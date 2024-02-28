На Украине не подтверждают переговоры по закрытию границы с Польшей – Туск врёт? - 28.02.2024 Украина.ру
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На Украине не подтверждают переговоры по закрытию границы с Польшей – Туск врёт?
На Украине не подтверждают переговоры по закрытию границы с Польшей – Туск врёт? - 28.02.2024 Украина.ру
На Украине не подтверждают переговоры по закрытию границы с Польшей – Туск врёт?
Украинская сторона утверждает, что Варшава не говорила с Киевом о закрытии границ для ограничения провоза товаров в обе стороны. Одновременно несколько представителей Киева заявили о том, что страны сегодня "работают над конструктивным решением"
2024-02-28T22:22
2024-02-28T22:22
новости
украина
польша
протесты
экономика
забастовка
фермер
аграрии
туск
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По его словам, "опция закрытия границы" в ходе переговоров не упоминалась. Эту же информацию подтвердил и вице-премьер Украины по восстановлению Александр Кубраков, который также подчеркнул, что от работы КПП на границе зависит "выживаемость" страны. Он добавил, что ситуация на границе ещё не зашла в тупик и 28 февраля представители Украины "предложили конструктивные решения, а также предприняли шаги навстречу снятию напряжения". Ранее в этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Варшава договаривается с Киевом о временном полном закрытии границы для товаров, следующих в обе стороны. С прошлого года на польско-украинской границе протестуют польские перевозчики и фермеры. Они требуют, в том числе, ограничения импорта в республику украинской сельскохозяйственной продукции.
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новости, украина, польша, протесты, экономика, забастовка, фермер, аграрии, туск
Новости, Украина, Польша, протесты, экономика, забастовка, фермер, аграрии, Туск

На Украине не подтверждают переговоры по закрытию границы с Польшей – Туск врёт?

22:22 28.02.2024
 
Польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля
Польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля
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Украинская сторона утверждает, что Варшава не говорила с Киевом о закрытии границ для ограничения провоза товаров в обе стороны. Одновременно несколько представителей Киева заявили о том, что страны сегодня "работают над конструктивным решением"
"Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но возможно", – написал в сети торговый представитель Украины Тарас Качка по итогу переговоров с министрами развития и технологии Польши.
По его словам, "опция закрытия границы" в ходе переговоров не упоминалась.
Эту же информацию подтвердил и вице-премьер Украины по восстановлению Александр Кубраков, который также подчеркнул, что от работы КПП на границе зависит "выживаемость" страны.
"Никто с украинской стороны не ведёт переговоры о закрытии границ с Польшей. Для нас стабильно работающая граница – это вопрос выживания в войне", – приводит слова вице-премьера телеграм-канал "Политика страны".
Он добавил, что ситуация на границе ещё не зашла в тупик и 28 февраля представители Украины "предложили конструктивные решения, а также предприняли шаги навстречу снятию напряжения".
"Ожидаем соответствующие решения со стороны польского правительства, чтобы ситуация не зашла в тупик", – добавил Кубраков.
Ранее в этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Варшава договаривается с Киевом о временном полном закрытии границы для товаров, следующих в обе стороны.
С прошлого года на польско-украинской границе протестуют польские перевозчики и фермеры. Они требуют, в том числе, ограничения импорта в республику украинской сельскохозяйственной продукции.
- РИА Новости, 1920, 12.02.2024
12 февраля, 04:14
Как Евросоюз чуть не стал Шри-Ланкой: от чего спасли Европу бунтующие фермерыЕвропейские фермеры отмечают свою победу над евробюрократией. 6 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен заявила об отзыве законопроекта о сокращении использования пестицидов и удобрений в сельском хозяйстве.
 
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