Зеленский оценил ситуацию на польско-украинской границе - 04.03.2024 Украина.ру
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Зеленский оценил ситуацию на польско-украинской границе
Зеленский оценил ситуацию на польско-украинской границе - 04.03.2024 Украина.ру
Зеленский оценил ситуацию на польско-украинской границе
Ситуация на границе Польши и Украины вышла за пределы экономики, заяивл президент Украины Владимир Зеленский 3 марта в своём телеграм-канале
2024-03-04T10:40
2024-03-04T10:40
новости
украина
польша
владимир зеленский
туск
граница
протесты
акции протеста
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Он подчеркнул, что Польше не нужно использовать ситуацию на Украине "во внутренней политической борьбе".Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 февраля заявлял, что Варшава договаривается с Киевом о временном полном закрытии границы для товаров, следующих в обе стороны. В Киеве эти переговоры не подтвердили.В начале февраля начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
https://ukraina.ru/20240301/1053642249.html
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новости, украина, польша, владимир зеленский, туск, граница, протесты, акции протеста
Новости, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Туск, граница, протесты, акции протеста

Зеленский оценил ситуацию на польско-украинской границе

10:40 04.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Ситуация на границе Польши и Украины вышла за пределы экономики, заяивл президент Украины Владимир Зеленский 3 марта в своём телеграм-канале
"Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали", — сказал Зеленский в видеообращении.
Он подчеркнул, что Польше не нужно использовать ситуацию на Украине "во внутренней политической борьбе".
Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 февраля заявлял, что Варшава договаривается с Киевом о временном полном закрытии границы для товаров, следующих в обе стороны. В Киеве эти переговоры не подтвердили.
В начале февраля начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
- РИА Новости, 1920, 01.03.2024
1 марта, 05:48
Как акции протеста фермеров меняют ПольшуС 1 марта польские фермеры расширили свои акции на границу с Литвой, которую они обвиняют в реэкспорте украинского зерна. А встреча премьера Польши с протестующими накануне была безрезультатной
 
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