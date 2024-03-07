https://ukraina.ru/20240307/1053744787.html

"Шоковая терапия": эксперт объяснил, почему Россия должна заявить про агрессию стран НАТО и ответный удар

"Шоковая терапия": эксперт объяснил, почему Россия должна заявить про агрессию стран НАТО и ответный удар - 07.03.2024 Украина.ру

"Шоковая терапия": эксперт объяснил, почему Россия должна заявить про агрессию стран НАТО и ответный удар

России необходимо инициировать рассмотрение в Совбезе ООН фактов агрессии отдельных стран ЕС и блока НАТО. От увещеваний бывших партнеров России надо переходить к "шоковой терапии". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-03-07T04:10

2024-03-07T04:10

2024-03-07T04:10

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Важно рассказать о политико-дипломатических мерах прикрытия наших войск. Во-первых, России необходимо инициировать рассмотрение в Совбезе ООН фактов агрессии против РФ отдельных стран ЕС и блока НАТО, рассказал специалист.Конечно, резолюцию с осуждением действий США и их союзников принять в Совбезе НАТО не получится. Но главное, что в ходе обсуждения Россия сможет четко обозначить свою позицию, добавил он.Для большей убедительности решимости отстаивать право на самооборону, в ходе заседания Совбеза ООН России следует прямо назвать предполагаемые цели наших ударов. От увещеваний бывших партнеров и в отношении их России надо переходить к "шоковой терапии", указал политолог.В целом России необходимо не на словах, а на деле признать наступление новой эры дипломатии, которая будет осуществляться с позиции силы. Международные законы, договоры, договоренности и "Правила, устанавливаемые США" к сожалению, больше не работают, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240306/1053723341.html

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