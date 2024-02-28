https://ukraina.ru/20240228/1053579004.html

Умер уроженец Донбасса, последний премьер-министр СССР Николай Рыжков

Умер уроженец Донбасса, последний премьер-министр СССР Николай Рыжков - 28.02.2024 Украина.ру

Умер уроженец Донбасса, последний премьер-министр СССР Николай Рыжков

В возрасте 94 лет ушел из жизни последний премьер-министр СССР Николай Рыжков

2024-02-28T10:01

2024-02-28T10:01

2024-02-28T10:01

новости

россия

украина

николай рыжков

ссср

премьер-министр

умер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102514/58/1025145807_0:0:2714:1527_1920x0_80_0_0_7572ada4c90265a294f7438f34759490.jpg

На 95-м году жизни скончался Николай Рыжков, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова", - написала она.Матвиенко напомнила, что в Конституции России записана фраза об уважении к человеку труда. "Так вот, для меня Николай Иванович – ярчайший пример "человека труда". Честного, бескорыстного и ответственного. И своим трудом заслужил почет, уважение и, я уверена, достойное место в истории", - добавила председатель Совфеда.Николай Иванович Рыжков - уроженец Украинской СССР. Он родился в посёлке Дылеевка под Торецком Донецкой области.Рыжков возглавлял Совет министров СССР с 1985 по 1991 годы.В 1986 году Рыжков руководил штабом по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а в 1988 - координировал работы после землетрясения в армянском городе Спитак.В 1991 году Рыжков участвовал в выборах президента РСФСР - занял второе место, уступив Борису Ельцину.Рыжков избирался депутатом Госдумы II и III созывов. Был сенатором от Белгородской области 20 лет - с 2003 по 2023 годы.

https://ukraina.ru/20240218/1030581038.html

россия

украина

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, николай рыжков, ссср, премьер-министр, умер