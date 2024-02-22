https://ukraina.ru/20240222/1043639731.html

Викентий Хвойка: чешский коммерсант, выторговавший у истории два тысячелетия

Викентий Хвойка: чешский коммерсант, выторговавший у истории два тысячелетия - 22.02.2024 Украина.ру

Викентий Хвойка: чешский коммерсант, выторговавший у истории два тысячелетия

Обнаружив на киевской Куренёвке улицу Викентия Хвойки, образованный человек покачает головой – ну да, следствие новейших влияний, "трипольская цивилизация", все дела... И будет, пожалуй, удивлён, узнав от местных, что бывшая Новокирилловская улица носит это название с 1962 года

2024-02-22T08:21

2024-02-22T08:21

2024-02-22T08:21

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история

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киев

культура

раскопки

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Чех Викентий Хвойка (Čeněk Chvojka), родившийся 21 февраля 1850 года, по современным понятиям был "чёрным археологом" и вообще околонаучным жуликом без специального образования (он окончил коммерческое училище). Однако вошёл в историю как серьёзный ученый, первооткрыватель трипольской культуры и автор новых научных определений. Его открытие 127 лет назад стало новым знанием о прошлом. Однако в наши дни зажило своей жизнью, породив антинаучную химеру.В Праге Викентию Вячеславовичу жилось неинтересно, однако увлечение стариной началось именно там. Уже пребывая на постоянной основе в Киеве, занимаясь преподаванием немецкого языка и сельскохозяйственным бизнесом, он состоял в переписке с земляками, посвятившими себя науке о прошлом. И внимательно смотрел по сторонам: губернская столица входила в строительный бум, в ходе которого было найдено огромное количество интересных вещей.Своё первое археологическое открытие Хвойка сделал именно на стройплощадке по современной улице Кирилловской — в раскопе оказались кости мамонта, уверенно опознанные профессором Владимиром Антоновичем. Он же и посоветовал поискать орудия труда.Таким вот нехитрым образом и была найдена ставшая знаменитой Кирилловская стоянка периода позднего палеолита, древнейшее поселение на месте нынешнего Подола. Она же и дала старт для дальнейшего движения.На большом пространстве от Флоровской горы до Кирилловского монастыря археолог-любитель, в один момент ставший всемирно известным, нашёл кучу фрагментов грубой орнаментированной керамики и некие примитивные землянки с очагом, укреплёнными стенами и следами хозяйственной деятельности более высокого уровня. Впоследствии было доказано, что эти землянки — не жилье, как сначала думал Хвойка, а гончарные печи трипольцев.Но главное — он сдедуктировал, что такие же объекты должны находиться ниже по течению Днепра.Так оно и вышло.В ходе археологических работ у сёл Триполье, Веремье и Жуковка в 1897 году нашлись и землянки, и площадки с сооружениями из обожжённой глины, и погребения. Конечно, не всё было так уж просто, поскольку пришлось повозиться с местным населением, которое с тех пор мало изменилось."Например, в с. Веремье, где площадки были открыты мною впервые, мне пришлось кроме не малаго труда, сделать еще и весьма чувствительныя в материальном отношении затраты на вознаграждение деньгами всех без исключения владельцев, в усадьбах которых я производил далеко не всегда успешные розыски", — жаловался Викентий Вячеславович на первых страницах изданной в 1901 году по распоряжению Императорского Русского археологического общества книги "Раскопки в области трипольской культуры".Однако терпение и труд дали свои плоды. Выработалась методика обнаружения поселение трипольцев, определены типичные черты культуры, расширен ареал исследований. Даже выявлена основа рациона и виды пищи, как выразился археолог, "почти неизменно сохранившиеся до настоящаго времени в своем первобытном виде у культурного и некультурного человечества, — разные виды каш, саламата и, наконец, хлеб".Все эти милые и знакомые черты, — уют трипольских двухуровневых полуземлянок, хлебопашество, гончарство и каша, особенно важная для торговца чешским просом, — подтолкнули Хвойку к умозаключениям, превратившимся столетие спустя в дурацкие мифы."Ввиду того что землянки и площадки тысячами раскинуты на таком значительном пространстве (полоса распространения их начинается от самого Днепра, доходит до р. Днестра и Карпат, а может быть и далее, до р. Вислы) и что встречаемая в них культура представляет многоразличныя стадии развития, от самой примитивной до той, которую мы видим вначале века металлов, я могу повторить только высказанное мною уже раньше мнение, что оставивший их народ был мирным, оседлым земледельческим племенем безспорно арийскаго происхождения, в котором можно видеть только наших предков праславян, предшествовавших и переживших в нашей местности все известныя доселе передвижения и нашествия других иноземных племен, и потомки которых удержали в своем владении край предков до настоящаго времени", — эта цитата легла в основу вполне серьёзных убеждений о том, что украинцы ведут свою родословную от трипольцев, являясь, таким образом, ариями.На массовом уровне эта тема выскочила в годы президентства Виктора Ющенко, ставшего объектом насмешек из-за маниакальной страсти к трипольским горшкам.Однако дело было сделано, и идея пошла в массы, став одной из основ доказательства, что украинцы никакая не родня русским "мокшам" и "угро-финнам". Что сияющая Аратта шумерской мифологии, место, где обитал бог, находилось на берегах Днепра, что Украина являлась центром "найдавнішої хліборобської держави". Что дидух, плетенный особым образом сноп жита, стоявший на Рождество в углу как символ покровителя рода, это трипольское "древо жизни"."Исследования ДНК-носителей трипольской культуры, которые начались после 2006 года, показали определенную наследственность населения на просторах определённой части Украины от эпохи палеолита до раннего железного века включительно, а следовательно, до сегодняшнего дня. То есть отрицать тот факт, что среди современного населения данного региона проживают потомки носителей трипольской культуры нет оснований", — вот цитата из вполне серьезного сборника научных статей о наследии Викентия Хвойки, выпущенного Национальным музеем истории Украины под эгидой Минкульта.Самобытный исследователь Галина Водяк из Львова пишет, что именно трипольцы, "прямые потомки украинцев", подарили ариям свастику, после чего они отправились из Украины за Урал.А директор Борщевского краеведческого музея в Тернопольской области Михаил Сохацкий, создатель подземного музея трипольской культуры, охотно рассказывает всем желающим, что это была не менее чем цивилизация, сыгравшая огромную роль в развитии человечества. Якобы материальные свидетельства, дошедшие до наших дней, говорят о том, что "именно Триполье, вероятно, было колыбелью индоевропейских народов".В Советском Союзе это, конечно, замалчивали, но к счастью, независимость позволила открыть всему миру факт, что "именно наши далёкие предки освоили культурное земледелие, выплавка и обработку металлов, гончарное ремесло, строительство жилья в сложной климатической зоне". Причем за тысячу лет до шумеров!Психологически все это объяснимо. Приятно осознавать величие своего происхождения, оно отлично маскирует ничтожность ныне живущих, их неспособность улучшать мир вокруг себя, делать собственный вклад в развитие человечества. Вроде бы как он уже сделан, можно и расслабиться.Действительно, трипольцы были очень развитыми людьми. На фоне своих соседей, живших в лесных шалашах, жители поселений этой культуры, существовавшей с середеины V по середину III тысячелетия до н.э., имели недосягаемый уровень развития и роскошную жизнь. Настоящие дома, ткань для одежды, фантастическая расписная посуда, запасы еды, даже пиво.У села Небеловка в Кировоградской области украинские археологи вместе с британцами раскопали трипольский храм размером 20х60 метров в фундаменте и высотой с трёхэтажный дом. Шесть тысяч лет назад это было колоссальным сооружением, пусть даже из дерева, глины и камыша. А самое интересное, впервые за 120 лет раскопок по данной теме было найдено золото, украшение весом в полтора грамма. Анализ показал, что оно сделано из электрума, сплава с серебром с примесью других металлов.Как предполагает доктор исторических наук, археолог Михаил Видейко, один из крупнейших экспертов по трипольской культуре, это тот же материал, из которого делалось золото Трои, намытый в реке Пактол, откуда брали его эллины.Какими путями прошли люди с этим золотом, что они видели по дороге, о чем рассказывали своим внукам? Это поле для фантазий.Самое же главное состоит в том, что собственно Триполье – крайний северный форпост этой археологической культуры. Примерно втрое большее количество памятников аналогичной культуры Кукутень обнаружено на меньшей территории в Румынии и Молдавии. Кукутеньские памятники к тому же ещё и старше.Ну а заменили трипольцев кочевые племена ямников (эти – точно протоиранцы или протоарии), с намного более бедной культурой. Трипольская культура исчезла, ничего не передав ныне живущим, кроме предметов своего быта и остаткам поселений.Но Хвойка тут точно не причём. Он остаётся первооткрывателем трипольской культуры и исследователем памятников многих других культур. Наличие профильного образования у него заменяли энтузиазм, энергия и тяга к познанию.

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Дмитрий Заборин

Дмитрий Заборин

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Дмитрий Заборин

история, история украины, археология, киев, культура, раскопки