https://ukraina.ru/20240219/1053388831.html

Золотая лестница: как бывший главный спасатель Украины разбогател во время войны

Золотая лестница: как бывший главный спасатель Украины разбогател во время войны - 19.02.2024 Украина.ру

Золотая лестница: как бывший главный спасатель Украины разбогател во время войны

В воскресенье, 18 февраля, специализирующийся на расследованиях ресурс Blackbox OSINT опубликовал большой материл о коррупционных скандалах, связанных с экс-главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Сергеем Круком. Масштабы воровства поражают даже по нынешним украинским меркам

2024-02-19T11:57

2024-02-19T11:57

2024-02-19T11:57

эксклюзив

украина

гсчс

коррупция

пожарные

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Кто такой КрукСергей Крук – уроженец Ровно. В конце 1990-х окончил Харьковский институт пожарной безопасности при МВД Украины. Второе образование получил в 2008 году в Киевском национальном институте внутренних дел. В 2014-м он возглавил управление ГСЧС по Ровенской области, где проработал следующие семь лет.Карьера Крука пошла в гору уже при Владимире Зеленском. В 2021 году он стал и.о. главы Госслужбы по ЧС, а в феврале следующего года он был утвержден в этой должности.Тогда же Зеленский включил Крука в состав так называемой Ставки верховного главнокомандующего – координационного органа из ключевых министров и силовиков при президенте страны.Злополучный вертолетПроблемы у главы ГСЧС начались в первой половине прошлого года после катастрофы в Киевской области вертолета с прямым начальником Крука, министром внутренних дел Денисом Монастырским (на Украине ведомство по делам чрезвычайных ситуаций подчиняется МВД).Вертолет, при крушении которого погиб Монастырский и его ближайшие заместители и помощники, принадлежал ГСЧС. Пятерым сотрудникам этого ведомства были предъявлены обвинения, однако Крука это тогда не коснулось.Машину закупал за несколько лет до этого во Франции еще тогдашний глава МВД Арсен Аваков, однако, судя по всему, расследование по данному факту вывело правоохранителей на другие эпизоды, связанные с Круком.Так или иначе, в конце августа он был уволен указом правительства с занимаемой должности.Госзаказы для землякаПервое, на что обратили внимание правоохранительные органы - это тесные связи Крука с другим уроженцем Ровно – бизнесменом Андреем Залесским, который возглавляет ООО "Промэнергооборудование".Согласно открытым источникам, в 2018-2020 гг. максимальная выручка этой компании не превышала 60 млн грн, а после прихода к руководству ГСЧС Крука ее доход подскочил до 453 млн грн.Секрет такого успеха, полагают журналисты, прост – львиная доля всех государственных заказов по линии Госслужбы по ЧС стала отходить Залесскому и его фирме. Так, например, в 2020 году "Промэнергооборудование" передало ведомству Крука пожарные топоры, пожарные пояса, три тактических робота Magirus Wolf R1 и 20 систем пожаротушения на общую сумму в почти 100 млн грн.Не менее интересными оказались тендеры ГСЧС от осени 2022 года: предполагалось закупить системы пожаротушения для 17 региональных управлений службы. Обозначенная цена за одну систему составляла 3,32 млн грн. В итоге, все 17 тендеров выиграла компания Залесского, цена при этом осталась ровно такой же, какую обозначило государство.История повторилась и на следующий год: "Промэнергооборудование" выиграло тендер за тендером, записав в свой доход около 1 млрд грн.Примечательно, что формально закон при таком безальтернативном подходе не нарушался. Согласно нормативам во время военного положения, госзакупки можно проводить на безальтернативной основе. На все тендеры претендовала лишь фирма Залесского, она же и получала господряды.Связи с немцамиКоррупционные аппетиты Крука и его подельника на этом не ограничились. Парочка решила подзаработать на закупках пожарных лестниц.В центральном аппарате ГСЧС были разработаны 17 одинаковых тендеров для региональных управлений. Во всех них были обозначены такие характеристики лестниц, которые совпадают лишь с одной моделью, которую производит немецкий концерн Magirus GmbH.Не трудно догадаться, что официальным дилером этой фирмы на Украине является компания Залесского.Схему удалось бы снова провернуть безболезненно, если бы не взбунтовались конкуренты "Промэнергооборудования", которые фактически оказались отрезаны от госзаказов. Посыпались жалобы в антимонопольный комитет, в ряде случаев удалось добиться пересмотра условий тендеров, однако не тут-то было.Так, в Одесской и Тернопольской областях власти дали указание изменить условия тендеров, однако ГСЧС просто отменила их.В результате конкурс снова выиграло "Промэнергооборудование", которое поставило 19 пожарных лестниц на сумму в почти 878,5 млн грн.Сколько переплатилиТак совпало, что во время запуска скандальных тендеров в ГСЧС проходил аудит МВД, по которому выяснилось, что предложение "Промэнергооборудования" является невыгодным, а переплата для государства в этом случае составит 225,3 млн гривен.Журналисты изучили тендеры, по которым аналогичные пожарные лестницы от Magirus GmbH закупали госведомства в других европейских странах. Получилось, что там эту технику закупали почти в два раза дешевле, даже если учесть таможенные и прочие расходы.Отмечается, что глава службы внутренней безопасности ГСЧС направил Круку служебную записку о неприемлемости условий "Промэнергооборудования", однако тендеры все-таки были успешно проведены.Сломанные лестницыОдной коррупционной составляющей данное дело не ограничилось. Как пишет Blackbox OSINT со ссылкой на анонимные источники в ГСЧС, немецкий производитель в сговоре с Круком и Залесским мог сбыть на Украину пожарные лестницы, которые имели брак.Дело его живетКак уже было сказано выше, Крук был уволен в августе прошлого года. Известно, что по фактам "странных" тендеров в ГСЧС открыт ряд уголовных дел, однако статус в них самого экс-главы ведомства остается неясным.По информации украинских СМИ, Крук не просто избежал какого-либо преследования, но и спокойно продолжает работать, теперь уже в "Энергоатоме", где возглавляет подразделение "Аварийно-технический центр".Тем временем, ГСЧС, уже без Крука, объявила новый тендер на закупку еще 38 пожарных лестниц. В качестве ориентировочной стоимости там указана сумма в 44-48 млн грн, то есть снова в два раза выше рыночной.

https://ukraina.ru/20240205/1053045873.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, гсчс, коррупция, пожарные