https://ukraina.ru/20240229/1053628713.html

Подлинная элита, новые нацпроекты, суверенитет: главное из послания Путина

Подлинная элита, новые нацпроекты, суверенитет: главное из послания Путина - 29.02.2024 Украина.ру

Подлинная элита, новые нацпроекты, суверенитет: главное из послания Путина

В четверг, 29 февраля, президент России Владимир Путин представил свое послание Федеральному собранию

2024-02-29T14:50

2024-02-29T14:50

2024-02-29T17:22

эксклюзив

владимир путин

послание президента россии федеральному собранию

россия

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экономика

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СВО и российское обществоРоссия способна решать самые непростые задачи, отвечать на любые и самые сложные вызовы, отметил Путин.Глава российского государства напомнил, что в этом году отмечается 10 лет событий Русской весны."В этом году 10 лет легендарной "русской весне", но и сейчас энергия, искренность, мужество её героев – крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса – их любовь к Родине, безусловно, вызывают гордость", – заявил Путин.Подавляющее большинство россиян поддерживает СВО, несмотря на все испытания и горечь потерь, добавил президент."Сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает соотечественников в Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу", — рассказал российский лидер.По словам Путина, вся российская экономика во время специальной военной операции проявила гибкость и устойчивость."Наши части прочно владеют инициативой. По целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории. Не мы начали эту войну на Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем всё, чтобы её закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан", – заявил он.Путин отметил работу волонтеров, фонда "Защитники Отечества", усилия Комитета семей воинов Отечества и других общественных организаций.ВС РФ обрели колоссальный опыт, это касается взаимодействия всех видов и родов войск, отметил он."Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно исполняют свои задачи, используют новую технику, успешно решают поставленные перед ними задачи", – сказал Путин.О стратегических ядерных силахСтратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению, подчеркнул глава государства. Все планы в сфере вооружения, о которых он говорил в послании в 2018 году, исполнены или работа по ним завершается, продолжил Путин.Путин также указал на гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал", который не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в зоне СВО.Он также добавил, что в бою уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", эта система сейчас в строю. Кроме того, Путин уточнил, что в РФ продолжаются работы над перспективными видами вооружений, о которых еще сообщат гражданам.Отношения с ЗападомЗапад опять пытается втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы "измотать, повторить трюк, который им удался в 1980-е годы с Советским Союзом"."В последнее время всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное, как вбросы, это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединённым Штатам", – отметил Путин.При этом, напомнил он, Соединенные Штаты блокируют предложение РФ о предотвращении размещения оружия в космосе, которое было сделано в адрес США еще в 2008 году.Запад спровоцировал конфликты на Украине и Ближнем Востоке, обвинения в адрес России в будто бы имеющихся у нее планах по нападению на Европу являются "бредом", заявил глава государства.По его словам, необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности Евразии, Москва готова к предметному и содержательному диалогу по этой теме."Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли. В данном случае мы имеем дело с государством (США. – Ред.), чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну, и что? Они на полном серьёзе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя. Это можно привести наглядный пример такого лицемерия", – рассказал Путин.Российский президент прокомментировал возникшие на Западе разговоры о возможной отправке военнослужащих НАТО на Украину для участия в боевых действиях."Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны", – сказал он.Без суверенной, сильной России прочный миропорядок невозможен, резюмировал Путин.Настоящая элитаСлово "элита" во многом себя дискредитировало, подлинная элита – это те, кто служит России, труженики и воины, делом доказавшие свою преданность России, отметил президент.С 1 марта 2024 года ветераны СВО смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы "Время героев" – участники спецоперации будут учиться в лучших вузах страны.Герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия, подчеркнул Путин.Новые национальные проектыВ ходе своего послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о старте нескольких новых национальных проектов. Ниже – ключевые детали этих проектов, озвученные главой государства.Семья:– РФ должна добиться устойчивого роста рождаемости в течение следующих 6 лет;– Регионы страны, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, до конца 2030 года получат помощь в размере не менее 75 млрд рублей;– Увеличение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физлиц на второго ребенка до 2,8 тыс. руб. в месяц, на третьего и каждого последующего ребенка – до 6 тыс. руб. в месяц;– Продление действия программы материнского капитала как минимум до 2030 года, расширение доступности социальных контрактов;Продолжительная и активная жизнь:– К 2030 году все россияне, нуждающиеся в долговременном уходе, должны быть им обеспечены;– Запуск новой комплексной программы по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц;– Средняя продолжительность жизни к 2030 году должна быть не менее 78 лет;– Введение с 2025 года налоговых вычетов для тех, кто сдает нормативы ГТО;Молодежь России:– Выделение еще 400 млрд руб. на капремонт детских садов и школ;– Решение проблемы вторых и третьих смен в школах;– Введение с 1 сентября 2024 года федеральной доплаты в 5 тыс. руб. советникам директоров школ и колледжей по воспитанию;– Увеличение вдвое с 1 марта 2024 года федеральной выплаты классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах с численностью населения менее 100 тыс. человек;– Разрешить выпускникам пересдавать один экзамен в формате ЕГЭ;Кадры:– Подготовка кадров для работы в экономике XXI века;– Выделение 9 млрд руб. на обновление педвузов;– К 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий в РФ нужно охватить проектами по повышению производительности труда;Экономика данных:– Внедрение цифровых технологий в управление для повышения производительности труда.– РФ должна к 2030 году войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов.– К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем 10 раз;ПрочееВ ходе послания Путин также озвучил еще ряд важных инициатив и обозначил задачи на будущее.– К 2030 году 10 "отстающих" регионов РФ должны стать самодостаточными;– Модернизация фискальной системы — нужно продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы;– Россия направит 116 млрд руб. на развитие своей спутниковой группировки;– С 2025 года необходимо перейти на риск-ориентированный подход и минимизировать проверки бизнеса;– Некрупный бизнес сможет раз в 5 лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории;– Запуск "Сберегательного сертификата" – можно будет размещать средства на длительный срок, а банки будут предлагать более выгодный процентный доход. Эти средства застрахуют на суммы до 2,8 млн руб.;– Списание 2\3 задолженности регионов по бюджетным кредитам;– Запуск с 2025 года программы "Земский работник культуры" – специалист, переехавший в село, получит 1 млн руб. подъемных, в новых регионах – 2 млн руб.– Льготная ипотека под 2% в ряде регионов для участников спецоперации;– Новая программа расселения аварийного жилья;– Более 4,5 трлн руб. будет направлено до 2030 года на модернизацию ЖКХ (включая частные средства);– Камчатку и ряд других регионов газифицируют с помощью СПГ;– РФ выделит 150 млрд руб. на обновление общественного транспорта, обновление ждет и авиацию, будут построены высокоскоростные магистрали;– Создание Фонда экологических и природоохранных объектов с объемом 1 млрд руб.;– Интенсивность пассажирской авиации в РФ должна вырасти в 1,5 раза к 2030 году;– Вклад туризма в российский ВВП должен увеличиться к 2030 году до 5%, а турпоток по стране вырасти до 140 млн человек в год;– Формирование не только трехлетнего бюджета, но и шестилетнего финансового плана.

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эксклюзив, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, россия, сво, запад, экономика