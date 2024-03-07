"Шоковая терапия": эксперт объяснил, почему Россия должна заявить про агрессию стран НАТО и ответный удар - 07.03.2024 Украина.ру
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"Шоковая терапия": эксперт объяснил, почему Россия должна заявить про агрессию стран НАТО и ответный удар
"Шоковая терапия": эксперт объяснил, почему Россия должна заявить про агрессию стран НАТО и ответный удар - 07.03.2024 Украина.ру
"Шоковая терапия": эксперт объяснил, почему Россия должна заявить про агрессию стран НАТО и ответный удар
России необходимо инициировать рассмотрение в Совбезе ООН фактов агрессии отдельных стран ЕС и блока НАТО. От увещеваний бывших партнеров России надо переходить к "шоковой терапии". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-03-07T04:10
2024-03-07T04:10
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Важно рассказать о политико-дипломатических мерах прикрытия наших войск. Во-первых, России необходимо инициировать рассмотрение в Совбезе ООН фактов агрессии против РФ отдельных стран ЕС и блока НАТО, рассказал специалист.Конечно, резолюцию с осуждением действий США и их союзников принять в Совбезе НАТО не получится. Но главное, что в ходе обсуждения Россия сможет четко обозначить свою позицию, добавил он.Для большей убедительности решимости отстаивать право на самооборону, в ходе заседания Совбеза ООН России следует прямо назвать предполагаемые цели наших ударов. От увещеваний бывших партнеров и в отношении их России надо переходить к "шоковой терапии", указал политолог.В целом России необходимо не на словах, а на деле признать наступление новой эры дипломатии, которая будет осуществляться с позиции силы. Международные законы, договоры, договоренности и "Правила, устанавливаемые США" к сожалению, больше не работают, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240306/1053723341.html
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новости, россия, сша, запад, оон, совбез, нато, безопасность, дипломатия
Новости, Россия, США, Запад, ООН, Совбез, НАТО, безопасность, дипломатия

"Шоковая терапия": эксперт объяснил, почему Россия должна заявить про агрессию стран НАТО и ответный удар

04:10 07.03.2024
 
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России необходимо инициировать рассмотрение в Совбезе ООН фактов агрессии отдельных стран ЕС и блока НАТО. От увещеваний бывших партнеров России надо переходить к "шоковой терапии". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Важно рассказать о политико-дипломатических мерах прикрытия наших войск. Во-первых, России необходимо инициировать рассмотрение в Совбезе ООН фактов агрессии против РФ отдельных стран ЕС и блока НАТО, рассказал специалист.
Конечно, резолюцию с осуждением действий США и их союзников принять в Совбезе НАТО не получится. Но главное, что в ходе обсуждения Россия сможет четко обозначить свою позицию, добавил он.
"В случае продолжение участия западных стран в обеспечении ударов по территории России ответные удары последуют по заводам и базам хранения ракет и самолетов на территории стран НАТО в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - отметил Подлесный.
Для большей убедительности решимости отстаивать право на самооборону, в ходе заседания Совбеза ООН России следует прямо назвать предполагаемые цели наших ударов. От увещеваний бывших партнеров и в отношении их России надо переходить к "шоковой терапии", указал политолог.
В целом России необходимо не на словах, а на деле признать наступление новой эры дипломатии, которая будет осуществляться с позиции силы. Международные законы, договоры, договоренности и "Правила, устанавливаемые США" к сожалению, больше не работают, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
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