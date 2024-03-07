Американцы без предупреждения заблокировали крупнейший украинский почтовый сервис  - 07.03.2024 Украина.ру
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Американцы без предупреждения заблокировали крупнейший украинский почтовый сервис 
Американцы без предупреждения заблокировали крупнейший украинский почтовый сервис  - 07.03.2024 Украина.ру
Американцы без предупреждения заблокировали крупнейший украинский почтовый сервис 
Ночью, 7 марта, на Украине перестал работать крупнейший почтовый сервис UKR.NET. Его по неизвестным причинам отключил американский регистратор доменных имён Network Solutions, сообщили на официальном канале портала
2024-03-07T16:15
2024-03-07T16:15
новости
украина
почта
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Уточняется, что восстановить работу почтового сервиса через службу поддержки не удалось до сих пор, и на Украине надеются узнать причины блокировки американской компании-регистратора. Чтобы ускорить процесс, администрация портала уже обратилась к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой, но ответа пока не последовало. Ранее масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов.
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новости, украина, почта
Новости, Украина, почта

Американцы без предупреждения заблокировали крупнейший украинский почтовый сервис 

16:15 07.03.2024
 
© pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить
© pixabay.com
Читать в
Ночью, 7 марта, на Украине перестал работать крупнейший почтовый сервис UKR.NET. Его по неизвестным причинам отключил американский регистратор доменных имён Network Solutions, сообщили на официальном канале портала
"Ночью, в 01:35, регистратор доменных имен Network Solutions, внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net. В результате интернет-пользователям стали недоступны лента новостей UKR.NET и электронная почта @UKR.NET", – говорится в телеграм-канале портала.
Уточняется, что восстановить работу почтового сервиса через службу поддержки не удалось до сих пор, и на Украине надеются узнать причины блокировки американской компании-регистратора.
Чтобы ускорить процесс, администрация портала уже обратилась к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой, но ответа пока не последовало.
Ранее масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов.
Киевстар - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря 2023, 12:51
"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"Обеспечение связью ВСУ стало поводом для совершения атаки на украинского оператора сотовой связи "Киевстар", говорится в сообщении телеграм-канала "Солнцепек"
 
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