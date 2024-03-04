https://ukraina.ru/20240304/1053686222.html

Зеленский оценил ситуацию на польско-украинской границе

Зеленский оценил ситуацию на польско-украинской границе - 04.03.2024 Украина.ру

Зеленский оценил ситуацию на польско-украинской границе

Ситуация на границе Польши и Украины вышла за пределы экономики, заяивл президент Украины Владимир Зеленский 3 марта в своём телеграм-канале

2024-03-04T10:40

2024-03-04T10:40

2024-03-04T10:40

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владимир зеленский

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акции протеста

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Он подчеркнул, что Польше не нужно использовать ситуацию на Украине "во внутренней политической борьбе".Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 февраля заявлял, что Варшава договаривается с Киевом о временном полном закрытии границы для товаров, следующих в обе стороны. В Киеве эти переговоры не подтвердили.В начале февраля начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.

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новости, украина, польша, владимир зеленский, туск, граница, протесты, акции протеста