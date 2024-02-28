Варшава намерена полностью закрыть границу для украинских товаров на неопределённый срок - 28.02.2024 Украина.ру
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Варшава намерена полностью закрыть границу для украинских товаров на неопределённый срок
Варшава намерена полностью закрыть границу для украинских товаров на неопределённый срок - 28.02.2024 Украина.ру
Варшава намерена полностью закрыть границу для украинских товаров на неопределённый срок
Варшава договаривается с Киевом о временном полном закрытии границы для товаров, следующих в обе стороны. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, передаёт РАР
2024-02-28T17:03
2024-02-28T17:03
новости
польша
туск
украина
сельское хозяйство
экономика
протесты
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В Польше добавили, что такое решение будет взаимно болезненным, так как Варшава имеет профицит торгового баланса с Киевом. Решение польского правительства связано с протестами фермеров и перевозчиков на украинской границе, которые с разной интенсивностью проходят с прошлого года. В начале февраля 2024-го, начался общепольский протест фермеров. Участники акции действую радикально, в том числе, уничтожают тонны украинской продукции – 25 февраля они высыпали на дорогу около 150 тонн зерна, следующего из Украины. Основное требование польских аграриев заключается в том, чтобы правительство ограничило импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
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новости, польша, туск, украина, сельское хозяйство, экономика, протесты
Новости, Польша, Туск, Украина, Сельское хозяйство, экономика, протесты

Варшава намерена полностью закрыть границу для украинских товаров на неопределённый срок

17:03 28.02.2024
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP / Czarek Sokolowski
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Варшава договаривается с Киевом о временном полном закрытии границы для товаров, следующих в обе стороны. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, передаёт РАР
"Я не скрываю, что мы говорим с Украиной о временном закрытии границы. Я готов к жёстким решениям относительно границы, но по согласованию с Украиной", – заявил Туск.
В Польше добавили, что такое решение будет взаимно болезненным, так как Варшава имеет профицит торгового баланса с Киевом.
Решение польского правительства связано с протестами фермеров и перевозчиков на украинской границе, которые с разной интенсивностью проходят с прошлого года. В начале февраля 2024-го, начался общепольский протест фермеров.
Участники акции действую радикально, в том числе, уничтожают тонны украинской продукции – 25 февраля они высыпали на дорогу около 150 тонн зерна, следующего из Украины. Основное требование польских аграриев заключается в том, чтобы правительство ограничило импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
Станислав Стремидловский интервью
26 февраля, 19:30
Станислав Стремидловский: Польша поняла, что бобик сдох и с боем вырывается из тесных объятий УкраиныКакими бы ни были внезапно вспыхнувшие симпатии поляков к Украине, есть историческое наследие, есть историческая память, а она говорит: украинцы — это не друзья поляков, считает эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский
 
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