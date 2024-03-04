Критиковавшие Сырского ВСУшники пропали без вести - пленный - 04.03.2024 Украина.ру
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Критиковавшие Сырского ВСУшники пропали без вести - пленный
Критиковавшие Сырского ВСУшники пропали без вести - пленный - 04.03.2024 Украина.ру
Критиковавшие Сырского ВСУшники пропали без вести - пленный
Пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, рассказал, что стало с его сослуживцами, посмевшими критиковать нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского
2024-03-04T09:20
2024-03-04T09:23
александр сырский
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украина
военкомат
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"Когда пошли слухи о замене Залужного на Сырского, то у нас там были люди, которые помнят его еще по Дебальцево - сказали, что дела будут плохи, надо бежать. Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали. Куда они делись, неизвестно", - сказал Гуд.Он также рассказал, как попал в украинскую армию. По его словам, в военкомате не обратили внимания на то, что он болен панкреатитом и остеохондрозом, имеет язву желудка и различные грыжи, и признали годным к службе.После военкомата Гуда и еще около 20 человек старше 50 лет повезли в бригаду, рассказал пленный. Он также пожаловался на качество обмундирования выданного им. По словам украинца, одежда зачастую была порвана, у некоторых бронежилетов не было бронеплит, а касок не хватало на всех военнослужащих.Сырский был назначен главнокомандующим ВСУ в феврале 2024 года. До него эту должность занимал Валерий Залужный.В понедельник бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал, что число отказников в рядах ВСУ, не желающих идти "на верную смерть" за киевский режим, возросло в пять раз. По его словам, также увеличилось количество военных, которые предпочли дезертировать, но сохранить свои жизни.
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александр сырский, всу, новости, украина, военкомат
Александр Сырский, ВСУ, Новости, Украина, военкомат

Критиковавшие Сырского ВСУшники пропали без вести - пленный

09:20 04.03.2024 (обновлено: 09:23 04.03.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
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Пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, рассказал, что стало с его сослуживцами, посмевшими критиковать нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского
"Когда пошли слухи о замене Залужного на Сырского, то у нас там были люди, которые помнят его еще по Дебальцево - сказали, что дела будут плохи, надо бежать. Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали. Куда они делись, неизвестно", - сказал Гуд.
Он также рассказал, как попал в украинскую армию. По его словам, в военкомате не обратили внимания на то, что он болен панкреатитом и остеохондрозом, имеет язву желудка и различные грыжи, и признали годным к службе.
После военкомата Гуда и еще около 20 человек старше 50 лет повезли в бригаду, рассказал пленный.
Он также пожаловался на качество обмундирования выданного им. По словам украинца, одежда зачастую была порвана, у некоторых бронежилетов не было бронеплит, а касок не хватало на всех военнослужащих.
Сырский был назначен главнокомандующим ВСУ в феврале 2024 года. До него эту должность занимал Валерий Залужный.
В понедельник бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал, что число отказников в рядах ВСУ, не желающих идти "на верную смерть" за киевский режим, возросло в пять раз. По его словам, также увеличилось количество военных, которые предпочли дезертировать, но сохранить свои жизни.
уничтожение БПЛА в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Вчера, 09:33
Атаки на Крым и Санкт-Петербург, карт-бланш Сырскому. Главное на Украине на утро 3 мартаМинобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотников над Крымом. Также стало известно об уничтожении беспилотника в Ленинградской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставил свободу действий в отношении комбригов главкому ВСУ Александру Сырскому
 
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