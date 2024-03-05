https://ukraina.ru/20240305/1053710381.html

Вадим Козюлин: Даже если Россия отстанет и пропустит удар НАТО, ее спасет территория и ядерный щит

Вадим Козюлин: Даже если Россия отстанет и пропустит удар НАТО, ее спасет территория и ядерный щит - 05.03.2024 Украина.ру

Вадим Козюлин: Даже если Россия отстанет и пропустит удар НАТО, ее спасет территория и ядерный щит

Издаваемый Минобороны РФ журнал "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов

2024-03-05T14:26

2024-03-05T14:26

2024-03-05T15:08

интервью

россия

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нато

ядерное оружие

пво

минобороны рф

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Страны НАТО напуганы сегодняшней ситуацией в мире. Но они вооружаются, а готовность поддержать Украину при любой ситуации настораживает Россию и вынуждает её готовиться к самым негативным сценариям, считает профессор Академии военных наук, заведующий Центром Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Вадим Борисович, насколько я понимаю, под этим вероятным противником Минобороны имеет в виду страны НАТО. В состоянии ли Альянс проводить такого рода операции?– НАТО по-прежнему остается сильнейшим блоком в мире. Безусловно, они в состоянии проводить такого рода операции.Конечно, Запад превосходит нас по количеству воздушных, наземных и бронетанковых средств. И теоретически такой сценарий возможен. Но только теоретически, потому что нападать на ядерную державу весьма опасно. В НАТО это очень четко сознают.Да, ядерное оружие нас хорошо защищает, но военные должны быть готовы к самым различным, даже невероятным сценариям, которые, как правило, и случаются, чтобы это не стало неожиданностью для министерства обороны. Готовиться в том числе и к такому развитию событий – это совершенно правильное направление мыслей и действий.– Насколько я понимаю, в этом отношении у нас должна быть полностью готовая система противовоздушной обороны. И все равно есть мнение, что, несмотря на то, что мы сейчас пропускаем отдельные удары ВСУ, она остается лучшей в мире. Хватит ли ее способности для отражения такого массированного удара?– Для отражения именно такого массированного удара возможностей не хватит, потому что удары могут наноситься с разных направлений, откуда их не ждёшь.Стоит помнить, что у стран НАТО достаточно большой подводный флот, который может скрытно разместиться где угодно.Россия – самая большая страна мира. Прикрыть всю территорию невозможно. Да, возможно прикрыть ключевые точки. Хотя стопроцентной защиты не дает ни одна система ПВО.Конечно, российское ПВО считается одной из лучших в мире. У нас много производителей противовоздушных средств, а также очень старая и опытная, доказавшая профессионализм во многих военных конфликтах разных времен инженерная школа.– Вы сказали, что Россия – самая большая страна мира по площади. Может быть, именно поэтому такая атака НАТО не будет результативной, поскольку мы не Ирак и не Югославия, нас нельзя так просто разбомбить.– Мы не Ирак и не Югославия. Кроме того, мы одна из двух величайших в мире ядерных держав. Поэтому все эти сценарии только гипотетические. На практике и НАТО, и Россия видят такой конфликт в кошмарном сне.Вероятность его не очень велика, но любую вероятность нужно иметь в виду, равно как и сценарий реагирования на такой удар, что, собственно, и делает Министерство обороны.– Вы сказали, что НАТО превосходит нас по количеству бронетехники, зато мы превосходим Запад в плане опыта ведения большой сухопутной войны. Что важнее?– Мы же не знаем, как будет проходить этот конфликт в реальной жизни. Это все очень умозрительно. Наши теоретические представления имеют мало проку.– Каким вообще должен быть исход СВО, чтобы НАТО в принципе не думало о войне с Россией?– Мы видим, что страны НАТО напуганы сегодняшней ситуацией в мире. Но они вооружаются, а готовность поддержать Украину при любой ситуации настораживает и нас и тоже вынуждают нас быть готовыми к самым негативным сценариям.Именно поэтому нам необходимо иметь хорошо оснащенные вооруженные силы, развивать нашу технику, разрабатывать новые системы, искусственный интеллект, шагать семимильными шагами, в том числе и в военной сфере.Тут отставать нельзя. Мы же видим, что отставание в новейших вооружениях может моментально дать негативный эффект. Поэтому мы должны если не опережать, то хотя бы не отставать от ведущих разработчиков.

https://ukraina.ru/20240208/1053158672.html

https://ukraina.ru/20240305/1053706407.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, нато, ядерное оружие, пво, минобороны рф