Умер уроженец Донбасса, последний премьер-министр СССР Николай Рыжков - 28.02.2024 Украина.ру
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Умер уроженец Донбасса, последний премьер-министр СССР Николай Рыжков
Умер уроженец Донбасса, последний премьер-министр СССР Николай Рыжков - 28.02.2024 Украина.ру
Умер уроженец Донбасса, последний премьер-министр СССР Николай Рыжков
В возрасте 94 лет ушел из жизни последний премьер-министр СССР Николай Рыжков
2024-02-28T10:01
2024-02-28T10:01
новости
россия
украина
николай рыжков
ссср
премьер-министр
умер
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На 95-м году жизни скончался Николай Рыжков, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова", - написала она.Матвиенко напомнила, что в Конституции России записана фраза об уважении к человеку труда. "Так вот, для меня Николай Иванович – ярчайший пример "человека труда". Честного, бескорыстного и ответственного. И своим трудом заслужил почет, уважение и, я уверена, достойное место в истории", - добавила председатель Совфеда.Николай Иванович Рыжков - уроженец Украинской СССР. Он родился в посёлке Дылеевка под Торецком Донецкой области.Рыжков возглавлял Совет министров СССР с 1985 по 1991 годы.В 1986 году Рыжков руководил штабом по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а в 1988 - координировал работы после землетрясения в армянском городе Спитак.В 1991 году Рыжков участвовал в выборах президента РСФСР - занял второе место, уступив Борису Ельцину.Рыжков избирался депутатом Госдумы II и III созывов. Был сенатором от Белгородской области 20 лет - с 2003 по 2023 годы.
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новости, россия, украина, николай рыжков, ссср, премьер-министр, умер
Новости, Россия, Украина, Николай Рыжков, СССР, премьер-министр, умер

Умер уроженец Донбасса, последний премьер-министр СССР Николай Рыжков

10:01 28.02.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПарламентские слушания в Совете Федерации
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© РИА Новости . Илья Питалев
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В возрасте 94 лет ушел из жизни последний премьер-министр СССР Николай Рыжков
На 95-м году жизни скончался Николай Рыжков, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова", - написала она.
Матвиенко напомнила, что в Конституции России записана фраза об уважении к человеку труда. "Так вот, для меня Николай Иванович – ярчайший пример "человека труда". Честного, бескорыстного и ответственного. И своим трудом заслужил почет, уважение и, я уверена, достойное место в истории", - добавила председатель Совфеда.
Николай Иванович Рыжков - уроженец Украинской СССР. Он родился в посёлке Дылеевка под Торецком Донецкой области.
Рыжков возглавлял Совет министров СССР с 1985 по 1991 годы.
В 1986 году Рыжков руководил штабом по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а в 1988 - координировал работы после землетрясения в армянском городе Спитак.
В 1991 году Рыжков участвовал в выборах президента РСФСР - занял второе место, уступив Борису Ельцину.
Рыжков избирался депутатом Госдумы II и III созывов. Был сенатором от Белгородской области 20 лет - с 2003 по 2023 годы.
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