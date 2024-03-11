Кто выигрывает в битве ставленников на Украине и почему в России голосуют за Путина - Кот - 11.03.2024 Украина.ру
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Кто выигрывает в битве ставленников на Украине и почему в России голосуют за Путина - Кот
Кто выигрывает в битве ставленников на Украине и почему в России голосуют за Путина - Кот - 11.03.2024 Украина.ру
Кто выигрывает в битве ставленников на Украине и почему в России голосуют за Путина - Кот
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о нынешней расстановке сил на Украине и о необратимых процессах внутри киевского режима, а также о предстоящих выборах президента России и о том, как правильно воспитывать подрастающее поколение
2024-03-11T17:39
2024-03-11T17:39
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юрий кот
россия
украина
британия
владимир путин
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
президент
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00:46 - Конфигурация сил на Украине и борьба между ставленниками; 08:43 - О выборах президента в России; 17:03 - О национальных проектах и воспитании российской молодёжи.
россия
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видео, юрий кот, россия, украина, британия, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, президент, президентские выборы, молодежь, патриотизм, владимир зеленский, сша, запад, валерий залужный, медицина, фронт, студенты, всу, война, москва, киев, видео
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Кто выигрывает в битве ставленников на Украине и почему в России голосуют за Путина - Кот

17:39 11.03.2024
 
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Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о нынешней расстановке сил на Украине и о необратимых процессах внутри киевского режима, а также о предстоящих выборах президента России и о том, как правильно воспитывать подрастающее поколение
00:46 - Конфигурация сил на Украине и борьба между ставленниками;
08:43 - О выборах президента в России;
17:03 - О национальных проектах и воспитании российской молодёжи.

 
ВидеоЮрий КотРоссияУкраинаБританияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперацияпрезидентпрезидентские выборымолодежьпатриотизмВладимир ЗеленскийСШАЗападВалерий ЗалужныймедицинафронтстудентыВСУвойнаМоскваКиев
 
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