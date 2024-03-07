https://ukraina.ru/20240307/1053768102.html

Американцы без предупреждения заблокировали крупнейший украинский почтовый сервис

Американцы без предупреждения заблокировали крупнейший украинский почтовый сервис - 07.03.2024 Украина.ру

Американцы без предупреждения заблокировали крупнейший украинский почтовый сервис

Ночью, 7 марта, на Украине перестал работать крупнейший почтовый сервис UKR.NET. Его по неизвестным причинам отключил американский регистратор доменных имён Network Solutions, сообщили на официальном канале портала

2024-03-07T16:15

2024-03-07T16:15

2024-03-07T16:15

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Уточняется, что восстановить работу почтового сервиса через службу поддержки не удалось до сих пор, и на Украине надеются узнать причины блокировки американской компании-регистратора. Чтобы ускорить процесс, администрация портала уже обратилась к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой, но ответа пока не последовало. Ранее масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов.

https://ukraina.ru/20231213/1052055170.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, почта