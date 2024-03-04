https://ukraina.ru/20240304/1053696536.html

Инвалидов в ВСУ: на Украине придумали, как поднять мобилизационный потенциал

Инвалидов в ВСУ: на Украине придумали, как поднять мобилизационный потенциал - 04.03.2024 Украина.ру

Инвалидов в ВСУ: на Украине придумали, как поднять мобилизационный потенциал

Младший лейтенант Национальной гвардии Украины Сергей Позняк предложил пересмотреть инвалидов II и III группы и отправить в ВСУ. Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев 24"

2024-03-04T16:30

2024-03-04T16:30

2024-03-04T16:31

новости

украина

инвалиды

инвалидность

нацгвардия

всу

призыв

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101512/15/1015121570_0:83:2744:1626_1920x0_80_0_0_1e6a0ea2be0a7d60ce234d2e17443f9e.jpg.webp

"Мы знаем, что мобилизационный потенциал немного упал, поэтому нам нужно эти параметры подтягивать. Нужно пересмотреть всех, кто имеет II и III группы (инвалидности. – Ред.) на предмет возможности использования их в войсках", - заявил Позняк.По его словам, военная служба не всегда связана непосредственно с участием в боевых действиях. "Есть штабная работа, есть фортификационная работа, есть учения, есть инструкторская работа. В принципе, в нашей ситуации, эта норма оправдана", - пояснил младший лейтенант.Накануне украинский военнопленный Василий Кулачук рассказал, что на Украине военкомы отправляют на фронт всех без исключения, даже людей с серьезными заболеваниями. Украинский военнослужащий признался, что имеет серьезное психическое расстройство - раздвоение личности, но, несмотря на это, его мобилизовали на фронт.По словам Кулачука, до поездки на позиции он прошел медицинское обследование в районном центре. Там у него также обнаружили обезвоживание и воспаление позвоночника, однако и это не стало причиной для признания его непригодным к военной службе.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.

https://ukraina.ru/20240304/1053686064.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, инвалиды, инвалидность, нацгвардия, всу, призыв, мобилизация