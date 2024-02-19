Западная помощь бессмысленна. Российские военные зачистили последнее пристанище ВСУ в Авдеевке - 19.02.2024 Украина.ру
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Западная помощь бессмысленна. Российские военные зачистили последнее пристанище ВСУ в Авдеевке
Западная помощь бессмысленна. Российские военные зачистили последнее пристанище ВСУ в Авдеевке - 19.02.2024 Украина.ру
Западная помощь бессмысленна. Российские военные зачистили последнее пристанище ВСУ в Авдеевке
Российские войска полностью освободили от украинских боевиков коксохимический завод в Авдеевке. Об этом 19 февраля сообщили в Минобороны России
2024-02-19T07:23
2024-02-19T07:35
авдеевка
всу
вс рф
новости
зачистки
завод
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"Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги", - говорится в материале.Россияне поражают укрепрайоны противника, группировка войск "Центр" продолжает активные действия, добавили в ведомстве.Кроме того, российские бойцы нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке: в одном из ящиков ВС РФ обнаружили партию снарядов для автоматического гранатомета - кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему, всё - иностранного производства, по предположению бойца, польского или болгарского.В минувшую субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.По оценке бывшего аналитика ЦРУ Филипа Джиральди, освобождение Авдеевки прямо свидетельствует о том, что ВСУ обречены на поражение. Он признал, что это событие станет сдерживающим фактором для конгресса США в одобрении новой военной поддержки Киеву.По его мнению, ряд конгрессменов после установления российского контроля над Авдеевкой будут указывать на "безнадежность" и "пустую трату денег" предоставления новой финансовой и военной поддержки Украины.Полковник армии США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен, комментируя достижения российской армии, указал на признаки провала западного проекта в отношении Украины."Реалисты ясно увидят, что проект "Украина" является провальным и безнадежным делом, окажут еще большее давление, чтобы избежать дальнейшего финансирования украинской "черной дыры", - сказал он.Расмуссен также отметил, что потеря Киевом Авдеевки "сделает критическое положение Украины более заметным".Военный аналитик и главный редактор журнала Covert Action Джереми Кумаров, в свою очередь, увязал потерю Авдеевки с бесполезностью американской военной помощи."Американцы не любят поддерживать терпящее поражение дело, и они устали от этой войны. Им продали пакет лжи, как в случае с Ираком, Афганистаном и другими, и они с опозданием осознали это", - добавил он.
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авдеевка, всу, вс рф, новости, зачистки, завод
Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, Новости, зачистки, завод

Западная помощь бессмысленна. Российские военные зачистили последнее пристанище ВСУ в Авдеевке

07:23 19.02.2024 (обновлено: 07:35 19.02.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Российские войска полностью освободили от украинских боевиков коксохимический завод в Авдеевке. Об этом 19 февраля сообщили в Минобороны России
"Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги", - говорится в материале.
Россияне поражают укрепрайоны противника, группировка войск "Центр" продолжает активные действия, добавили в ведомстве.
Кроме того, российские бойцы нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке: в одном из ящиков ВС РФ обнаружили партию снарядов для автоматического гранатомета - кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему, всё - иностранного производства, по предположению бойца, польского или болгарского.
"Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. 10-й завод, я все не могу выяснить, что это за завод. Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших АГС'ок", - предположил командир подразделения.
В минувшую субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
По оценке бывшего аналитика ЦРУ Филипа Джиральди, освобождение Авдеевки прямо свидетельствует о том, что ВСУ обречены на поражение. Он признал, что это событие станет сдерживающим фактором для конгресса США в одобрении новой военной поддержки Киеву.
По его мнению, ряд конгрессменов после установления российского контроля над Авдеевкой будут указывать на "безнадежность" и "пустую трату денег" предоставления новой финансовой и военной поддержки Украины.
Полковник армии США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен, комментируя достижения российской армии, указал на признаки провала западного проекта в отношении Украины.
"Реалисты ясно увидят, что проект "Украина" является провальным и безнадежным делом, окажут еще большее давление, чтобы избежать дальнейшего финансирования украинской "черной дыры", - сказал он.
Расмуссен также отметил, что потеря Киевом Авдеевки "сделает критическое положение Украины более заметным".
Военный аналитик и главный редактор журнала Covert Action Джереми Кумаров, в свою очередь, увязал потерю Авдеевки с бесполезностью американской военной помощи.
"Американцы не любят поддерживать терпящее поражение дело, и они устали от этой войны. Им продали пакет лжи, как в случае с Ираком, Афганистаном и другими, и они с опозданием осознали это", - добавил он.
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
05:26
Роман Шкурлатов: Россия после Авдеевки устроит ВСУ ещё пару катастроф, а США останутся без патроновКто на Украине ответит за "авдеевский позор"? Будет ли Запад дальше поддерживать Киев? Где ВСУ могут закрепиться и устроить оборону после ухода из Авдеевки?
 
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