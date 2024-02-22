"За Владимира": ВСУшники прямо с поля боя отправились выбирать президента России - видеоролик - 22.02.2024 Украина.ру
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"За Владимира": ВСУшники прямо с поля боя отправились выбирать президента России - видеоролик
"За Владимира": ВСУшники прямо с поля боя отправились выбирать президента России - видеоролик - 22.02.2024 Украина.ру
"За Владимира": ВСУшники прямо с поля боя отправились выбирать президента России - видеоролик
В Сети распространился видеоролик, на котором ВСУшники прямо с поля боя отправились на голосование на выборах президента России
2024-02-22T15:31
2024-02-22T15:31
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В начале видео двое украинских военнослужащих сидят в окопе, к ним подходит сослуживец и сообщает, что связи нет."Тихо, русские!" - предупреждает один из ВСУшников.Все трое срывают украинские шевроны и на их место цепляют российский флаг.На следующих кадрах их окружает группа российских солдат и интересуется, что они тут делают.– Да вот, потерялись малёха. А вы куда? – слукавил украинец.– Голосовать идём. Пойдёмте с нами, - отвечает россиянин.После чего они все вместе заходят в полевой избирательный участок, где играет песня SHAMAN "Я русский".Украинские военнослужащие предъявляют украинские паспорта, после чего опускают избирательные бюллетени в ящик для голосования.На следующих кадрах ВСУшники сидят у костра и делятся друг с другом, за кого проголосовали.– За Владимира. А ты? – говорит один– Тоже за Владимировича, - отвечает другой.Затем один из них достает паспорт гражданина Украины и бросает его в костер. На последних кадрах видно, что украинцев окружили российские военнослужащие и сообщили им: "Ну что, мужики, теперь вы наши".Неделей ранее телеграм-канал "Выборный" опубликовал видеоролик, на котором эвакуированный с поля боя раненый ВСУшник решил принять участие в выборах президента России.В начале ноября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах"Выборы президента Российской Федерации пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Ранее ЦИК допустила возможность голосования с паспортом Украины на выборах президента России.
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новости, россия, президентские выборы, всу, вс рф, сво, ролик
Новости, Россия, президентские выборы, ВСУ, ВС РФ, СВО, ролик

"За Владимира": ВСУшники прямо с поля боя отправились выбирать президента России - видеоролик

15:31 22.02.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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В Сети распространился видеоролик, на котором ВСУшники прямо с поля боя отправились на голосование на выборах президента России
В начале видео двое украинских военнослужащих сидят в окопе, к ним подходит сослуживец и сообщает, что связи нет.
"Тихо, русские!" - предупреждает один из ВСУшников.
Все трое срывают украинские шевроны и на их место цепляют российский флаг.
На следующих кадрах их окружает группа российских солдат и интересуется, что они тут делают.
– Да вот, потерялись малёха. А вы куда? – слукавил украинец.
– Голосовать идём. Пойдёмте с нами, - отвечает россиянин.
После чего они все вместе заходят в полевой избирательный участок, где играет песня SHAMAN "Я русский".
Украинские военнослужащие предъявляют украинские паспорта, после чего опускают избирательные бюллетени в ящик для голосования.
На следующих кадрах ВСУшники сидят у костра и делятся друг с другом, за кого проголосовали.
– За Владимира. А ты? – говорит один
– Тоже за Владимировича, - отвечает другой.
Затем один из них достает паспорт гражданина Украины и бросает его в костер. На последних кадрах видно, что украинцев окружили российские военнослужащие и сообщили им: "Ну что, мужики, теперь вы наши".
© скриншот видео
© скриншот видео
Неделей ранее телеграм-канал "Выборный" опубликовал видеоролик, на котором эвакуированный с поля боя раненый ВСУшник решил принять участие в выборах президента России.
В начале ноября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.
Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах"
Выборы президента Российской Федерации пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Ранее ЦИК допустила возможность голосования с паспортом Украины на выборах президента России.
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"Уже наш": в Сети появился предвыборный видеоролик о прозревшем ВСУшникеВ новых регионах записали видео, на котором эвакуированный с поля боя раненый ВСУшник решил принять участие в выборах президента России. Видео 15 февраля опубликовал телеграм-канал "Выборный"
 
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