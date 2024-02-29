https://ukraina.ru/20240229/1053619356.html

Алексей Зубец: Путин не повторит ошибку руководства СССР с гигантскими тратами на оборонку

Алексей Зубец: Путин не повторит ошибку руководства СССР с гигантскими тратами на оборонку - 29.02.2024 Украина.ру

Алексей Зубец: Путин не повторит ошибку руководства СССР с гигантскими тратами на оборонку

Россия не даст Западу втянуть себя в гонку вооружений, как это было с СССР в 80-х годах прошлого века, об этом в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин

2024-02-29T13:25

2024-02-29T13:25

2024-02-29T13:25

интервью

владимир путин

ссср

ввп

россия

вооружение

гонка вооружений

сша

ядерное оружие

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Если мы возьмем американскую помощь Украине, измеряемую в миллиардах долларов, то количество вооружений, которые можно на эти деньги купить, постоянно падает из-за повышения стоимости оружия, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей Николаевич, президент в своем обращении к Федеральному собранию напомнил, что в последние годы расходы СССР на оборону составляли более 13% от ВВП. России же необходимо подходить к вопросу рационально, используя научный потенциал и выстроить эффективную экономику Вооруженных сил. Какой должна быть эта экономика?- Сокращение стоимости выпускаемых вооружений. Если мы вспомним историю Второй мировой войны, себестоимость танка Т-34, который начали выпускать еще до войны, к 1945 году уменьшилась в несколько раз. Путем лучшей организации технологических процессов удалось добиться снижения стоимости.Если мы возьмем американскую помощь Украине, измеряемую в миллиардах долларов, то количество вооружений, которые можно на эти деньги купить, постоянно падает из-за повышения стоимости оружия. В условиях, когда себестоимость у нас будет снижаться, а там увеличиваться, на одну и ту же сумму можно произвести гораздо больше вооружений, чем американцы.- Президент также напомнил о предыдущих войнах западных стран против России, отметив, что "у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории".- Разговоры о ядерном оружии — это фактор сдерживания западных держав. Я бы не стал воспринимать это в отрыве от общей попытки России удержать Запад от вмешательства в войну.Они все дальше продвигаются к прямому вмешательству в войну. Путин им на пальцах объясняет, чем это кончится. Это кончится ядерным оружием в космосе, ядерной конфронтацией на Украине и потенциальным уничтожением контингентов западных стран, которые могут на Украину зайти.

https://ukraina.ru/20240229/1053618240.html

ссср

россия

сша

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, владимир путин, ссср, ввп, россия, вооружение, гонка вооружений, сша, ядерное оружие