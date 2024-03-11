Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ - 11.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240311/1053787482.html
Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ
Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ - 11.03.2024 Украина.ру
Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ
"Армата" – это танк на перспективу, который еще должен пройти доработку. Необходимо, чтобы противник не знал о слабых местах российского танка. На Украине не может быть супероружия, оно может быть просто эффективным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-03-11T04:40
2024-03-11T04:40
новости
вс рф
россия
украина
танки
армата
бронетехника
вооружение
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101489/96/1014899684_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_b1a735e20d1571ee4d677104e79be210.jpg
Ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что новейший танк Т-14 "Армата" хотя и останется на вооружении российской армии, но в зоне СВО использоваться не будет. По его словам, в МО РФ будут делать ставку на более дешевые и массовые Т-90.России не хотелось бы, чтобы танк "Армата" достался врагу. А если ВС РФ будут его использовать в зоне боевых действий, то такую угрозу исключать нельзя, рассказал эксперт.Необходимо, чтобы противник не знал о слабых местах российского танка, как знают о слабых местах "Абрамсов" и "Челленджеров" российские военные. Бойцы знают, как их можно эффективно их подбивать. Но России пока не надо раскрывать "все карты", указал специалист."Армата" – танк на перспективу, который еще должен пройти доработку. Учитывая безответственные заявления некоторых западных лидеров, которые обсуждают возможный ввод войск НАТО на Украину, на этот случай России надо "припрятать в рукаве какой-то козырь", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240308/1053783199.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101489/96/1014899684_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_100ca513ec72af4987fc6f0b3df8e43c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, россия, украина, танки, армата, бронетехника, вооружение, сво
Новости, ВС РФ, Россия, Украина, танки, Армата, бронетехника, вооружение, СВО

Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ

04:40 11.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
"Армата" – это танк на перспективу, который еще должен пройти доработку. Необходимо, чтобы противник не знал о слабых местах российского танка. На Украине не может быть супероружия, оно может быть просто эффективным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что новейший танк Т-14 "Армата" хотя и останется на вооружении российской армии, но в зоне СВО использоваться не будет. По его словам, в МО РФ будут делать ставку на более дешевые и массовые Т-90.
России не хотелось бы, чтобы танк "Армата" достался врагу. А если ВС РФ будут его использовать в зоне боевых действий, то такую угрозу исключать нельзя, рассказал эксперт.
Необходимо, чтобы противник не знал о слабых местах российского танка, как знают о слабых местах "Абрамсов" и "Челленджеров" российские военные. Бойцы знают, как их можно эффективно их подбивать. Но России пока не надо раскрывать "все карты", указал специалист.
"Наверное, многим бы хотелось, чтобы у нас было супероружие. Но на Украине супероружия быть не может. Оружие может быть просто эффективным", - отметил Евсеев.
"Армата" – танк на перспективу, который еще должен пройти доработку. Учитывая безответственные заявления некоторых западных лидеров, которые обсуждают возможный ввод войск НАТО на Украину, на этот случай России надо "припрятать в рукаве какой-то козырь", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация читайте на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
8 марта, 19:55
Ростислав Ищенко: Неизвестно, когда было хуже, в 1941-1945, или сейчас во время спецоперации на УкраинеРечь сейчас идет не о том, что Украина должна победить, как это было в прошлом году: "Мы одержим победу на поле боя", а о том, что "Мы должны продержаться" до конца года хотя бы, тогда Запад, может быть, найдёт какой-то способ выкрутиться из этого положения, когда он явно проигрывает украинский конфликт.
 
НовостиВС РФРоссияУкраинатанкиАрматабронетехникавооружениеСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20"В Аризону придут похоронки": эксперт предположил, что будет в случае конвенциальной войны России и США
05:10ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под Курахово
05:10"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ
05:00Харьков стал "рукавом": эксперт раскрыл, куда Киев перебрасывает наемников и потрепанные части ВСУ
04:50"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском
04:40Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ
04:30"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США
04:20Надо занимать Красноармейск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут давить боевиков ВСУ, сбежавших из Авдеевки
04:10Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России
04:00"У нас есть, чем напугать Запад": эксперт об обсуждении ядерной эскалации
03:50Алексей Самойлов объяснил, нужно ли России вывозить военные объекты в случае внезапного удара НАТО
03:40"Важно не перегнуть палку": эксперт о том, почему России нельзя идти на поводу у западных провокаторов
03:30Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России
03:20"Мы видим, что делает Запад": эксперт объяснил, почему нужно обсуждать радикальный сценарий эскалации
03:10Алексей Самойлов объяснил, какое оружие может применить Запад, чтобы устроить термоядерную войну в Европе
03:00Алексей Самойлов оценил шансы НАТО нанести удар по РФ и развернуть масштабную морскую и наземную операцию
18:30Легенда об украинском Робин Гуде
18:20Папу на виселицу, солдаты НАТО уже на Украине. Итоги 10 марта на Украине
17:53На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg
17:18Министр обороны Италии рассказал, в чем НАТО уступает России
Лента новостейМолния