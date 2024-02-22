https://ukraina.ru/20240222/1053476122.html

Новые подробности ликвидации предателя Кузьминова: поддельный паспорт, следствие в тупике

Новые подробности ликвидации предателя Кузьминова: поддельный паспорт, следствие в тупике - 22.02.2024 Украина.ру

Новые подробности ликвидации предателя Кузьминова: поддельный паспорт, следствие в тупике

Несколько дней назад в СМИ появилась новость об убийстве в Испании бывшего российского летчика Максима Кузьминова, который в прошлом году угнал на Украину вертолет. В четверг, 22 февраля, в прессе появились новые подробности о произошедшем: перебежчик жил под поддельными документами, а следствие по этому делу фактически зашло в тупик

2024-02-22T16:36

2024-02-22T16:36

2024-02-22T16:36

эксклюзив

максим кузьминов

украина

россия

предательство

вертолеты

испания

ликвидация

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Угонщик и предательОсенью прошлого года СМИ распространили новость о российском военном, который связался с украинскими спецслужбами и на вертолете Ми-8 перелетел границу с Украиной.В начале сентября этот летчик объявился в Киеве и дал пресс-конференцию. Предателем оказался 28-летний выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков Максим Кузьминов.Он рассказал, что совершил побег в рамках специально разработанной украинской военной разведкой операции. За это ему обещали заплатить 500 тыс. долларов, а также дать гражданство Украины.Вместе с летчиком в вертолете на момент побега находились бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они были не в курсе планов Кузьминова и переходить на сторону Украины отказались. Оба были в конечном итоге убиты.Убийство в ИспанииКак первоначально сообщали испанские СМИ, в городе Вильяхойоса было найдено тело 33-летнего украинца. По некоторым данным, это случилось еще 13 февраля. Убийство произошло возле гаража жилого дома, в районе, в котором живет множество выходцев из России и Украины.В жертву выстрелили несколько раз (пресса пишет о 5-6 или 12 пулях), затем тело переехали автомобилем.Вскоре появилась информация, что убитым был именно Кузьминов. Он имел при себе поддельные документы, поэтому его личность удалось установить не сразу.Гибель Кузьминова подтвердили в Главном управлении разведки при Министерстве обороны Украины. Испанские правоохранительные органы также подтвердили этот факт журналистам.Паспорт Игоря ШевченкоВерсия о фальшивых документах у Кузьминова судя по всему подтверждается. Так, испанское издание El Periodico 22 февраля опубликовало фотографию украинского биометрического паспорта с фотографией летчика-предателя на имя Игоря Шевченко, который родился 15 сентября 1990 года.Это объясняет первоначальную путаницу, ведь в испанских СМИ писали об убитом 33-летнем украинце, хотя Кузьминову было в реальности 28 лет.Паспорт был выдан 22 сентября 2023 года, то есть вскоре после того, как россиянин сбежал на Украину.По информации телеграм-канала Mash, этот документ мог быть похищен украинскими силовиками у убитого ополченца Игоря Шевченко. Человек с таким именем, датой и местом рождения, что и в поддельном документе Кузьминова, участвовал в боевых действиях против ВСУ на стороне ДНР и погиб еще в 2014 году.Ход расследованияТем временем, испанская полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего в Вильяхойосе.Как пишет El Español, правоохранители пришли к выводу, что за убийством Кузьминова стоит некая "профессиональная группа".Журналисты утверждают, что в Испании убитый планировал начать жизнь с чистого листа и устроится работать ремонтником. Сведения о его образе жизни за границей разнятся. Первоначально писали, что убитый мужчина злоупотреблял наркотиками и алкоголем, часто буйно себя вел. Теперь же утверждается, что Кузьминов ничем не выделялся, держался вежливо, но особо ни с кем не контактировал.Испанские журналисты со ссылкой на правоохранителей отмечают, что расследование убийства Кузьминова идет с большим трудом, те, кто стрелял в россиянина практически не оставили никаких следов.Отмечается, что за Кузьминовым велось слежку, исполнители имели доступ к камерам наблюдения дома и четко знали распорядок дня бывшего вертолетчика.Власти Испании заявили, что не знали о пребывании Кузьминова в их стране, он не имел никакого защитного статуса. Кто убил КузьминоваВерсии о том, кто же ликвидировал летчика-перебежчика по-прежнему разнятся. Каких-либо неопровержимых доказательств в пользу того или иного варианта, нет. Испанские СМИ начали склоняться к тому, что за событиями в Вильяхойосе стоят российские спецслужбы. Исполнители якобы могли уже скрыться за границей.Также не исключается, что предателя по каким-то причинам ликвидировал местный криминалитет, об этом, в частности, якобы говорит демонстративно жестокий характер убийства.Упоминается в местной прессе и версия возможной причастности к убийству украинских спецслужб. Как ранее уже писало издание Украина.ру, Кузьминова могли убрать украинцы из-за неких секретов, которые он мог знать или же просто как нежелательную фигуру, которой нужно еще и полмиллиона долларов выплатить.Собаке – собачья смертьНакануне СМИ опубликовали отрывок интервью заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в котором он прокомментировал смерть Максима Кузьминова.На уточняющий вопрос, не важно ли чьими руками это сделано он ответил: "я все сказал".Телеканал RT взял комментарий у отца Кузьминова, который считает, что за всей этой историей маячит Украина. Отметил он и влияние на Максима его матери.По словам мужчины, мать бывшего летчика в прошлом проживала за границей, там она могла стать объектом вербовки спецслужб.Кто бы не стоял за ликвидацией Кузьминова, подобное развитие событий было по большому счету вопросом времени.Он является не просто перебежчиком, на нем – кровь двух его боевых товарищей, которые отвергли саму идею предательства и героически погибли, возможно, что и от рук самого Кузьминова.

https://ukraina.ru/20240220/1053427245.html

https://ukraina.ru/20240221/1053433970.html

https://ukraina.ru/20230907/1049219265.html

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эксклюзив, максим кузьминов, украина, россия, предательство, вертолеты, испания, ликвидация