https://ukraina.ru/20240305/1053723657.html
Масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов
Масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов - 05.03.2024 Украина.ру
Масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов
В США перестали работать десятки сервисов, а также мобильные операторы. Пользователи не могут зайти в Facebook*, Instagram*, Х (бывший Твиттер), видеохостинг Youtube, Gmail, Google, Google Play и не только
2024-03-05T19:27
2024-03-05T19:27
2024-03-05T19:30
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При попытке войти в Instagram* на экране смартфона появляется надпись "невозможно обновить ленту". Пользователи Facebook* также не могут зайти в приложение – оно выкидывает из системы. По состоянию на вечер, 5 марта, о неполадках в работе Facebook* сообщили более 90 тысяч пользователей, о сбое в работе Instagram* – более 50 тысяч человек, передаёт Downdetector – сайт, на котором отслеживается работа социальных сетей по всему миру. Юзеры пишут о плохой работе X (Twitter), Gmail, WhatsApp, TikTok и других сервисов. Как сообщает западное издание Associated Press, причина масштабного сбоя может состоять в повреждении интернет-магистрали в Красном море. Йеменские повстанцы-хуситы могли перебить три кабеля, проходящих по дну моря и обеспечивающих работу глобального интернета и телекоммуникаций, уточняет СМИ. * принадлежит Meta — запрещённой в России экстремистской организации
https://ukraina.ru/20240204/1053071847.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, facebook, instagram, google
Масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов
19:27 05.03.2024 (обновлено: 19:30 05.03.2024)
В США перестали работать десятки сервисов, а также мобильные операторы. Пользователи не могут зайти в Facebook*, Instagram*, Х (бывший Твиттер), видеохостинг Youtube, Gmail, Google, Google Play и не только
При попытке войти в Instagram* на экране смартфона появляется надпись "невозможно обновить ленту". Пользователи Facebook* также не могут зайти в приложение – оно выкидывает из системы.
По состоянию на вечер, 5 марта, о неполадках в работе Facebook* сообщили более 90 тысяч пользователей, о сбое в работе Instagram* – более 50 тысяч человек, передаёт Downdetector – сайт, на котором отслеживается работа социальных сетей по всему миру.
Юзеры пишут о плохой работе X (Twitter), Gmail, WhatsApp, TikTok и других сервисов.
Как сообщает западное издание Associated Press, причина масштабного сбоя может состоять в повреждении интернет-магистрали в Красном море. Йеменские повстанцы-хуситы могли перебить три кабеля, проходящих по дну моря и обеспечивающих работу глобального интернета и телекоммуникаций, уточняет СМИ.
* принадлежит Meta — запрещённой в России экстремистской организации