Алексей Зубец: Путин не повторит ошибку руководства СССР с гигантскими тратами на оборонку - 29.02.2024 Украина.ру
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Алексей Зубец: Путин не повторит ошибку руководства СССР с гигантскими тратами на оборонку
Алексей Зубец: Путин не повторит ошибку руководства СССР с гигантскими тратами на оборонку - 29.02.2024 Украина.ру
Алексей Зубец: Путин не повторит ошибку руководства СССР с гигантскими тратами на оборонку
Россия не даст Западу втянуть себя в гонку вооружений, как это было с СССР в 80-х годах прошлого века, об этом в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин
2024-02-29T13:25
2024-02-29T13:25
интервью
владимир путин
ссср
ввп
россия
вооружение
гонка вооружений
сша
ядерное оружие
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Если мы возьмем американскую помощь Украине, измеряемую в миллиардах долларов, то количество вооружений, которые можно на эти деньги купить, постоянно падает из-за повышения стоимости оружия, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей Николаевич, президент в своем обращении к Федеральному собранию напомнил, что в последние годы расходы СССР на оборону составляли более 13% от ВВП. России же необходимо подходить к вопросу рационально, используя научный потенциал и выстроить эффективную экономику Вооруженных сил. Какой должна быть эта экономика?- Сокращение стоимости выпускаемых вооружений. Если мы вспомним историю Второй мировой войны, себестоимость танка Т-34, который начали выпускать еще до войны, к 1945 году уменьшилась в несколько раз. Путем лучшей организации технологических процессов удалось добиться снижения стоимости.Если мы возьмем американскую помощь Украине, измеряемую в миллиардах долларов, то количество вооружений, которые можно на эти деньги купить, постоянно падает из-за повышения стоимости оружия. В условиях, когда себестоимость у нас будет снижаться, а там увеличиваться, на одну и ту же сумму можно произвести гораздо больше вооружений, чем американцы.- Президент также напомнил о предыдущих войнах западных стран против России, отметив, что "у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории".- Разговоры о ядерном оружии — это фактор сдерживания западных держав. Я бы не стал воспринимать это в отрыве от общей попытки России удержать Запад от вмешательства в войну.Они все дальше продвигаются к прямому вмешательству в войну. Путин им на пальцах объясняет, чем это кончится. Это кончится ядерным оружием в космосе, ядерной конфронтацией на Украине и потенциальным уничтожением контингентов западных стран, которые могут на Украину зайти.
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ссср
россия
сша
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, владимир путин, ссср, ввп, россия, вооружение, гонка вооружений, сша, ядерное оружие
Интервью, Владимир Путин, СССР, ВВП, Россия, вооружение, гонка вооружений, США, Ядерное оружие

Алексей Зубец: Путин не повторит ошибку руководства СССР с гигантскими тратами на оборонку

13:25 29.02.2024
 
© Youtube / Алексей ЗубецАлексей Зубец для интервью
Алексей Зубец для интервью
© Youtube / Алексей Зубец
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Россия не даст Западу втянуть себя в гонку вооружений, как это было с СССР в 80-х годах прошлого века, об этом в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин
Если мы возьмем американскую помощь Украине, измеряемую в миллиардах долларов, то количество вооружений, которые можно на эти деньги купить, постоянно падает из-за повышения стоимости оружия, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Алексей Николаевич, президент в своем обращении к Федеральному собранию напомнил, что в последние годы расходы СССР на оборону составляли более 13% от ВВП. России же необходимо подходить к вопросу рационально, используя научный потенциал и выстроить эффективную экономику Вооруженных сил. Какой должна быть эта экономика?
- Сокращение стоимости выпускаемых вооружений. Если мы вспомним историю Второй мировой войны, себестоимость танка Т-34, который начали выпускать еще до войны, к 1945 году уменьшилась в несколько раз. Путем лучшей организации технологических процессов удалось добиться снижения стоимости.
Если мы возьмем американскую помощь Украине, измеряемую в миллиардах долларов, то количество вооружений, которые можно на эти деньги купить, постоянно падает из-за повышения стоимости оружия. В условиях, когда себестоимость у нас будет снижаться, а там увеличиваться, на одну и ту же сумму можно произвести гораздо больше вооружений, чем американцы.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
13:00
Послание Путина, Буданов* о Залужном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 февраляПрезидент России Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию РФ. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* поддержал отставку Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
- Президент также напомнил о предыдущих войнах западных стран против России, отметив, что "у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории".
- Разговоры о ядерном оружии — это фактор сдерживания западных держав. Я бы не стал воспринимать это в отрыве от общей попытки России удержать Запад от вмешательства в войну.
Они все дальше продвигаются к прямому вмешательству в войну. Путин им на пальцах объясняет, чем это кончится. Это кончится ядерным оружием в космосе, ядерной конфронтацией на Украине и потенциальным уничтожением контингентов западных стран, которые могут на Украину зайти.
 
ИнтервьюВладимир ПутинСССРВВПРоссиявооружениегонка вооруженийСШАЯдерное оружие
 
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