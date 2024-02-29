Политолог раскрыл, как Польша, Финляндия и Литва могут "помочь" Украине, устраивая провокации на границе - 29.02.2024 Украина.ру
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Политолог раскрыл, как Польша, Финляндия и Литва могут "помочь" Украине, устраивая провокации на границе
Политолог раскрыл, как Польша, Финляндия и Литва могут "помочь" Украине, устраивая провокации на границе - 29.02.2024 Украина.ру
Политолог раскрыл, как Польша, Финляндия и Литва могут "помочь" Украине, устраивая провокации на границе
Переброска войск к границам Белоруссии не позволит ВС РФ в решающий момент располагать силами на Украине. При этом Польше не обязательно объявлять войну России или РБ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2024-02-29T03:20
2024-02-29T03:20
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Недавно прошла информация, что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью 112–114 тысяч человек. Это значит, что к сожалению у Украины еще остались средства и мобилизационный ресурс, рассказал политолог.Переброска войск к границам Белоруссии не позволит ВС РФ в решающий момент располагать силами на украинском фронте. При этом Польше совсем не обязательно объявлять войну России или Белоруссии. Но он могут создавать напряженность на границе.Финляндия на севере может создавать напряженность для российских войск. Литва и Польша — будут усиливать эскалацию вокруг Калининграда. То есть эти страны не позволят армии РФ сконцентрировать всю мощь на Украине. Этим они могут "помочь" Киеву в условиях затяжной войны, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.
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новости, вс рф, польша, россия, белоруссия, литва, граница, финляндия, война
Новости, ВС РФ, Польша, Россия, Белоруссия, Литва, граница, Финляндия, война

Политолог раскрыл, как Польша, Финляндия и Литва могут "помочь" Украине, устраивая провокации на границе

03:20 29.02.2024
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
Переброска войск к границам Белоруссии не позволит ВС РФ в решающий момент располагать силами на Украине. При этом Польше не обязательно объявлять войну России или РБ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Недавно прошла информация, что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью 112–114 тысяч человек. Это значит, что к сожалению у Украины еще остались средства и мобилизационный ресурс, рассказал политолог.
"На Белоруссию она [Украина] напасть не может. Но если ВСУ, например, синхронизируют действия с Польшей и Литвой по нагнетанию напряженности на границе с Белоруссией — мы будем вынуждены часть войск перебросить на рубежи этих стран", - подчеркнул Фененко.
Переброска войск к границам Белоруссии не позволит ВС РФ в решающий момент располагать силами на украинском фронте. При этом Польше совсем не обязательно объявлять войну России или Белоруссии. Но он могут создавать напряженность на границе.
Финляндия на севере может создавать напряженность для российских войск. Литва и Польша — будут усиливать эскалацию вокруг Калининграда. То есть эти страны не позволят армии РФ сконцентрировать всю мощь на Украине. Этим они могут "помочь" Киеву в условиях затяжной войны, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Араб Джиникашвили интервью
Вчера, 06:23
Дмитрий "Араб" Джиникашвили: Мы воюем сами с собойВраг, с которым столкнулась Россия в ходе СВО, самый сильный в нашей истории. Это та же выучка, та же сила духа, те же боевые традиции, считает руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили (позывной "Араб")
 
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