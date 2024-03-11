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Кто выигрывает в битве ставленников на Украине и почему в России голосуют за Путина - Кот
Кто выигрывает в битве ставленников на Украине и почему в России голосуют за Путина - Кот - 11.03.2024 Украина.ру
Кто выигрывает в битве ставленников на Украине и почему в России голосуют за Путина - Кот
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о нынешней расстановке сил на Украине и о необратимых процессах внутри киевского режима, а также о предстоящих выборах президента России и о том, как правильно воспитывать подрастающее поколение
2024-03-11T17:39
2024-03-11T17:39
2024-03-11T17:39
видео
юрий кот
россия
украина
британия
владимир путин
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
президент
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00:46 - Конфигурация сил на Украине и борьба между ставленниками; 08:43 - О выборах президента в России; 17:03 - О национальных проектах и воспитании российской молодёжи.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кто выигрывает в битве ставленников на Украине и почему в России голосуют за Путина - Кот
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о нынешней расстановке сил на Украине и о необратимых процессах внутри киевского режима, а также о предстоящих выборах президента России и о том, как правильно воспитывать подрастающее поколение
00:46
- Конфигурация сил на Украине и борьба между ставленниками; 08:43
- О выборах президента в России; 17:03
- О национальных проектах и воспитании российской молодёжи.