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На Украине не подтверждают переговоры по закрытию границы с Польшей – Туск врёт?

На Украине не подтверждают переговоры по закрытию границы с Польшей – Туск врёт? - 28.02.2024 Украина.ру

На Украине не подтверждают переговоры по закрытию границы с Польшей – Туск врёт?

Украинская сторона утверждает, что Варшава не говорила с Киевом о закрытии границ для ограничения провоза товаров в обе стороны. Одновременно несколько представителей Киева заявили о том, что страны сегодня "работают над конструктивным решением"

2024-02-28T22:22

2024-02-28T22:22

2024-02-28T22:22

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По его словам, "опция закрытия границы" в ходе переговоров не упоминалась. Эту же информацию подтвердил и вице-премьер Украины по восстановлению Александр Кубраков, который также подчеркнул, что от работы КПП на границе зависит "выживаемость" страны. Он добавил, что ситуация на границе ещё не зашла в тупик и 28 февраля представители Украины "предложили конструктивные решения, а также предприняли шаги навстречу снятию напряжения". Ранее в этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Варшава договаривается с Киевом о временном полном закрытии границы для товаров, следующих в обе стороны. С прошлого года на польско-украинской границе протестуют польские перевозчики и фермеры. Они требуют, в том числе, ограничения импорта в республику украинской сельскохозяйственной продукции.

https://ukraina.ru/20240212/1053194024.html

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новости, украина, польша, протесты, экономика, забастовка, фермер, аграрии, туск