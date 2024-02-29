Станислав Крапивник: кто он? - 29.02.2024 Украина.ру
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Станислав Крапивник: кто он?
Станислав Крапивник: кто он? - 29.02.2024 Украина.ру
Станислав Крапивник: кто он?
Офицер вооруженных сил США в отставке, эксперт по снабжению в тяжелой промышленности и нефтегазовом секторе
2024-02-29T12:40
2024-02-29T12:40
биография
владимир мамонтов
россия
сша
сво
армия сша
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Станислав родился в 1972 году в Луганске, в возрасте 7 лет он с родителями переехал в Америку.В Соединенных Штатах закончил школу и поступил в высшее учебное заведение, где проучился год и ушел в армию. Служил танкистом и пехотинцем, в том числе на военных базах в Германии, Македонии и Боснии. Также был военным советником в Грузии, прошел школу ВДВ.Ушел в запас в 2004, отказавшись от звания майора, потому что был не согласен с тем, что "во всех планах вероятным противником была Россия", а Станислав не хотел готовиться к войне со своим народом.Позднее Крапивник получил высшее образование и стал работать в крупных нефтегазовых компаниях, с 2010 года представлял их интересы в России.В 2014 году Станислав переехал в Россию. Сейчас он является военным экспертом, обозревателем.
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биография, владимир мамонтов, россия, сша, сво, армия сша
биография, Владимир Мамонтов, Россия, США, СВО, Армия США

Станислав Крапивник: кто он?

12:40 29.02.2024
 
© скриншот видео НЕОРУЭЛЛСтанислав Крапивник
Станислав Крапивник
© скриншот видео НЕОРУЭЛЛ
Читать в
Офицер вооруженных сил США в отставке, эксперт по снабжению в тяжелой промышленности и нефтегазовом секторе
Станислав родился в 1972 году в Луганске, в возрасте 7 лет он с родителями переехал в Америку.
В Соединенных Штатах закончил школу и поступил в высшее учебное заведение, где проучился год и ушел в армию. Служил танкистом и пехотинцем, в том числе на военных базах в Германии, Македонии и Боснии. Также был военным советником в Грузии, прошел школу ВДВ.
Ушел в запас в 2004, отказавшись от звания майора, потому что был не согласен с тем, что "во всех планах вероятным противником была Россия", а Станислав не хотел готовиться к войне со своим народом.
Позднее Крапивник получил высшее образование и стал работать в крупных нефтегазовых компаниях, с 2010 года представлял их интересы в России.
В 2014 году Станислав переехал в Россию. Сейчас он является военным экспертом, обозревателем.
 
биографияВладимир МамонтовРоссияСШАСВОАрмия США
 
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