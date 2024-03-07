Американцы без предупреждения заблокировали крупнейший украинский почтовый сервис
Ночью, 7 марта, на Украине перестал работать крупнейший почтовый сервис UKR.NET. Его по неизвестным причинам отключил американский регистратор доменных имён Network Solutions, сообщили на официальном канале портала
"Ночью, в 01:35, регистратор доменных имен Network Solutions, внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net. В результате интернет-пользователям стали недоступны лента новостей UKR.NET и электронная почта @UKR.NET", – говорится в телеграм-канале портала.
Уточняется, что восстановить работу почтового сервиса через службу поддержки не удалось до сих пор, и на Украине надеются узнать причины блокировки американской компании-регистратора.
Чтобы ускорить процесс, администрация портала уже обратилась к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой, но ответа пока не последовало.
Ранее масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов.