Зеленский оценил ситуацию на польско-украинской границе
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Ситуация на границе Польши и Украины вышла за пределы экономики, заяивл президент Украины Владимир Зеленский 3 марта в своём телеграм-канале
"Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали", — сказал Зеленский в видеообращении.
Он подчеркнул, что Польше не нужно использовать ситуацию на Украине "во внутренней политической борьбе".
Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 февраля заявлял, что Варшава договаривается с Киевом о временном полном закрытии границы для товаров, следующих в обе стороны. В Киеве эти переговоры не подтвердили.
В начале февраля начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.