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Критиковавшие Сырского ВСУшники пропали без вести - пленный

Критиковавшие Сырского ВСУшники пропали без вести - пленный - 04.03.2024 Украина.ру

Критиковавшие Сырского ВСУшники пропали без вести - пленный

Пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, рассказал, что стало с его сослуживцами, посмевшими критиковать нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского

2024-03-04T09:20

2024-03-04T09:20

2024-03-04T09:23

александр сырский

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военкомат

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"Когда пошли слухи о замене Залужного на Сырского, то у нас там были люди, которые помнят его еще по Дебальцево - сказали, что дела будут плохи, надо бежать. Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали. Куда они делись, неизвестно", - сказал Гуд.Он также рассказал, как попал в украинскую армию. По его словам, в военкомате не обратили внимания на то, что он болен панкреатитом и остеохондрозом, имеет язву желудка и различные грыжи, и признали годным к службе.После военкомата Гуда и еще около 20 человек старше 50 лет повезли в бригаду, рассказал пленный. Он также пожаловался на качество обмундирования выданного им. По словам украинца, одежда зачастую была порвана, у некоторых бронежилетов не было бронеплит, а касок не хватало на всех военнослужащих.Сырский был назначен главнокомандующим ВСУ в феврале 2024 года. До него эту должность занимал Валерий Залужный.В понедельник бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал, что число отказников в рядах ВСУ, не желающих идти "на верную смерть" за киевский режим, возросло в пять раз. По его словам, также увеличилось количество военных, которые предпочли дезертировать, но сохранить свои жизни.

https://ukraina.ru/20240303/1053673838.html

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александр сырский, всу, новости, украина, военкомат