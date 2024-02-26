Главное за ночь 26 февраля
08:10 26.02.2024 (обновлено: 08:13 26.02.2024)
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Ночью Россия нанесла удар по территории Украины, взрывы были слышны в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено западных денег не меньше, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Ракета "Союз-2. 1б" вывезена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Уникальная система многоступенчатых двигателей 29 февраля должна будет вывести на орбиту космический аппарат "Метеор-М" и 19 спутников.
Российское консульство может открыться в Республике Сербской (часть Боснии и Герцеговины) в 2024 году, заявил президент республики Милорад Додик
Первый корпус реактора для венгерской АЭС "Пакш-2" начнут изготавливать в России в апреле, директор проекта Виталий Полянин.
Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено западных денег не меньше, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Ракета "Союз-2. 1б" вывезена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Уникальная система многоступенчатых двигателей 29 февраля должна будет вывести на орбиту космический аппарат "Метеор-М" и 19 спутников.
Российское консульство может открыться в Республике Сербской (часть Боснии и Герцеговины) в 2024 году, заявил президент республики Милорад Додик
Первый корпус реактора для венгерской АЭС "Пакш-2" начнут изготавливать в России в апреле, директор проекта Виталий Полянин.