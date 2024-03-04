Инвалидов в ВСУ: на Украине придумали, как поднять мобилизационный потенциал - 04.03.2024 Украина.ру
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Инвалидов в ВСУ: на Украине придумали, как поднять мобилизационный потенциал
Инвалидов в ВСУ: на Украине придумали, как поднять мобилизационный потенциал - 04.03.2024 Украина.ру
Инвалидов в ВСУ: на Украине придумали, как поднять мобилизационный потенциал
Младший лейтенант Национальной гвардии Украины Сергей Позняк предложил пересмотреть инвалидов II и III группы и отправить в ВСУ. Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев 24"
2024-03-04T16:30
2024-03-04T16:31
новости
украина
инвалиды
инвалидность
нацгвардия
всу
призыв
мобилизация
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"Мы знаем, что мобилизационный потенциал немного упал, поэтому нам нужно эти параметры подтягивать. Нужно пересмотреть всех, кто имеет II и III группы (инвалидности. – Ред.) на предмет возможности использования их в войсках", - заявил Позняк.По его словам, военная служба не всегда связана непосредственно с участием в боевых действиях. "Есть штабная работа, есть фортификационная работа, есть учения, есть инструкторская работа. В принципе, в нашей ситуации, эта норма оправдана", - пояснил младший лейтенант.Накануне украинский военнопленный Василий Кулачук рассказал, что на Украине военкомы отправляют на фронт всех без исключения, даже людей с серьезными заболеваниями. Украинский военнослужащий признался, что имеет серьезное психическое расстройство - раздвоение личности, но, несмотря на это, его мобилизовали на фронт.По словам Кулачука, до поездки на позиции он прошел медицинское обследование в районном центре. Там у него также обнаружили обезвоживание и воспаление позвоночника, однако и это не стало причиной для признания его непригодным к военной службе.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
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новости, украина, инвалиды, инвалидность, нацгвардия, всу, призыв, мобилизация
Новости, Украина, инвалиды, инвалидность, Нацгвардия, ВСУ, призыв, мобилизация

Инвалидов в ВСУ: на Украине придумали, как поднять мобилизационный потенциал

16:30 04.03.2024 (обновлено: 16:31 04.03.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста украинских военных во Львове
Акция протеста украинских военных во Львове - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Младший лейтенант Национальной гвардии Украины Сергей Позняк предложил пересмотреть инвалидов II и III группы и отправить в ВСУ. Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев 24"
"Мы знаем, что мобилизационный потенциал немного упал, поэтому нам нужно эти параметры подтягивать. Нужно пересмотреть всех, кто имеет II и III группы (инвалидности. – Ред.) на предмет возможности использования их в войсках", - заявил Позняк.
По его словам, военная служба не всегда связана непосредственно с участием в боевых действиях.
"Есть штабная работа, есть фортификационная работа, есть учения, есть инструкторская работа. В принципе, в нашей ситуации, эта норма оправдана", - пояснил младший лейтенант.
Накануне украинский военнопленный Василий Кулачук рассказал, что на Украине военкомы отправляют на фронт всех без исключения, даже людей с серьезными заболеваниями. Украинский военнослужащий признался, что имеет серьезное психическое расстройство - раздвоение личности, но, несмотря на это, его мобилизовали на фронт.
По словам Кулачука, до поездки на позиции он прошел медицинское обследование в районном центре. Там у него также обнаружили обезвоживание и воспаление позвоночника, однако и это не стало причиной для признания его непригодным к военной службе.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
Денис Малюська - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
10:42
Коррупционеров и нарушителей предложил отправлять в ВСУ глава Минюста УкраиныГлава министерства юстиции Украины Денис Малюська порассуждал, каких осужденных можно мобилизовать и отправить на фронт, передает РБК-Украина
 
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