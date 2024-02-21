Как это было 21 февраля 2014 года. Невыполненное соглашение и бегство Януковича - 21.02.2024 Украина.ру
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Как это было 21 февраля 2014 года. Невыполненное соглашение и бегство Януковича
Как это было 21 февраля 2014 года. Невыполненное соглашение и бегство Януковича - 21.02.2024 Украина.ру
Как это было 21 февраля 2014 года. Невыполненное соглашение и бегство Януковича
Накануне десятки людей погибли в Киеве от пуль, выпущенных неустановленными до сих пор снайперами
2024-02-21T07:20
2024-02-21T07:20
эксклюзив
правый сектор
андрей парубий
госпереворот
майдан
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Поздно вечером Верховная Рада обязала правительство, Службу безопасности Украины (СБУ), МВД, Министерство обороны и другие военизированные формирования немедленно прекратить применение силы и запретить использование любых видов оружия и специальных средств против граждан Украины.Парламентарии также запретили проведение антитеррористической операции, объявленной Службой безопасности Украины (СБУ) и антитеррористическим центром Украины 19 февраля. Министерству внутренних дел было предписано "прекратить блокирование транспортных коммуникаций и других улиц, площадей, переулков, бульваров в городе Киеве и в других населённых пунктах Украины".В ночь на 21 февраля продолжились многочасовые переговоры между президентом Виктором Януковичем, министрами иностранных дел Франции, Германии и Польши и представителем России (уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным). К переговорам присоединились лидеры оппозиции.Было составлено соглашение об урегулировании политического кризиса, предусматривавшее возвращение в течение 48 часов к Конституции Украины в редакции 2004 года, проведение конституционной реформы с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики и досрочных президентских выборов, освобождение захваченных административных зданий, сдача нелегального оружия…Соглашение подписали Виктор Янукович, руководитель парламентской фракции политической партии УДАР Виталий Кличко, руководитель парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, руководитель парламентской фракции партии "Свобода" Олег Тягнибок. От Европейского Союза соглашение засвидетельствовали главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Польши Радослав Сикорский и руководитель Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурнье.Спецпредставитель президента России не поставил свою подпись, поскольку не было никаких гарантий выполнения достигнутых договорённостей.Действительно, соглашение оказалось пустой бумажкой. Впоследствии Янукович признает: "Меня кинули, как лоха". На пресс-конференции 6 февраля 2019 года Янукович рассказал, что много раз обращался к представителям ЕС, надеясь получить ответ на вопрос: "как они 21-го числа подписали соглашение со мной, мирное соглашение, и 21-го числа уже вооружённые молодчики захватили Администрацию президента, Кабинет министров, Верховную Раду Украины, а на следующий день европейские страны одобрили…".Ответов на свои письма Янукович, по его словам, не получает.Он подчеркнул, что теперь сама Европа пожинает плоды поощрения украинских национал-радикалов и поощрения насилия: "Радикальный национализм — это начало зарождения новой формы неонацизма, то, что сегодня переживают уже другие европейские страны, а Украина была первопроходцем".Но вернёмся в 2014 год. Выполняя задание редакции, ночью 21 февраля я был на пылающем Майдане. Прошёл к нему по разгромленной и безлюдной Институтской улице — развороченные мостовые, остовы сгоревших машин, время от времени из темноты возникали похожие на космонавтов в своей экипировке правоохранители.На Майдане за огненным кольцом ожидали штурма. Отмечу, что "стена огня" — технологический приём, горящие покрышки не остановят атакующих, но в людей это вселяет чувство тревожности и… подъёма.Мне же в очередной раз показалось, что это театрализованная постановка (к несчастью, оказавшаяся кровавой). Ведь дальше можно было свободно пройти на Крещатик, и с той стороны никакой серьёзной преграды не существовало, не считать же таковой вполне символические баррикады.По мнению ряда осведомлённых лиц, с которыми доводилось впоследствии об этом говорить, Майдан можно было зачистить в любой момент, и до определённого времени совершенно бескровно. Но после расстрелов 18-20 февраля ситуация была уже кардинально иная.В целом в центре Киева ночь прошла относительно спокойно, но уже утром в МВД сообщили, что "в районе улицы Институтской участники массовых беспорядков открыли огонь по работникам органов внутренних дел и пытались прорваться в направлении Верховной Рады Украины".Лидеры оппозиционных фракций публично зачитали текст подписанного с президентом соглашения, но представители "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) заявили, что выполнять его отказываются: "очередное замыливание глаз". Либо немедленная отставка Януковича, либо штурм Администрации президента, пригрозили в "Правом секторе"*.В ночь с 21 на 22 февраля Янукович покинул свою резиденцию в Межигорье. Участники так называемой самообороны Майдана в ночь на 22 февраля заняли здания Верховной Рады, Администрации президента, здания Кабмина и Министерства внутренних дел. По словам коменданта Майдана (и будущего спикера Рады) Андрея Парубия, внутри здания Верховной Рады находилась седьмая сотня отрядов самообороны, а также подразделение "Правого сектора"*.В эту ночь оппозиционеры уже контролировали весь правительственный квартал.* Организация запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20220828/1037622324.html
https://ukraina.ru/20220220/1033302371.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, правый сектор, андрей парубий, госпереворот, майдан
Эксклюзив, Правый сектор, Андрей Парубий, госпереворот, Майдан

Как это было 21 февраля 2014 года. Невыполненное соглашение и бегство Януковича

07:20 21.02.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРазвитие ситуации в Киеве
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Накануне десятки людей погибли в Киеве от пуль, выпущенных неустановленными до сих пор снайперами
Поздно вечером Верховная Рада обязала правительство, Службу безопасности Украины (СБУ), МВД, Министерство обороны и другие военизированные формирования немедленно прекратить применение силы и запретить использование любых видов оружия и специальных средств против граждан Украины.
Парламентарии также запретили проведение антитеррористической операции, объявленной Службой безопасности Украины (СБУ) и антитеррористическим центром Украины 19 февраля. Министерству внутренних дел было предписано "прекратить блокирование транспортных коммуникаций и других улиц, площадей, переулков, бульваров в городе Киеве и в других населённых пунктах Украины".
В ночь на 21 февраля продолжились многочасовые переговоры между президентом Виктором Януковичем, министрами иностранных дел Франции, Германии и Польши и представителем России (уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным). К переговорам присоединились лидеры оппозиции.
Было составлено соглашение об урегулировании политического кризиса, предусматривавшее возвращение в течение 48 часов к Конституции Украины в редакции 2004 года, проведение конституционной реформы с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики и досрочных президентских выборов, освобождение захваченных административных зданий, сдача нелегального оружия…
Соглашение подписали Виктор Янукович, руководитель парламентской фракции политической партии УДАР Виталий Кличко, руководитель парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, руководитель парламентской фракции партии "Свобода" Олег Тягнибок.
От Европейского Союза соглашение засвидетельствовали главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Польши Радослав Сикорский и руководитель Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурнье.
Спецпредставитель президента России не поставил свою подпись, поскольку не было никаких гарантий выполнения достигнутых договорённостей.
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Действительно, соглашение оказалось пустой бумажкой. Впоследствии Янукович признает: "Меня кинули, как лоха". На пресс-конференции 6 февраля 2019 года Янукович рассказал, что много раз обращался к представителям ЕС, надеясь получить ответ на вопрос:
"как они 21-го числа подписали соглашение со мной, мирное соглашение, и 21-го числа уже вооружённые молодчики захватили Администрацию президента, Кабинет министров, Верховную Раду Украины, а на следующий день европейские страны одобрили…".
Ответов на свои письма Янукович, по его словам, не получает.
Он подчеркнул, что теперь сама Европа пожинает плоды поощрения украинских национал-радикалов и поощрения насилия: "Радикальный национализм — это начало зарождения новой формы неонацизма, то, что сегодня переживают уже другие европейские страны, а Украина была первопроходцем".
Но вернёмся в 2014 год. Выполняя задание редакции, ночью 21 февраля я был на пылающем Майдане. Прошёл к нему по разгромленной и безлюдной Институтской улице — развороченные мостовые, остовы сгоревших машин, время от времени из темноты возникали похожие на космонавтов в своей экипировке правоохранители.
На Майдане за огненным кольцом ожидали штурма. Отмечу, что "стена огня" — технологический приём, горящие покрышки не остановят атакующих, но в людей это вселяет чувство тревожности и… подъёма.
Мне же в очередной раз показалось, что это театрализованная постановка (к несчастью, оказавшаяся кровавой). Ведь дальше можно было свободно пройти на Крещатик, и с той стороны никакой серьёзной преграды не существовало, не считать же таковой вполне символические баррикады.
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля 2022, 08:00
Как это было 20 февраля 2014 года. Снайперы Майдана и самый страшный день УкраиныДень 20 февраля 2014 года был объявлен днём скорби по всей территории Украины в связи с человеческими жертвами в результате массовых беспорядков в Киеве 18 и 19 февраля. Соответствующий указ президента Виктора Януковича был опубликован на его официальном сайте. Узнаем ли мы, кто повинен в том, что пролилась кровь?
По мнению ряда осведомлённых лиц, с которыми доводилось впоследствии об этом говорить, Майдан можно было зачистить в любой момент, и до определённого времени совершенно бескровно. Но после расстрелов 18-20 февраля ситуация была уже кардинально иная.
В целом в центре Киева ночь прошла относительно спокойно, но уже утром в МВД сообщили, что "в районе улицы Институтской участники массовых беспорядков открыли огонь по работникам органов внутренних дел и пытались прорваться в направлении Верховной Рады Украины".
Лидеры оппозиционных фракций публично зачитали текст подписанного с президентом соглашения, но представители "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) заявили, что выполнять его отказываются: "очередное замыливание глаз". Либо немедленная отставка Януковича, либо штурм Администрации президента, пригрозили в "Правом секторе"*.
В ночь с 21 на 22 февраля Янукович покинул свою резиденцию в Межигорье. Участники так называемой самообороны Майдана в ночь на 22 февраля заняли здания Верховной Рады, Администрации президента, здания Кабмина и Министерства внутренних дел.
По словам коменданта Майдана (и будущего спикера Рады) Андрея Парубия, внутри здания Верховной Рады находилась седьмая сотня отрядов самообороны, а также подразделение "Правого сектора"*.
В эту ночь оппозиционеры уже контролировали весь правительственный квартал.
* Организация запрещена в РФ
 
ЭксклюзивПравый секторАндрей ПарубийгоспереворотМайдан
 
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