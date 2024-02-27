https://ukraina.ru/20240227/1053560588.html

Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций

Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций - 27.02.2024 Украина.ру

Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций

Мировая общественность должна требовать расследования военных преступлений в Палестине в ответ на антироссийские санкции

2024-02-27T17:38

2024-02-27T17:38

2024-02-27T17:41

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Об этом журналистам издания Украина.ру рассказал французский адвокат, экс-советник генерального секретаря ООН (1992–1996) Эли Хатем.— Эли, каким, по-вашему мнению, должен быть ответ России на санкции?— Нам не следует отвечать на санкции. Нам нужно подождать, пока у нас не появится новый рычаг в лице БРИКС. Думаю, Россия должна использовать ООН и требовать введения санкций против стран, которые совершают геноцид и преступления против человечества. В данный момент этим занимается Израиль. И даже международный суд признает небезосновательность таких обвинений, требуя проведения расследования на основе второго раздела договора о геноциде. Поэтому санкций сегодня заслуживают страны, действительно совершающие военные преступления, преступления против человечности!Вот почему нам следует использовать данный законный способ воздействия на кое-кого еще, потому что без равенства перед законом не будет и равновесия в международных отношениях. Вот как нам следует отвечать на проблему санкций.— Санкции против России не работают. Почему же тогда Запад продолжает давить на Россию?— Потому что других видов оружия против России у него нет. Как вы знаете, они пытаются разрушить вашу страну изнутри, но им это не удается, что нельзя сказать про другие страны.В той же Сирии, в арабском мире, в Иране они вводят санкции извне. Ведь с Ираном они проделывали то же самое, что хотят сейчас сделать с Россией, но все союзники Соединенных Штатов, даже нарушившие международное право, так ни разу и не были подвергнуты санкциям.В качестве примера могу привести вам Турцию. Когда у неё возникли проблемы с отдельными странами восточного мира, никто, включая США, не налагал санкций на Турцию, поскольку она является членом НАТО. Поймите правильно, я не обвиняю турок, просто привожу характерный пример двойного стандарта.На сегодняшний день тот же Израиль не выполнил ни одной из тысячи трехсот резолюции ООН, что не повлекло ни одной санкции против него.И тогда получается, что все эти санкции против оппонентов США — это инструмент давления, попытка уничтожить оппонента, невыполнимая легальным путем. И даже невзирая на то, что на территории Украины идет война против русских, они пытаются наращивать бремя санкций в одностороннем порядке. А ведь от санкций страдают не политики, а рядовые граждане.И это не мои слова. Так говорил покойный Бутрос Бутрос-Гали в бытность генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (1992-1996 гг.), а советником при нем в ту пору был я.— Что вы можете сказать о протестах фермеров Евросоюза?— Никакого "Евросоюза" не существует. Под этим названием действует созданный американцами режим, как нам известно, и это НАТО.Например, те же французы боятся перечить воле Соединенных Штатов, потому что Франция находится под гнетом США и англосаксов, которые контролируют почти весь мир. Соединенные Штаты на сегодняшний день являются только продолжателями колониальной политики англичан.— Изменится ли что-нибудь в США после выборов президента?— По-моему, Америка определенно больна изнутри. Однако, не думаю, что там произойдет много перемен.— Почему же?— Потому что я знаком с внутриполитической обстановкой в этой стране. Реальной властью в ней обладает не президент, а совсем иные структуры, в первую очередь ЦРУ, Пентагон и кое-кто из крупной бюрократии.Помнится, тот же Бутрос Бутрос-Гали советовал мне обратить внимание на то, как улыбаются тамошние кандидаты до выборов, и какие они грустные на фото, сделанном в Овальной комнате Белого дома.Почему так? Да потому что ничем они оттуда управлять на самом деле не будут. На перемены уповает американский "глубинный народ", но я не думаю, что они произойдут, тем более, во внешней политике США, потому что изнутри этой страной через спецслужбы всей её системой управляет мафия лобби.— И военное лобби в ней — самое влиятельное?— Одно из сильнейших. Но самое мощное лобби в США — это WASP. Сильнее еврейского лобби, сильнее пресловутых "сионистов" только они — белые протестанты-англосаксы, а короче — WASP (White Anglo-Saxon Protestants. — Ред.). Ну, и, конечно, Пентагон, где тоже WASP.

https://ukraina.ru/20240227/1053551718.html

https://ukraina.ru/20240227/1053552395.html

https://ukraina.ru/20240227/1053556110.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, брикс, санкции, россия, украина, запад, геноцид, сша, ес, геополитика, выборы, оон