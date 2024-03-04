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"Русская мечта" от волхвов до большевиков: экзоскелет СВО и коды воскрешения

"Русская мечта" от волхвов до большевиков: экзоскелет СВО и коды воскрешения - 04.03.2024 Украина.ру

"Русская мечта" от волхвов до большевиков: экзоскелет СВО и коды воскрешения

Общественно-политическая неделя началась с выступлений в кластере "Ломоносов", где иностранцы говорили о многополярном мире. Завершилась же она обсуждением проблем государствообразующего народа и вопросов, казалось бы, подзабытого Русского мира - глобальной архитектуры, текущее положение которой определяют СВО и грядущие президентские выборы.

2024-03-04T19:09

2024-03-04T19:09

2024-03-04T20:07

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В Общественной палате России состоялся экспертный форум движения "Русская мечта" на тему "Будущее России: ответы на вызовы времени". В мероприятии приняли участие около 130 общественных деятелей из 30 регионов России: от Калининграда и Донецка до Владивостока и Сахалина. Спикерам выделили по пять минут на прочтение доклада, зачитали меморандум о поддержке президента России Владимира Путина и политической системы, а в перерыве попросили гостей ответить на вопросы о том, каким они видят будущее нашей страны. По итогам форума все выступления оформят в сборник, выпустят тираж и направят в регионы.Русские кодыДухоподъемной речью открыл форум писатель, председатель "Русской мечты" Александр Проханов. Он говорил о русских кодах, которые движут народ к мечте. По его словам, это коды "взыскания, священного труда, воскрешения, общего дела, оборонного сознания и русского чуда", которые активировал в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин."Эти коды можно объединить в некую сакральную триаду, которая находится в недрах движения "Русской Мечты" и является синтезом наших представлений и усилий. Эта триада состоит из следующих постулатов: Один народ — одна судьба — одна победа", - сказал Проханов.От волхвов до большевиков через все русское миросознание проходит образ государства абсолютной справедливости, сказал он. И русская мечта - это состояние ожидания, вымаливания удивительного доброго и сильного государства, которое установило бы гармонию во всей Вселенной."Русские люди, какими бы кромешными трудами они ни занимались, нуждаются в небесном. У них загораются глаза, когда с ними говорят не только о выработке труда и бюджетах, но и о высших смыслах, ради которых и создана Россия, ради которых они здесь живут, трудятся, умирают, поклоняются могилам своих предков", — заявил Проханов.Форум организовали для того, чтобы иметь возможность поговорить с общественниками и экспертами о русской мечте и образе будущего, стоящих перед страной вызовах и триумфальных свершениях, сказал председатель правления движения Олег Розанов. По его словам, Россия находится в переломном моменте, и наступит он, вероятно, через две недели - на выборах главы государства. Розанов несколько переиначил плакат Владимира Маяковского образца 1921 года, и заявил по-наркомпросовски:"Каждый опущенный в урну бюллетень — это удар по врагу", - сказал он. В России "началось плодоношение", пояснил Проханов уже после выступления. Люди просыпаются от ретропии (глобальной ностальгии по прошлому. - Ред.), им хочется что-то сотворить - хоть у простого человека и нет возможности построить плотину или улететь на Марс, у него есть "какая-то среда, где он ищет реализацию своего стремления к добру, красоте, благу", сказал он. Движение "Русская мечта" стремится объединить разные проекты таких творцов, чтобы их малое дело стало вселенским, огромным, а сами они почувствовали, что нужны."Была такая страна - Советский Союз. У нее кроме автоматов Калашникова и [пистолетов] ТТ были ядерные подводные лодки. И она сдулась в течение нескольких лет! Это стало возможным потому, что внутри Советского Союза медленно, год от года создавался слой ненавидящих свою Родину. Этот слой был среди дипломатов, журналистов, писателей, военных и даже церковников. Когда этот слой разросся настолько, что в нем можно было найти ядра - и ими оказались Горбачев, Шеварнадзе… стране пришел конец", - сказал он.Сегодня негативный слой все так же велик: часть "ушла туда" и создала свои клубы, опираясь на глубинное неприятие русского развития, часть стремится создать собственный центр. "Молю Бога, что у России не стоит Ельцин или Горбачев, а центр защищен не просто ракетами", - добавил Проханов.Явления странныеПисатель Юрий Поляков обратил внимание на то, что в своём послании Путин почти ничего не сказал о деятелях культуры, творческой интеллигенции и их вкладе в будущую победу."Это не случайно. Если говорить прямо, сказать ему, в общем-то было нечего. Потому что наша культура, за исключением таких оазисов как издательство "Вече" и газета "Завтра", фактически на военные рельсы не перестроилась за два года. Для сравнения - уже где-то к концу 1941-года вся культура мощно работала на победу", - сказал он.Явления странные и несопоставимые с реальностью мы сейчас наблюдаем, добавил Поляков. Например, эмблема Общественной палаты - Минин и Пожарский. А с января с обложки флагмана патриотической литературы "Наш современник" герои народного ополчения исчезли, превратившись в "какие-то оттенки серого". Или скандал вокруг поставленного в "Табакерке" спектакля со сценами "явно пропагандирующими нетрадиционные отношения". Поляков обратил внимание на то, что те, кто протестовал против начала специальной военной операции на Украине два года назад, до сих пор занимают свои места - руководят тем, чем они руководили."Главным событием в кинопрокате была экранизация "Мастер и Маргарита". Не буду ее анализировать, но почему-то в это время ее доверили гражданину Америки, который, конечно, снял ее с американских позиций в отношении нашей советской эпохи", - добавил Поляков.В литературном пространстве России, продолжил Поляков, все так же происходит что-то не очень удачное. Ассоциация союзов писателей и издателей России - сокращенно АСПИР - за два года СВО не сделала ни одного заявления о своем отношении к ней."То есть, структура, созданная государством, щедро финансируется, руководят ей уважаемые люди. Но! Чтобы не раскалывать писательское единство…", - продолжил он. - "А зачем нам такое писательское единство, которое по форме похоже на фигуры умолчания, на переднем крае борьбы за Русский мир?"Грустно, анализировать - нет времени, подчеркнул Поляков. И предложил создать Всероссийский художественный совет на базе "Русской мечты", который мог бы через региональные отделения посещать кино- и театральные премьеры, высказывать свое мнение - опять же, с позиций профессионалов и патриотов."Дальше не буду продолжать, вы все знаете сами", - заключил он.Экзоскелет СВОЭкзоскелет изначально создавался для детей, сказал Александр Воробьев, заслуженный деятель науки, производитель биопротезов из Волгограда. Но остаться в стороне от специальной военной операции ученый не мог: первым воплощением русской мечты в виде экзоскелета стал пациент из Дагестана.В волгоградский центр приезжают бойцы СВО из разных городов. С технологией производства экзоскелетов знакомят студентов. Воробьев обратил внимание на то, что даже после операций студенты продолжают общаться с пациентами. Он считает, что это - тоже один из кодов русской ментальности."Они узнают от них правду. И далее - совершенно новый эффект. Катя, студентка третьего курса, пообщавшись с бойцом из Владивостока, летом собралась, поехала в военно-медицинскую академию и привела к нам за руку еще одного пациента. Сейчас он в Волгограде, она помогает ему делать экзоскелет", - рассказал он. - "Лена, студентка шестого курса, увидела, какие это замечательные ребята, и родилась идея портретной галереи героев СВО".Так добро порождает добро, отметил Воробьев, и задался вопросом: "Разве это не сплочение общества перед вызовами извне?". Ученый верит, что однажды этот эффект усилится в сотни, тысячи раз, накопит критическую массу и начнет превалировать над злом.О значении СВО, вероятно, будут написаны сотни книг, продолжил военный эксперт Владислав Шурыгин. По его мнению, спецоперация стала "очистительной грозой для общества"."Мы - одна страна - воюем против 30 стран НАТО на территории Украины. Только это поставило общество перед зеркалом, в котором оно увидело само себя", - сказал он и порадовался бегству "волны либералов", испугавшихся мобилизации. - "Осень 2022-го года очень похожа на осень 1941-го, когда оказалось, что мы проводили военную реформу, но не ту, которую надо. Готовились к войне, но не той, которая началась".По его словам, решение о частичной мобилизации было принято якобы в течение одного часа. До этого часа, добавил он, было "огромное вранье, понимаете?""В какой-то степени произошло чудо, когда вдруг все мороки рухнули, начали говорить правду. Нельзя сказать, что она везде торжествует, но произошло главное: начала строиться и, можно сказать, выстроена наша новая российская, русская армия, которая побеждает", - сказал он.На Западе планировали, что российские войска перейдут в глобальную оборону и начнется война на истощение, но армия взяла под контроль Марьинку в ДНР. Позже - Авдеевку, на которой, по словам Шурыгина, держалась вся украинская оборона. Это говорит о том, что Россия получила инструмент, которым можно выигрывать войну, добавил он."И теперь наша задача, как сказал президент, тех людей, которые обеспечивают будущее страны, цивилизации, сделать элитой, которая войдет в эту цивилизацию как элита управления. Как элита, которая не просто победила там, но и победила во всем остальном", - сказал он.Кто разберется с колониальным игом?СВО идет третий год, а научное сообщество "просто игнорирует то, что происходит", заявил историк русской философии Анатолий Черняев. Подписанты петиции против спецоперации продолжают работать, получать гранты и продвигаться по карьерной лестнице, считает он. Черняев привел в пример Евразийский философский конгресс, который состоялся в Центре международной торговли в Москве. Премию вручили директору Института философии, академику Гусейнову."Если сфокусироваться на теме демографии, народа, населения, буквально в декабре на последнем Ученом совете за 2023 года Институт философии [РАН] отдал в печать монографию под названием "Суицид и эвтаназия в биоэтике". Мы говорим о факторах рождаемости, сбережения народа, более широко берем психологические, социальные, духовные, культурные моменты, а есть технологии, люди, концепции, программы, которые работают напрямую на уничтожение народа", - сказал он.По его мнению, эта книга посвящена "критике российского законодательства, которое запрещает эвтаназию, пропаганде суицида". Параллельно с этим изучаются "цифровая любовь", "жизнь с голограммами". Журнал "Логос" периодически номинируется на премии, публикует эротические и сексуальные исследованиями - "не одно десятилетие они выкуют такие демонические номера", сказал Черняев."В общем, мы находимся в состоянии колонизации, когда наши социально-гуманитарные науки колонизованы нашим врагом. Они являются таким же инструментом, как война идеологическая и экономическая, я бы сказал концептуальная война", - сказал он.Выходом Черняев рассматривает "свержение колониального ига", и надеется на ребят, которые вернутся из зоны боевых действий. Им, считает он, не придется объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо, что есть "гендерные исследования", и почему их нужно запретить в России. Каковы истинные ценности, русское мировоззрение, за что люди проливают кровь и кладут жизни.В пример Черняев привел 20-летнего сотрудника Донецкого общевойскового командного училища, недавнего выпускника. Парень, возможно, и "не может похвастаться каким-то образованием", но когда он говорил - философы слушали. Всего на форуме выступили более 60 экспертов, ученых, общественных деятелей и мыслителей. Каждое выступление было ярким и интересным. Например, председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев выступил с программой экономических реформ. Поэт Леван Васадзе извинился, что подготовил доклад о демографии русских - хотя сам русофил, но выходец из Грузии. Товарищ по движению из Владивостока его поправил: извиняться не за чем, я сам украинец, но вместе мы - русские. Историк Артем Ольхин поднял проблему демографии в ДНР, а депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут напомнил: перед Ялтинской конференцией был Нюрнбергский процесс.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

эксклюзив, русская культура, философия, сво, элита