https://ukraina.ru/20240228/1053597180.html

Варшава намерена полностью закрыть границу для украинских товаров на неопределённый срок

Варшава намерена полностью закрыть границу для украинских товаров на неопределённый срок - 28.02.2024 Украина.ру

Варшава намерена полностью закрыть границу для украинских товаров на неопределённый срок

Варшава договаривается с Киевом о временном полном закрытии границы для товаров, следующих в обе стороны. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, передаёт РАР

2024-02-28T17:03

2024-02-28T17:03

2024-02-28T17:03

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В Польше добавили, что такое решение будет взаимно болезненным, так как Варшава имеет профицит торгового баланса с Киевом. Решение польского правительства связано с протестами фермеров и перевозчиков на украинской границе, которые с разной интенсивностью проходят с прошлого года. В начале февраля 2024-го, начался общепольский протест фермеров. Участники акции действую радикально, в том числе, уничтожают тонны украинской продукции – 25 февраля они высыпали на дорогу около 150 тонн зерна, следующего из Украины. Основное требование польских аграриев заключается в том, чтобы правительство ограничило импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

https://ukraina.ru/20240226/1053538365.html

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новости, польша, туск, украина, сельское хозяйство, экономика, протесты