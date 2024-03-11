Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ
"Армата" – это танк на перспективу, который еще должен пройти доработку. Необходимо, чтобы противник не знал о слабых местах российского танка. На Украине не может быть супероружия, оно может быть просто эффективным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что новейший танк Т-14 "Армата" хотя и останется на вооружении российской армии, но в зоне СВО использоваться не будет. По его словам, в МО РФ будут делать ставку на более дешевые и массовые Т-90.
России не хотелось бы, чтобы танк "Армата" достался врагу. А если ВС РФ будут его использовать в зоне боевых действий, то такую угрозу исключать нельзя, рассказал эксперт.
Необходимо, чтобы противник не знал о слабых местах российского танка, как знают о слабых местах "Абрамсов" и "Челленджеров" российские военные. Бойцы знают, как их можно эффективно их подбивать. Но России пока не надо раскрывать "все карты", указал специалист.
"Наверное, многим бы хотелось, чтобы у нас было супероружие. Но на Украине супероружия быть не может. Оружие может быть просто эффективным", - отметил Евсеев.
"Армата" – танк на перспективу, который еще должен пройти доработку. Учитывая безответственные заявления некоторых западных лидеров, которые обсуждают возможный ввод войск НАТО на Украину, на этот случай России надо "припрятать в рукаве какой-то козырь", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация читайте на сайте Украина.ру.
8 марта, 19:55Ростислав Ищенко: Неизвестно, когда было хуже, в 1941-1945, или сейчас во время спецоперации на УкраинеРечь сейчас идет не о том, что Украина должна победить, как это было в прошлом году: "Мы одержим победу на поле боя", а о том, что "Мы должны продержаться" до конца года хотя бы, тогда Запад, может быть, найдёт какой-то способ выкрутиться из этого положения, когда он явно проигрывает украинский конфликт.