего или кого это будет возможно, Зеленский не уточнил.
Также президент напомнил о новом законе об усилении мобилизации в стране, уточнив, что его положения уже согласованы Радой в первом чтении. Мобилизация на Украине ни разу не останавливалась и будет продолжена, пообещал Зеленский.
Ранее в Верховной Раде обещали рассмотреть новый законопроект об усилении мобилизации во втором чтении до конца марта. Среди положений закона значилась и обязательная демобилизация военнослужащих ВСУ после 36 месяцев службы.
6 марта, 22:31
Стало известно, когда на Украине окончательно примут закон об ужесточении мобилизации Новый законопроект об усилении мобилизационных мероприятий на Украине могут вынести до конца марта. Власти намерены окончательно сформулировать свои выводы по документу в течение одной-двух недель, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРадаВерховная РадамобилизацияСВОВСУ
 
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