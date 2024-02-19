https://ukraina.ru/20240219/1053384204.html

Западная помощь бессмысленна. Российские военные зачистили последнее пристанище ВСУ в Авдеевке

Западная помощь бессмысленна. Российские военные зачистили последнее пристанище ВСУ в Авдеевке - 19.02.2024 Украина.ру

Западная помощь бессмысленна. Российские военные зачистили последнее пристанище ВСУ в Авдеевке

Российские войска полностью освободили от украинских боевиков коксохимический завод в Авдеевке. Об этом 19 февраля сообщили в Минобороны России

2024-02-19T07:23

2024-02-19T07:23

2024-02-19T07:35

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"Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги", - говорится в материале.Россияне поражают укрепрайоны противника, группировка войск "Центр" продолжает активные действия, добавили в ведомстве.Кроме того, российские бойцы нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке: в одном из ящиков ВС РФ обнаружили партию снарядов для автоматического гранатомета - кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему, всё - иностранного производства, по предположению бойца, польского или болгарского.В минувшую субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.По оценке бывшего аналитика ЦРУ Филипа Джиральди, освобождение Авдеевки прямо свидетельствует о том, что ВСУ обречены на поражение. Он признал, что это событие станет сдерживающим фактором для конгресса США в одобрении новой военной поддержки Киеву.По его мнению, ряд конгрессменов после установления российского контроля над Авдеевкой будут указывать на "безнадежность" и "пустую трату денег" предоставления новой финансовой и военной поддержки Украины.Полковник армии США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен, комментируя достижения российской армии, указал на признаки провала западного проекта в отношении Украины."Реалисты ясно увидят, что проект "Украина" является провальным и безнадежным делом, окажут еще большее давление, чтобы избежать дальнейшего финансирования украинской "черной дыры", - сказал он.Расмуссен также отметил, что потеря Киевом Авдеевки "сделает критическое положение Украины более заметным".Военный аналитик и главный редактор журнала Covert Action Джереми Кумаров, в свою очередь, увязал потерю Авдеевки с бесполезностью американской военной помощи."Американцы не любят поддерживать терпящее поражение дело, и они устали от этой войны. Им продали пакет лжи, как в случае с Ираком, Афганистаном и другими, и они с опозданием осознали это", - добавил он.

https://ukraina.ru/20240219/1053382705.html

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авдеевка, всу, вс рф, новости, зачистки, завод