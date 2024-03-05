https://ukraina.ru/20240305/1053723657.html

Масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов

Масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов - 05.03.2024 Украина.ру

Масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов

В США перестали работать десятки сервисов, а также мобильные операторы. Пользователи не могут зайти в Facebook*, Instagram*, Х (бывший Твиттер), видеохостинг Youtube, Gmail, Google, Google Play и не только

2024-03-05T19:27

2024-03-05T19:27

2024-03-05T19:30

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При попытке войти в Instagram* на экране смартфона появляется надпись "невозможно обновить ленту". Пользователи Facebook* также не могут зайти в приложение – оно выкидывает из системы. По состоянию на вечер, 5 марта, о неполадках в работе Facebook* сообщили более 90 тысяч пользователей, о сбое в работе Instagram* – более 50 тысяч человек, передаёт Downdetector – сайт, на котором отслеживается работа социальных сетей по всему миру. Юзеры пишут о плохой работе X (Twitter), Gmail, WhatsApp, TikTok и других сервисов. Как сообщает западное издание Associated Press, причина масштабного сбоя может состоять в повреждении интернет-магистрали в Красном море. Йеменские повстанцы-хуситы могли перебить три кабеля, проходящих по дну моря и обеспечивающих работу глобального интернета и телекоммуникаций, уточняет СМИ. * принадлежит Meta — запрещённой в России экстремистской организации

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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