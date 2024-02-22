https://ukraina.ru/20240222/1053473612.html

"За Владимира": ВСУшники прямо с поля боя отправились выбирать президента России - видеоролик

"За Владимира": ВСУшники прямо с поля боя отправились выбирать президента России - видеоролик - 22.02.2024 Украина.ру

"За Владимира": ВСУшники прямо с поля боя отправились выбирать президента России - видеоролик

В Сети распространился видеоролик, на котором ВСУшники прямо с поля боя отправились на голосование на выборах президента России

2024-02-22T15:31

2024-02-22T15:31

2024-02-22T15:31

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В начале видео двое украинских военнослужащих сидят в окопе, к ним подходит сослуживец и сообщает, что связи нет."Тихо, русские!" - предупреждает один из ВСУшников.Все трое срывают украинские шевроны и на их место цепляют российский флаг.На следующих кадрах их окружает группа российских солдат и интересуется, что они тут делают.– Да вот, потерялись малёха. А вы куда? – слукавил украинец.– Голосовать идём. Пойдёмте с нами, - отвечает россиянин.После чего они все вместе заходят в полевой избирательный участок, где играет песня SHAMAN "Я русский".Украинские военнослужащие предъявляют украинские паспорта, после чего опускают избирательные бюллетени в ящик для голосования.На следующих кадрах ВСУшники сидят у костра и делятся друг с другом, за кого проголосовали.– За Владимира. А ты? – говорит один– Тоже за Владимировича, - отвечает другой.Затем один из них достает паспорт гражданина Украины и бросает его в костер. На последних кадрах видно, что украинцев окружили российские военнослужащие и сообщили им: "Ну что, мужики, теперь вы наши".Неделей ранее телеграм-канал "Выборный" опубликовал видеоролик, на котором эвакуированный с поля боя раненый ВСУшник решил принять участие в выборах президента России.В начале ноября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах"Выборы президента Российской Федерации пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Ранее ЦИК допустила возможность голосования с паспортом Украины на выборах президента России.

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новости, россия, президентские выборы, всу, вс рф, сво, ролик