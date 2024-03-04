https://ukraina.ru/20240304/1053691863.html

"Суматоха на праймериз". Почему впервые проиграл Трамп

"Суматоха на праймериз". Почему впервые проиграл Трамп - 04.03.2024 Украина.ру

"Суматоха на праймериз". Почему впервые проиграл Трамп

одержала первую, но чисто символическую победу на республиканских праймериз в насквозь демократическом столичном городе Вашингтон (округ Колумбия) при общей... Украина.ру, 04.03.2024

2024-03-04T14:49

2024-03-04T14:49

2024-03-04T14:50

эксклюзив

сша

выборы

дональд трамп

джо байден

праймериз

скандал

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Никки Хейли одержала первую, но чисто символическую победу на республиканских праймериз в насквозь демократическом столичном городе Вашингтон (округ Колумбия) при общей явке около двух тысяч избирателей.Это произошло после того, как главный республиканский кандидат Дональд Трамп выиграл все предыдущие праймериз и кокусы. А главное, он одержал победу в родном штате Никки Хейли, Южной Каролине, где у нее были хотя бы теоретические шансы ввязаться в сколько-нибудь перспективную борьбу с Трампом.Зато в Вашингтоне все вышло по-другому. За Хейли проголосовали почти 63% республикански настроенных вашингтонцев, а за Трампа лишь – 33%.Таким образом Никки получит голоса всех 19 выборщиков от округа Колумбия, а значит, теперь в ее зачете будет 43 выборщика.Конечно, общего расклада в рядах республиканцев это не изменит. Ведь в активе Трампа уже сейчас имеется 247 выборщиков. А всего в ходе праймериз и кокусов (в зависимости от политической традиции каждого отдельно взятого штата) республиканцы выбирают 2429 делегатов на съезд партии, которые представят свои штаты в июле, чтобы официально объявить кандидата в президенты от республиканцев.Но дело даже не в явном несоответствии наличного числа выборщиков.Победа в Вашингтоне станет для Никки Хейли по настоящему пирровой, потому что этот символический успех практически наверняка будет стоить ей голосов республиканцев в других штатах, где город Вашингтон, очень мягко говоря, не любят.Не любят не столько потому, что это столица, а, скорее, в силу того, что округ Колумбия считается местом проживания специфической касты американской бюрократии – профессиональных чиновников, которые всегда работают по большей части не на свою страну, а на разнообразные транснациональные корпорации, прежде всего, связанные с торговлей вооружениями, нефтью и газом.На своеобразном сленге трампистов это место обычно называется "Вашингтонским болотом".И вот его-то обитатели очень любят Хейли – прежде всего, потому, что она выступает за эскалацию на Украине и в Газе, ничем не отличаясь в этом смысле от Джо Байдена или Энтони Блинкена. В то время как сторонники Трампа мечтают о том, чтобы болото было наконец-то осушено.Голосование за Никки скорее убеждает их, что болотное лобби нужно давить до конца – естественно, в политическом смысле."Никки решительно отвергнута по всей Америке, но лоббисты и инсайдеры округа Колумбия, который хотят сохранить провальный статус-кво, только что провозгласили ее Королевой Болота", – с иронией прокомментировали столичные успехи Хейли в штабе у Трампа.И действительно – для жителя американской республиканской глубинки активная поддержка "болотных обитателей" из Вашингтона скорее является антирекламой, которая дополнительно отталкивает от Хейли.Трамписты на полную используют это уже 5 марта, во время так называемого "супервторника", когда праймериз и кокусы обеих ведущих политических партий пройдут сразу в 15 штатах и на одной заморской территории США.В этот день у республиканцев решится судьба голосов сразу 874 выборщиков. И штаб Трампа уже достаточно уверенно предсказывает, что он получит как минимум 773 этих важнейших для выдвижения голосов."Суматоха на праймериз. Впервые за два месяца что-то хорошее случилось у Никки Хейли. Она выиграла в округе Колумбия – получив там 63% против 33% у Трампа. Победа в общем символическая – явка составляла лишь 2000 избирателей. И получила у Хейли только 19 делегатов.Но это первая территория, где выиграла Хейли. Видно, что вашингтонский гадюшник совсем не выносит Трампа. Ведь он обещает устроить масштабные чистки в случае победы – и отправить на мороз десятки тысяч либеральных аппаратчиков спецслужб и Пентагона.Правда, больше нигде Хейли уже не выиграет. Впереди "Супервторник" 5 марта – и Трамп лидирует во всех пятнадцати из пятнадцати голосующих тогда (в этот день) штатов. Хейли придётся выходить из гонки сразу после этого. Но она ещё продолжает надеяться на некий форс-мажор у Трампа – вроде снятия с выборов.Как раз сегодня может быть вынесено долгожданное решение Верховного суда о возможности участия Трампа в праймериз и выборах. Особых сюрпризов никто не ждёт – судьи в количестве 6 против 3 или 7 против 2 проголосуют в пользу Трампа. Но всегда возможны некие неожиданности.Хейли ещё пытается шантажировать – мол, если Трамп не возьмёт её к себе в команду, то она расколет республиканский электорат. Хейли даже предлагают стать независимым кандидатом – и спойлером Трампа. Впрочем, её безумная ястребиная повестка мало кому интересна, и наберёт она тогда даже меньше, чем Роберт Кеннеди или социалист Корнел Уэст", – отмечает в своём тг-канале эксперт-американист Малек Дудаков.Действительно, вдобавок ко всему Верховный суд США около 18.00 по московскому времени вынесет решение о праве Дональда Трампа участвовать в первичных выборах в Колорадо, где президентские праймериз пройдут как раз во время "супервторника".Причем в случае ожидаемого положительного для Трампа исхода это также не позволит убрать его фамилию из бюллетеней и в других штатах – в Иллинойсе и Мэне, где демократы также предпринимали попытки обнулить своего конкурента еще на этапе праймериз, спекулируя по поводу его недоказанной роли в инциденте вокруг нападения на Капитолий 6 января 2021 года. Более того, в штате Колорадо адвокаты Демпартии достали с этой целью антикварную поправку эпохи завершения Гражданской войны.В сухом остатке предстоящий "супервторник", судя по всем ожиданиям, будет концом реальной предвыборной кампании Никки Хейли.Считается, что истеблишмент будет уговаривать ее не выходить из борьбы в праймериз до конца – исключительно на тот случай, если Трампа все-таки получится нейтрализовать судебными исками. И тогда Хейли враз предстала бы перед республиканской публикой в качестве безальтернативного кандидата.Но после поражения в родном штате Южная Каролина этот сценарий становится все слабее – несмотря на ожидаемый успех в столичном городе Вашингтон, который, как мы уже сказали, скорее пойдет Никки не в плюс, а в минус:"Главный итог праймериз в Южной Каролине – это то, что к Никки Хейли теперь и официально приклеился ярлык неудачницы. Проиграть в штате, где ты был губернатором всегда означало добровольный выход из гонки.Упираясь, Хейли пытается перехитрить саму себя. Сколько бы она не планировала дальше сидеть в засаде, лузер в американской политике есть лузер. То есть, даже если Трампа и снимут (например, посадив), заменой ему, вероятно, станет кто-то совсем другой. То есть не "лузер" Хейли", – пишет об этом известный американист Валентин Богданов.

https://ukraina.ru/20240226/1053527406.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Александр Сокуренко

эксклюзив, сша, выборы, дональд трамп, джо байден, праймериз, скандал