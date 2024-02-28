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Кто попадёт под санкции? О теневом флоте, ценах на нефть из России и переменах в Аргентине - Юшков
Кто попадёт под санкции? О теневом флоте, ценах на нефть из России и переменах в Аргентине - Юшков - 28.02.2024 Украина.ру
Кто попадёт под санкции? О теневом флоте, ценах на нефть из России и переменах в Аргентине - Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру дал прогноз на экспортную стоимость российской нефти, рассказал о перспективах мирового спроса на СПГ и о вероятности нефтегазового кризиса в Аргентине
2024-02-28T12:02
2024-02-28T12:02
2024-02-28T12:02
видео
игорь юшков
нефть
газ
российский газ
спг
танкер
аргентина
налоги
хавьер милей
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00:32 - Прогнозы по экспортным ценам на российскую нефть; 05:41 - Что ждёт владельцев супертанкеров? 07:50 - Прогнозы по мировому спросу на СПГ; 10:52 - Вероятность нефтегазового кризиса в Аргентине; 14:45 - Перспективы нефтегазовой отрасли РФ.
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Видео, Игорь Юшков, нефть, газ, российский газ, СПГ, танкер, Аргентина, налоги, Хавьер Милей, транзит, экспорт, импорт, Россия, Украина, СВО, кризис, энергетический кризис, энергетика, США, Катар, прогноз, деньги, президент, море, война, Спецоперация
Кто попадёт под санкции? О теневом флоте, ценах на нефть из России и переменах в Аргентине - Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру дал прогноз на экспортную стоимость российской нефти, рассказал о перспективах мирового спроса на СПГ и о вероятности нефтегазового кризиса в Аргентине
00:32
- Прогнозы по экспортным ценам на российскую нефть; 05:41
- Что ждёт владельцев супертанкеров? 07:50
- Прогнозы по мировому спросу на СПГ; 10:52
- Вероятность нефтегазового кризиса в Аргентине; 14:45
- Перспективы нефтегазовой отрасли РФ.