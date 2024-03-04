Критиковавшие Сырского ВСУшники пропали без вести - пленный
09:20 04.03.2024 (обновлено: 09:23 04.03.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
Пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, рассказал, что стало с его сослуживцами, посмевшими критиковать нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского
"Когда пошли слухи о замене Залужного на Сырского, то у нас там были люди, которые помнят его еще по Дебальцево - сказали, что дела будут плохи, надо бежать. Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали. Куда они делись, неизвестно", - сказал Гуд.
Он также рассказал, как попал в украинскую армию. По его словам, в военкомате не обратили внимания на то, что он болен панкреатитом и остеохондрозом, имеет язву желудка и различные грыжи, и признали годным к службе.
После военкомата Гуда и еще около 20 человек старше 50 лет повезли в бригаду, рассказал пленный.
Он также пожаловался на качество обмундирования выданного им. По словам украинца, одежда зачастую была порвана, у некоторых бронежилетов не было бронеплит, а касок не хватало на всех военнослужащих.
Сырский был назначен главнокомандующим ВСУ в феврале 2024 года. До него эту должность занимал Валерий Залужный.
В понедельник бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал, что число отказников в рядах ВСУ, не желающих идти "на верную смерть" за киевский режим, возросло в пять раз. По его словам, также увеличилось количество военных, которые предпочли дезертировать, но сохранить свои жизни.
Вчера, 09:33Атаки на Крым и Санкт-Петербург, карт-бланш Сырскому. Главное на Украине на утро 3 мартаМинобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотников над Крымом. Также стало известно об уничтожении беспилотника в Ленинградской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставил свободу действий в отношении комбригов главкому ВСУ Александру Сырскому