Главное за ночь 26 февраля

Ночью Россия нанесла удар по территории Украины, взрывы были слышны в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.



Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено западных денег не меньше, заявил министр финансов Антон Силуанов.



Ракета "Союз-2. 1б" вывезена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Уникальная система многоступенчатых двигателей 29 февраля должна будет вывести на орбиту космический аппарат "Метеор-М" и 19 спутников.



Российское консульство может открыться в Республике Сербской (часть Боснии и Герцеговины) в 2024 году, заявил президент республики Милорад Додик



Первый корпус реактора для венгерской АЭС "Пакш-2" начнут изготавливать в России в апреле, директор проекта Виталий Полянин.