СМИ раскрыли лицо очередного "священника" ПЦУ – воровал у ВСУ, пьянствовал, пытался захватить храм - 26.02.2024 Украина.ру
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СМИ раскрыли лицо очередного "священника" ПЦУ – воровал у ВСУ, пьянствовал, пытался захватить храм
СМИ раскрыли лицо очередного "священника" ПЦУ – воровал у ВСУ, пьянствовал, пытался захватить храм - 26.02.2024 Украина.ру
СМИ раскрыли лицо очередного "священника" ПЦУ – воровал у ВСУ, пьянствовал, пытался захватить храм
У клирика Православной церкви Украины (ПЦУ) Юрия Большакова, который несколько раз намеревался захватить Пантелеимоновский храм в Вышгороде (Киевская область), серьёзные проблемы с законом. Действующий "священнослужитель" был замечен в махинациях с автомобилями, которые предназначались для ВСУ, передаёт портал "Союз православных журналистов"
2024-02-26T17:49
2024-02-26T17:59
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На Украине продолжают подвергать репрессиям служителей и приход канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В числе тех, кто силой дважды пытался захватить храм в Вышгороде, оказался и Юрий Большаков, которого нередко полиция останавливала за вождение автомобиля в нетрезвом виде. По данным СМИ, "священник" также наживался на продаже машин, пожертвованных благотворителями для украинской армии. Очередная попытка Большакова захватить Пантелеимоновский храм произошла 24 февраля. Тогда пьяный "священник" ПЦУ отобрал ключи у работающей там прихожанки, оттолкнул её, закрыл дверь, повесил свой замок и сообщил, что теперь эта церковь принадлежит ПЦУ. На вопрос настоятеля, какое он имел право срезать замки и какое имеет отношение к данному храму, Большаков заявил, что у него "есть кадастровый номер". Отмечается, что полиция и представители Службы безопасности Украины, которые находились возле храма, поддерживали захватчиков. Ранее сообщалось, что раскольники пытались захватить храм УПЦ в Виннице.
https://ukraina.ru/20240203/1053067955.html
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новости, украина, пцу, упц, раскольники, всу, коррупция
Новости, Украина, ПЦУ, УПЦ, раскольники, ВСУ, коррупция

СМИ раскрыли лицо очередного "священника" ПЦУ – воровал у ВСУ, пьянствовал, пытался захватить храм

17:49 26.02.2024 (обновлено: 17:59 26.02.2024)
 
Ю. Большаков.
Ю. Большаков.
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У клирика Православной церкви Украины (ПЦУ) Юрия Большакова, который несколько раз намеревался захватить Пантелеимоновский храм в Вышгороде (Киевская область), серьёзные проблемы с законом. Действующий "священнослужитель" был замечен в махинациях с автомобилями, которые предназначались для ВСУ, передаёт портал "Союз православных журналистов"
На Украине продолжают подвергать репрессиям служителей и приход канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В числе тех, кто силой дважды пытался захватить храм в Вышгороде, оказался и Юрий Большаков, которого нередко полиция останавливала за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
По данным СМИ, "священник" также наживался на продаже машин, пожертвованных благотворителями для украинской армии.

"У него (прим. ред. - Большакова) проблемы с законом. Сами полицейские говорили не на камеру, что неоднократно его ловили по 130 статье − пьянство за рулём. (...) Он рассказывал, что берёт автомобили как гуманитарную помощь для ВСУ, и были факты, что он в Киеве их перепродавал", – поделился с журналистами настоятель вышгородского храма протоиерей Дионисий Денисенко.

Очередная попытка Большакова захватить Пантелеимоновский храм произошла 24 февраля. Тогда пьяный "священник" ПЦУ отобрал ключи у работающей там прихожанки, оттолкнул её, закрыл дверь, повесил свой замок и сообщил, что теперь эта церковь принадлежит ПЦУ.
На вопрос настоятеля, какое он имел право срезать замки и какое имеет отношение к данному храму, Большаков заявил, что у него "есть кадастровый номер".
Отмечается, что полиция и представители Службы безопасности Украины, которые находились возле храма, поддерживали захватчиков.
Ранее сообщалось, что раскольники пытались захватить храм УПЦ в Виннице.
Александр Невский
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