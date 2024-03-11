https://ukraina.ru/20240311/1053821920.html

Кто выигрывает в битве ставленников на Украине и почему в России голосуют за Путина - Кот

Кто выигрывает в битве ставленников на Украине и почему в России голосуют за Путина - Кот - 11.03.2024 Украина.ру

Кто выигрывает в битве ставленников на Украине и почему в России голосуют за Путина - Кот

Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о нынешней расстановке сил на Украине и о необратимых процессах внутри киевского режима, а также о предстоящих выборах президента России и о том, как правильно воспитывать подрастающее поколение

2024-03-11T17:39

2024-03-11T17:39

2024-03-11T17:39

видео

юрий кот

россия

украина

британия

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вооруженные силы украины

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спецоперация

президент

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00:46 - Конфигурация сил на Украине и борьба между ставленниками; 08:43 - О выборах президента в России; 17:03 - О национальных проектах и воспитании российской молодёжи.

россия

украина

британия

сша

запад

москва

киев

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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