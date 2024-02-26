Главное за ночь 26 февраля - 26.02.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 26 февраля
Главное за ночь 26 февраля - 26.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 26 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-26T08:10
2024-02-26T08:13
силуанов
активы
новости
взрыв
удары
украина
россия
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Ночью Россия нанесла удар по территории Украины, взрывы были слышны в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено западных денег не меньше, заявил министр финансов Антон Силуанов.Ракета "Союз-2. 1б" вывезена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Уникальная система многоступенчатых двигателей 29 февраля должна будет вывести на орбиту космический аппарат "Метеор-М" и 19 спутников.Российское консульство может открыться в Республике Сербской (часть Боснии и Герцеговины) в 2024 году, заявил президент республики Милорад ДодикПервый корпус реактора для венгерской АЭС "Пакш-2" начнут изготавливать в России в апреле, директор проекта Виталий Полянин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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силуанов, активы, новости, взрыв, удары, украина, россия
Силуанов, активы, Новости, взрыв, удары, Украина, Россия

Главное за ночь 26 февраля

08:10 26.02.2024 (обновлено: 08:13 26.02.2024)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Ночью Россия нанесла удар по территории Украины, взрывы были слышны в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено западных денег не меньше, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Ракета "Союз-2. 1б" вывезена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Уникальная система многоступенчатых двигателей 29 февраля должна будет вывести на орбиту космический аппарат "Метеор-М" и 19 спутников.

Российское консульство может открыться в Республике Сербской (часть Боснии и Герцеговины) в 2024 году, заявил президент республики Милорад Додик

Первый корпус реактора для венгерской АЭС "Пакш-2" начнут изготавливать в России в апреле, директор проекта Виталий Полянин.
 
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