https://ukraina.ru/20240311/1053787482.html

Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ

Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ - 11.03.2024 Украина.ру

Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ

"Армата" – это танк на перспективу, который еще должен пройти доработку. Необходимо, чтобы противник не знал о слабых местах российского танка. На Украине не может быть супероружия, оно может быть просто эффективным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-03-11T04:40

2024-03-11T04:40

2024-03-11T04:40

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Ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что новейший танк Т-14 "Армата" хотя и останется на вооружении российской армии, но в зоне СВО использоваться не будет. По его словам, в МО РФ будут делать ставку на более дешевые и массовые Т-90.России не хотелось бы, чтобы танк "Армата" достался врагу. А если ВС РФ будут его использовать в зоне боевых действий, то такую угрозу исключать нельзя, рассказал эксперт.Необходимо, чтобы противник не знал о слабых местах российского танка, как знают о слабых местах "Абрамсов" и "Челленджеров" российские военные. Бойцы знают, как их можно эффективно их подбивать. Но России пока не надо раскрывать "все карты", указал специалист."Армата" – танк на перспективу, который еще должен пройти доработку. Учитывая безответственные заявления некоторых западных лидеров, которые обсуждают возможный ввод войск НАТО на Украину, на этот случай России надо "припрятать в рукаве какой-то козырь", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация читайте на сайте Украина.ру.

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