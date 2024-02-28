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Кто попадёт под санкции? О теневом флоте, ценах на нефть из России и переменах в Аргентине - Юшков

Кто попадёт под санкции? О теневом флоте, ценах на нефть из России и переменах в Аргентине - Юшков - 28.02.2024 Украина.ру

Кто попадёт под санкции? О теневом флоте, ценах на нефть из России и переменах в Аргентине - Юшков

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру дал прогноз на экспортную стоимость российской нефти, рассказал о перспективах мирового спроса на СПГ и о вероятности нефтегазового кризиса в Аргентине

2024-02-28T12:02

2024-02-28T12:02

2024-02-28T12:02

видео

игорь юшков

нефть

газ

российский газ

спг

танкер

аргентина

налоги

хавьер милей

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00:32 - Прогнозы по экспортным ценам на российскую нефть; 05:41 - Что ждёт владельцев супертанкеров? 07:50 - Прогнозы по мировому спросу на СПГ; 10:52 - Вероятность нефтегазового кризиса в Аргентине; 14:45 - Перспективы нефтегазовой отрасли РФ.

аргентина

россия

украина

сша

катар

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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