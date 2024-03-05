Вадим Козюлин: Даже если Россия отстанет и пропустит удар НАТО, ее спасет территория и ядерный щит
14:26 05.03.2024 (обновлено: 15:08 05.03.2024)
© Sputnik / Асель СыдыковаВадим Козюлин интервью
© Sputnik / Асель Сыдыкова
Издаваемый Минобороны РФ журнал "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов
Страны НАТО напуганы сегодняшней ситуацией в мире. Но они вооружаются, а готовность поддержать Украину при любой ситуации настораживает Россию и вынуждает её готовиться к самым негативным сценариям, считает профессор Академии военных наук, заведующий Центром Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
– Вадим Борисович, насколько я понимаю, под этим вероятным противником Минобороны имеет в виду страны НАТО. В состоянии ли Альянс проводить такого рода операции?
– НАТО по-прежнему остается сильнейшим блоком в мире. Безусловно, они в состоянии проводить такого рода операции.
Конечно, Запад превосходит нас по количеству воздушных, наземных и бронетанковых средств. И теоретически такой сценарий возможен. Но только теоретически, потому что нападать на ядерную державу весьма опасно. В НАТО это очень четко сознают.
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Да, ядерное оружие нас хорошо защищает, но военные должны быть готовы к самым различным, даже невероятным сценариям, которые, как правило, и случаются, чтобы это не стало неожиданностью для министерства обороны. Готовиться в том числе и к такому развитию событий – это совершенно правильное направление мыслей и действий.
– Насколько я понимаю, в этом отношении у нас должна быть полностью готовая система противовоздушной обороны. И все равно есть мнение, что, несмотря на то, что мы сейчас пропускаем отдельные удары ВСУ, она остается лучшей в мире. Хватит ли ее способности для отражения такого массированного удара?
– Для отражения именно такого массированного удара возможностей не хватит, потому что удары могут наноситься с разных направлений, откуда их не ждёшь.
Стоит помнить, что у стран НАТО достаточно большой подводный флот, который может скрытно разместиться где угодно.
Россия – самая большая страна мира. Прикрыть всю территорию невозможно. Да, возможно прикрыть ключевые точки. Хотя стопроцентной защиты не дает ни одна система ПВО.
Конечно, российское ПВО считается одной из лучших в мире. У нас много производителей противовоздушных средств, а также очень старая и опытная, доказавшая профессионализм во многих военных конфликтах разных времен инженерная школа.
– Вы сказали, что Россия – самая большая страна мира по площади. Может быть, именно поэтому такая атака НАТО не будет результативной, поскольку мы не Ирак и не Югославия, нас нельзя так просто разбомбить.
– Мы не Ирак и не Югославия. Кроме того, мы одна из двух величайших в мире ядерных держав. Поэтому все эти сценарии только гипотетические. На практике и НАТО, и Россия видят такой конфликт в кошмарном сне.
Вероятность его не очень велика, но любую вероятность нужно иметь в виду, равно как и сценарий реагирования на такой удар, что, собственно, и делает Министерство обороны.
– Вы сказали, что НАТО превосходит нас по количеству бронетехники, зато мы превосходим Запад в плане опыта ведения большой сухопутной войны. Что важнее?
– Мы же не знаем, как будет проходить этот конфликт в реальной жизни. Это все очень умозрительно. Наши теоретические представления имеют мало проку.
– Каким вообще должен быть исход СВО, чтобы НАТО в принципе не думало о войне с Россией?
– Мы видим, что страны НАТО напуганы сегодняшней ситуацией в мире. Но они вооружаются, а готовность поддержать Украину при любой ситуации настораживает и нас и тоже вынуждают нас быть готовыми к самым негативным сценариям.
Именно поэтому нам необходимо иметь хорошо оснащенные вооруженные силы, развивать нашу технику, разрабатывать новые системы, искусственный интеллект, шагать семимильными шагами, в том числе и в военной сфере.
Тут отставать нельзя. Мы же видим, что отставание в новейших вооружениях может моментально дать негативный эффект. Поэтому мы должны если не опережать, то хотя бы не отставать от ведущих разработчиков.
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